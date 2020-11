La histórica aparición de la sultana de Omán en público para defender "el poder de las mujeres"

La primera dama de Omán, Ahad Bint Abdullah Bin Hamad al Busaidi, ha hecho historia en su país tras aparecer públicamente en un acto del sultanato. En los países árabes no es habitual que las consortes sean vistas en actos públicos y la presencia de Al Busaidi es un gesto muy significativo para la sociedad omaní.

Al Busaidi eligió además el 17 de octubre para hacer esa aparición, toda una declaración de intenciones, ya que es el Día Nacional de la Mujer en Omán. Además de estar presente, la consorte del sultán entregó la Orden de Encomio Real a algunas mujeres reconocidas este año por sus logros, y dio un discurso, recogido por The Time of Oman, en el que destacó el importante papel de las mujeres en el país.

"Mis felicitaciones a todas las mujeres omaníes que brindaron un apoyo ilimitado y contribuyeron al prestigio alcanzado por Omán, y a todas las madres, trabajadoras o estudiantes que atendieron ardientemente a su deber (...). No hay duda de que la asignación de esta ocasión a la celebración del Día de la Mujer de Omán destaca los logros de las mujeres, crea conciencia sobre su papel en el progreso y enciende su apasionada búsqueda para explorar el brillante futuro de esta querida patria".

Ahad bint Abdullah y el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said. Twitter (@AlmaglouthA)

La primera dama subrayó el compromiso de su país para "liberar el poder de las mujeres como socias en el desarrollo moderno" y aseguró que "las mujeres omaníes han tenido acceso ilimitado a la educación, la formación y el trabajo" y "han ocupado su merecido lugar en los sectores público y privado".

Ahad bint Abdullah es esposa del sultán Haitham bin Tariq Al Said, de 65 años (y bastante mayor que ella), que ocupa el cargo desde enero de este año, cuando falleció su predecesor Qabus bin Said Al Said. Ahad y Haitham tienen cuatro hijos (dos niños y dos niñas) y ella es la única esposa conocida del sultán, algo relevante ya que, tal y como informa El País, en otros países árabes es complicado visibilizar a la primera dama ya que muchas veces se practica la poligamia y supondría elegir una favorita (lo que generaría disputas internas).

أول ظهور رسمي "للسيدة الجليلة" زوجة سلطان عمان السلطان هيثم بن سعيد في يوم تكريم المرأة العمانية.. pic.twitter.com/orpNelesi6 — علي الفضاله (@Q_Fadala) October 17, 2020

Aunque Omán es uno de los países árabes más desarrollado con respecto a los derechos de las mujeres, en 2017 la ONU lo situó en el puesto 56 (de un total de 187) en la lista de países con mejores índices de igualdad de género en el mundo, parece que con el nuevo líder quiere ir un paso más allá y dar mayor protagonismo institucional y público a su mujer, a la que en los medios omaníes todavía se refieren como "la honorable señora" o "la esposa de su majestad el sultán", sin llegar nunca a decir su nombre.

Estar presente en un acto no es solo una novedad en Omán. Únicamente se han dado casos similares en Qatar con la jequesa Mozah, madre del actual emir y conocida internacionalmente por su inteligencia y elegancia, y la princesa Haya de Jordania, última esposa del primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos.

Según ABC, Ahad bint Abdullah, que es hija del exsubsecretario de Justicia de Omán, estudió Sociología y es feminista, lo que la lleva a unirse a la lucha de Mozah y Haya por dar más protagonismo a las mujeres árabes.

Tras su aparición, algunos omaníes mostraron sus impresiones en las redes sociales y compartieron mensajes de orgullo, a veces acompañados con poemas y dibujos de la primera dama.