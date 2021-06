El último y conmovedor mensaje de Montero a Rociíto: "No siempre llegamos a tiempo"

"Hola, Rocío y hola a todas las mujeres que nos estarán viendo esta noche". Así comenzaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, su mensaje a una de las protagonistas de los últimos meses dentro y fuera de la pequeña pantalla: Rocío Carrasco.

En pleno prime time de Telecinco y con miles de espectadores atentos a sus televisores, Montero lanzaba un mensaje de apoyo a Carrasco y a todas las mujeres que han sido o están siendo víctimas de violencia de género.

"Quiero mandarte un abrazo y agradecerte sinceramente que hayas tenido la valentía, la entereza, la fortaleza de contar tu testimonio, tu historia de vida. Espero que contarla, que contárnosla tal y como lo has hecho sirva al menos, o en parte, como un acto de reparación de todas las violencias que has sufrido", continuaba la ministra.

Montero recalcaba la gran repercusión que ha tenido la docuserie de "Rociíto" y su importancia en el avance hacia una mejor identificación de las pautas y acciones sexistas y violentas. "Espero que seas consciente de lo que ha ayudado que tú te hayas decidido a contar tu historia a otras miles de mujeres, que escuchándote han podido sentir e identificar situaciones que ellas también han vivido y que son violencia contras ellas por el hecho de ser mujeres, y que han podido a través de ello saber que no están solas y dar el paso para pedir una ayuda, que en realidad, además de una ayuda es un derecho", añadía.

El discurso de la ministra también dejaba cabida a la disculpa, la admisión de culpa y la promesa de una mejora en el sistema, para evitar próximos casos como el de Rocío Carrasco, que desgraciadamente se siguen dando en nuestro país, día tras día. Prueba de ello, los terribles asesinatos en una semana de seis víctimas.

"Te he escuchado con mucha emoción decir en el último capítulo que nunca has estado sola y que siempre has tenido al lado a mucha gente que te quiere. Y para mí, como ministra de Igualdad, la mayor responsabilidad es pensar y conseguir que las instituciones mandemos ese mensaje contundente: que ninguna mujer está sola, que las mujeres no estáis solas, que tenemos instrumentos que están salvando vidas, leyes políticas públicas", continuaba.

"Somos conscientes de que no siempre llegamos a tiempo. Yo soy consciente de que tu no siempre te has sentido arropada, acogida por las instituciones en este proceso y lo has explicado también con mucha claridad. Por lo tanto, nuestro reto es seguir mejorando esas herramientas, saber en qué fallamos y llegar a todas las mujeres para que todas sepan que no están solas", finalizaba Montero.

La protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha escuchado en directo el mensaje junto a otros de Itziar Castro, Mercedes Milá, Lucía Etxebarría, Lara Dibildos, Carme Chaparro o Melanie Olivares.