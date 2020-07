Modelos con Ciática: la hilarante cuenta que se ríe de los posados imposibles de mujeres en las revistas

La moda es un sector artístico. El diseño de ropa y accesorios, los maquillajes la fotografía... Todo está pensado para transmitir algo al que lo ve. Sin embargo, en algunas imágenes las posturas imposibles que tienen que adoptar las modelos pueden llegar a dar la sensación de que sufren de ciática.

Así es como lo ve la creadora de la cuenta de Twitter 'Modelos con Ciática' que está arrasando y se basa simplemente en escribir comentarios ingeniosos y satíricos acompañando fotografías de modelos, a las que realmente parece que les ha pasado algo.

Laura, la creadora, asegura que lo único que ha hecho ha sido "ponerle texto a lo que le pasa por la cabeza al 90% de las personas" cuando ven algunas fotografías de catálogos de moda. Quizá por ese motivo está teniendo tanto éxito, y es que en solo cinco días ha superado los 18 mil seguidores.

Ella busca divertir con un "humor limpio" y que no ofenda a nadie. "Tengo muy claro que en el momento que perjudique a alguien, que alguna modelo me diga que no le gusta o un fotógrafo diga que estoy usando su imagen, no me costará ningún trabajo quitar la foto, disculparme o incluso cerrar la cuenta si hiciera falta. Yo lo último que quiero es que alguien se ofenda por esto y que tenga una connotación negativa", cuenta a EL ESPAÑOL.

Algunas personas ven crítica al sector de la moda en sus publicaciones, pero Laura afirma que ése realmente no era su objetivo. "Me encantaría decirte que es por una crítica al machismo… Evidentemente yo soy feminista y tengo una conciencia feminista entonces tú publicas algo con tu mentalidad. El trasfondo es evidentemente feminista, pero porque es mi mentalidad".

Además, parte del encanto que tiene Modelos con Ciática es que sorprendió, se gestó de una forma espontánea y sin pretensiones. Como ella misma dice, "nadie sabe dónde está la clave del éxito". "Te podría decir que la cuenta estaba super preparada, pero no. Fue fruto de la casualidad y luego me he ido dejando llevar como la marea".

Según relata Laura, todo comenzó después de que la semana pasada sufriese un accidente de coche. "Cuando me enfado intento no extrapolarlo al resto, que no tiene culpa. Así que intento hacer cosas que me hagan bien a mí misma, y no hay nada mejor que las risas. Me puse a mirar por internet y empecé a ver las fotos de la campaña de moda donde sale una chica con el vestido verde que se viralizó y pensé: '¿Será común la práctica de las modelos descoyuntadas?'. Busqué y aluciné, es una bestialidad la cantidad de catálogos que hay con eso".

Viendo que no había ninguna cuenta con esta temática en las redes sociales se lanzó a por ella. "Le mandé un privado a Señorita Puri -una tuitera que tiene casi 200 mil seguidores- para ver qué le parecía y me dijo: 'Creo que tienes ahí un filón'. Le dio retuit a la primera foto (la compartió), que es solamente una chica en bata que dice 'hoy me he levantao fatal', y a partir de ahí empezó a seguirme Carme Chaparro, Buenafuente, Pepa Bueno… Y se empezó a hacer una bola imparable".

Se ha hecho tan imparable, que hay quienes dudan de su autenticidad. Algunas personas piensan que tiene que haber detrás una agencia de publicidad y piden a Laura que revele su identidad. "Tenéis mi palabra de honor, yo es lo único que puedo ofrecer, detrás no hay nada. Soy una chica de Huelva donde tengo un programa de radio desde hace 14 años de forma altruista porque trabajo en ingeniería, y he publicado tres novelas porque me gusta escribir".

"Si yo sacara mi cara me beneficiaría muchísimo. Para mí a nivel de ventas sería maravilloso, pero es que no me quiero aprovechar de nadie. Me está generando muchísimos buenos momentos y a la gente momentos de risas. Vamos a aprovecharnos de eso sin monetizar, que parece que ahora todo tiene que monetizarse y no lo pretendo ni mucho menos", sostiene.

El 'posturing', detrás de todo

Al ver las publicaciones de Modelos con Ciática uno puede preguntarse el motivo que lleva a los fotógrafos y artistas a hacer que las modelos hagan esas poses imposibles, ya que muchas veces esto hace que la visión se vaya más a la postura que a la ropa que se pretende promocionar. Detrás de todo está el 'posturing'.

Laura nos lo explica. "Ya me he sacado un máster sobre esto", bromea, "hay dos vertientes: la primera es el posturing que lo que quiere es matar la hipersexualización de la mujer y llevar la moda a la comedia, y luego está el postureo. Qué pasa, que tú no sabes qué catálogos están utilizando el posturing y cuáles están usando el postureo".

"En el posturing no suele salir la cara de las modelos. La fotografía de una chica en la playa como una piedra es posturing, está cogida de un libro al respecto. Pero yo creo que las imágenes de Zara, por ejemplo, en las que se ve a la chica completamente son más postureo que posturing. Lo que pretenden es, más que vender el producto, que se viralice la imagen y salga mucho el nombre de Zara. Al final con ello lo que consigues son muchos clics y muchas visualizaciones a tu página, esto desde mi perspectiva consumidora", analiza.

