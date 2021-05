Irene Montero defiende a Juana Rivas y pide "justicia feminista" para ella

Tras el anuncio de que el juez ordena la entrada en prisión de Juana Rivas tras la condena del Supremo la ministra de Igualdad Irene Montero ha compartido en su cuenta de Twitter unas declaraciones que han causado bastante revuelo.

"Necesitamos justicia feminista para Juana Rivas y estamos a tiempo. Trabajaremos para que así sea. Las mujeres que defienden sus derechos y los de sus hijos e hijas frente a la violencia machista necesitan saber que estamos con ellas", escribía Montero.

Twitter arde

"Ser feminista, mejorar la atención de las víctimas de violencia de género y promover más y mejores recursos a la justicia no es lo mismo que hacer un llamamiento a la impunidad cuando los delitos los comete una mujer. Por favor, ¡seriedad, responsabilidad, coherencia!" escribía como respuesta al tweet de la ministra la escritora feminista Loola Perez.

Perez contestaba a varias respuestas a su tweet recordando que en su libro Maldita Feminista hay un capítulo en el que argumenta "lo difícil de este caso, lo mal asesorada que ha estado (Juan Rivas) y cómo es un juguete roto de este populismo feminista". Y continuaba: "Lo que ella hizo (estar desaparecida con dos menores) no es justo para ellos, no les protege. La ley no es ciega ante ello. Y no se puede ir siempre con el sesgo de que quien comete un delito de violencia doméstica, donde hubo conformidad después, volverá sí o sí a delinquir".

Ante esta sentencia, el abogado de Juana Rivas asegura que va a presentar este mismo jueves un recurso contra el auto del juez Manuel Piñar, ya que según explicaba aún no se ha resuelto el indulto solicitado por el Gobierno.

Justicia para Juana Rivas

Tras la condena del Tribunal Supremo a una pena de dos años y medio de cárcel por no haber entregado a sus hijos al padre de estos, el italiano Francesco Arcuri, en el verano de 2017, el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha acordado la detención y entrada en prisión de Juana Rivas.

Los hechos ocurrieron en el verano de 2017, cuando Juan Rivas permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos. Algo que siempre ha explicado hablando del miedo que sentía por la seguridad de sus hijos, ya que Francesco Arcuri fue condenado en 2009 por lesionarla y, denunciado en 2016 por maltrato. Arcuri denunció la desaparición y la madre tuvo que entregar a los dos niños un mes después en Granada.