La dura confesión de una diputada de UP: "Yo sufrí violencia machista y ni mi familia lo sabe"

La diputada de Unidas Podemos Isabel Franco Carmona ha desvelado durante su intervención en la Comisión de Seguimiento del pacto contra la violencia de género en el Congreso que fue víctima de violencia machista y ha argumentado que hay que visibilizarlo, aunque en su caso ha reconocido que no lo sabe ni su familia.



"Yo también he sufrido violencia machista dentro del ámbito de la pareja, ni mi familia lo sabe", ha dicho la parlamentaria, que se ha mostrado partidaria de visibilizarlo y contarlo "porque es el primer paso para poder salir de ello".



Tras este acto de sinceridad, sus compañeros de la comisión le han expresado su apoyo con un gesto de aplauso sobre sus pupitres, al igual que la presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona Vergara, que comparece este viernes ante la comisión.



"Quiero felicitar a Isabel Franco por haber reconocido que es víctima, es un acto de valentía enorme y demuestra que cualquiera de nosotras es vulnerable, no hay perfil cualquiera, ni edad, ni formación, ni nivel cultural", ha señalado Carmona.



La diputada andaluza ha lamentado que el 44% de las víctimas sufre ese maltrato dentro de sus casas "por personas conocidas, amigos, familiares con los que creíamos que estaríamos seguros dentro de nuestros domicilios y, sin embargo, sufrimos violencia machista".



Además, ha destacado la importancia de aumentar los presupuestos para adoptar medidas contra la violencia de género.

"Soy andaluza y el Gobierno de mi comunidad ha cedido ante el negacionismo de la ultraderecha y cada vez hay menos fondos a luchar por la violencia de género".

El pasado mes de febrero la diputada protagonizó una polémica en el Congreso cuando reivindicó la "multiculturalidad" que, según ellam tuvo lugar durante la época de dominio musulmán en la Península Ibérica acusando a "la monarquía hispánica" de "genocida".

"En Al-Ándalus convivían tres culturas, la musulmana, la judía y la cristiana. Fue la monarquía hispánica la que provocó una enorme invasión, eso si fue una invasión, un genocidio y una ocultación".

La intervención de Franco se produjo a raíz de la moción de urgencia de Vox sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para "frenar la invasión migratoria en España".