"No me llames 'nena'": la canción feminista que derriba a los 'Julio Iglesias' de España

No las llames "nenas", ni "muñecas" porque te contestarán con argumentos más que justificados para silenciarte. "Aquí han venido las zorras que más odias a gritártelo al oído”, dicen en su tema Vicente Amor las integrantes de la banda Shego.

Un alegato contra todas esas actitudes masculinas que buscan flirtear con chicas a golpe de chulería y descaro. Dos rasgos de los que estas músicas se apropian y presumen en este tema, que aunque está dedicado a un tal Vicente se podría utilizar para Marcos, Lucas, Jorge y muchos de los nombres masculinos de tu agenda de contactos.

Con un sonido crudo de garaje, esta canción critica al típico Julio Iglesias de turno, ese que repite estrategias de ligue manidas, regala oídos y que hace a muchas mujeres replantearse seriamente su orientación sexual.

Frases como "me aburre que todo lo que digas sea mentira, para de jugar con mis amigas", "vienes a invitarnos a copas, dices ' sois tan diferentes a las otras ' o "ten cuidado con las pibas porque estamos todas locas" son algunas de los mensajes feministas que se pueden escuchar.

Las chicas mandan

Maite, Raquel, Irene, y Aroa son las integrantes de esta nueva banda madrileña que está pisando con fuerza y muy poca vergüenza la industria musical, con "pinceladas de surfing rock que conjuga ironía y mala baba punk".

El nombre de la banda proviene de la serie de dibujos animados Kim Possible, y pertenece a una villana que se sale del molde de femme fatale y da un giro al clásico modélico que representa. De hecho, la canción de la propia serie ha sido una de las versiones que pudo escucharse del grupo en el concierto en "The Living Room Música".

Una anécdota que va como anillo al dedo a composiciones previas como '¿meperd0nas?', '¿Fumas?' y ' a diós', con aires electrónicos y pops.

Tu propio "Vicente"

Junto a la canción, las chicas de Shego han lanzado una campaña para compartir experiencias y anécdotas con otros "Vicentes". A través de la cuenta de Instagram @vicenteamour, sus seguidoras pueden relatar sus "mejores" experiencias y generar así un núcleo de unión y comprensión mutua con humor a través de las redes sociales.

"Llámame por mi nombre, no me llamo nena" se puede leer en uno de los post, una iniciativa que sirve como pistoletazo de salida de este proyecto paralelo, que tiene tanto descaro como las propias Shego.

La letra

Me aburre que todo lo que digas sea mentira

para de jugar con mis amigas

para de tocar la misma mierda

en cada puta fiesta



vienes a invitarnos a copas

dices “sois tan diferentes a las otras

joder os iría mejor si vinierais a mi casa y me comierais un poquito la polla”





Llámame por mi nombre

y cierra la boca

prefiero respeto no me ofrezcas coca

cállate

cierra la boca

ten cuidado conmigo que me vuelvo loca





Me parece que no me has entendido

¿me vas a obligar a tener que repetirlo?

está feo por tu parte pero aquí han venido

las zorras que más odias a gritártelo al oído





Llámame por mi nombre

y cierra la boca

prefiero respeto no me ofrezcas coca

cállate

cierra la boca

ten cuidado conmigo que me vuelvo loca





Llámame por mi nombre no me llamo nena ¿qué me quieres dar?

dime ¿asco o pena?

Cállate cierra la puta boca

ten cuidado con las pibas porque estamos todas locas