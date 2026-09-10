El sector de la arquitectura y el diseño en España ya cuenta con un nuevo mapa de referentes: "Los 100 Leones de la Arquitectura y el Diseño 2026", una ambiciosa selección de un centenar de profesionales que, con su trabajo, están marcando el presente y dibujando el futuro del sector.

La iniciativa nace con motivo del primer aniversario de Shameless Agency, la agencia creativa líder en el sector de la arquitectura y el diseño, con el objetivo de reconocer y dar visibilidad al talento que está ampliando los límites de la profesión.

Arquitectos, interioristas, diseñadores, artistas, paisajistas, estudios y creadores con trayectorias y lenguajes muy diferentes, pero unidos por una misma capacidad: la de abrir caminos, asumir riesgos y conseguir que algo cambie.

Por primera vez, Shameless, El Español y Magas unen fuerzas para poner nombre y apellidos a ese talento y reivindicar la importancia de que la arquitectura y el diseño ocupen también un lugar destacado en la conversación pública.

Porque detrás de cada proyecto hay profesionales que generan nuevas ideas, transforman nuestro entorno y contribuyen a impulsar sectores.

“El talento nacional en arquitectura, diseño e interiorismo merece que los medios generalistas y nacionales apuesten por él, porque ese talento termina convirtiéndose también en una herramienta y en una fuente de generar riqueza y empleo”, explica Katy Mikhailova, CEO de Shameless Agency.

La selección reúne a quienes están desafiando las normas, reinterpretando los códigos establecidos y, en muchos casos, escribiendo los siguientes.

No pretende reunir a todos los profesionales que construyen, diseñan o crean en España, sino poner el foco en cien de aquellos que están consiguiendo que el sector avance y que otros empiecen a mirar en la misma dirección.

El 14 de septiembre, el Club Babylon, en el Teatro Magno, será el escenario que acogerá la presentación de Los 100 Leones de la Arquitectura y el Diseño 2026.