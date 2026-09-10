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El sector de la arquitectura y el diseño en España ya cuenta con un nuevo mapa de referentes: "Los 100 Leones de la Arquitectura y el Diseño 2026", una ambiciosa selección de un centenar de profesionales que, con su trabajo, están marcando el presente y dibujando el futuro del sector.

La iniciativa nace con motivo del primer aniversario de Shameless Agency, la agencia creativa líder en el sector de la arquitectura y el diseño, con el objetivo de reconocer y dar visibilidad al talento que está ampliando los límites de la profesión.

Arquitectos, interioristas, diseñadores, artistas, paisajistas, estudios y creadores con trayectorias y lenguajes muy diferentes, pero unidos por una misma capacidad: la de abrir caminos, asumir riesgos y conseguir que algo cambie.

Por primera vez, Shameless, El Español y Magas unen fuerzas para poner nombre y apellidos a ese talento y reivindicar la importancia de que la arquitectura y el diseño ocupen también un lugar destacado en la conversación pública.

Porque detrás de cada proyecto hay profesionales que generan nuevas ideas, transforman nuestro entorno y contribuyen a impulsar sectores.

“El talento nacional en arquitectura, diseño e interiorismo merece que los medios generalistas y nacionales apuesten por él, porque ese talento termina convirtiéndose también en una herramienta y en una fuente de generar riqueza y empleo”, explica Katy Mikhailova, CEO de Shameless Agency.

La selección reúne a quienes están desafiando las normas, reinterpretando los códigos establecidos y, en muchos casos, escribiendo los siguientes.

No pretende reunir a todos los profesionales que construyen, diseñan o crean en España, sino poner el foco en cien de aquellos que están consiguiendo que el sector avance y que otros empiecen a mirar en la misma dirección.

El 14 de septiembre, el Club Babylon, en el Teatro Magno, será el escenario que acogerá la presentación de Los 100 Leones de la Arquitectura y el Diseño 2026.

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    A-cero (Joaquín Torres y Rafael Llamazares)

    Fundado en 1996 por Joaquín Torres y Rafael Llamazares, A-cero es un estudio de arquitectura e interiorismo integrado por más de cincuenta profesionales. Su propuesta concibe la arquitectura como un todo diseñado para emocionar y vivirse plenamente. Caracterizada por líneas puras, materia noble y un uso esencial de la luz, su obra busca la armonía y la atemporalidad. Con presencia global, proyectan desde residencias hasta complejos corporativos, traduciendo ideas en volúmenes únicos construidos con alma.
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    Adriana Nicolau

    El trabajo de Adriana Nicolau se reconoce por una forma muy particular de entender la mezcla. En sus proyectos, las piezas con historia y el arte encuentran un lugar natural junto al diseño contemporáneo, dando forma a interiores elegantes y alejados de cualquier artificio. Más que imponer un estilo, cada proyecto busca reflejar la identidad de quien lo habita. Una manera de entender el interiorismo donde el carácter siempre está por encima de la tendencia.
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    Ainhoa Moreno LAB

    Ainhoa Moreno -artista plástica, interiorista e ingeniera de Caminos- explora las posibilidades de la celulosa artesanal como un lenguaje contemporáneo en diálogo con la arquitectura. A través de un proceso propio, crea relieves y piezas a medida diseñados para cada proyecto, donde materia, luz y textura son los elementos principales. Sus obras se integran de manera natural en los espacios, aportando serenidad, identidad, profundidad y una forma innovadora de habitar y experimentar la arquitectura.
    Aránzazu Catalán
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    Alberto Campo Baeza

    Alberto Campo Baeza concibe la arquitectura desde la esencialidad pura, sintetizada en el concepto de 'más con menos'. Su obra se fundamenta en la búsqueda de un espacio esencial donde la idea constituye el origen conceptual y la luz actúa como el material primario de construcción. A través de este enfoque, el arquitecto proyecta estructuras donde la precisión formal y la economía de medios generan atmósferas atemporales.
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    Aldo Comas

    Aldo Comas (Barcelona, 1985) es un artista multidisciplinar cuya obra navega entre el neoexpresionismo, el arte pop y una estética visceral. Su pintura instintiva y personal utiliza el color, la memoria y el caos como herramientas para explorar la condición humana desde la libertad creativa. Afincado en el Ampurdán, su propuesta de proyección internacional ha llegado a ciudades como Nueva York, Londres, Dubái y Abu Dabi, consolidando una voz artística inconfundible y rebelde.
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    Alejandra Pombo Design

    Alejandra Pombo Design Studio es un estudio de interiorismo especializado en proyectos residenciales, hoteleros y de restauración, donde cada espacio se concibe como una respuesta única a la forma de vivir de quienes lo habitan. Su trabajo combina sensibilidad estética, rigor técnico y una cuidada selección de materiales, donde se entiende cada proyecto como un proceso profundamente personalizado. El detalle, la calidad de ejecución y la búsqueda de la excelencia son los pilares que definen su manera de trabajar.
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    Andreu Carulla

    Andreu Carulla, referente del diseño industrial, destaca por una visión transversal basada en cuatro pilares: artesanía revalorizada, sostenibilidad, soluciones innovadoras y respeto al patrimonio cultural. Crea desde mobiliario e iluminación hasta dirección artística e interiorismo sin modas pasajeras. Su trabajo transformador rescata técnicas tradicionales y lo conecta con firmas internacionales y proyectos como El Celler de Can Roca, Muji, Roca, BBVA, Cervezas Alhambra o Nanimarquina.
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    Archidom Studio (Chema Sobrado y Álvaro Estúñiga)

    Fundado en 2017 por Chema Sobrado y Álvaro Estúñiga, ARCHIDOM Studio es un referente en arquitectura residencial de lujo, hospitality y ocio. Con sedes en Marbella, Madrid y Dubái, el estudio destaca por crear proyectos con identidad propia que fusionan arquitectura y estilo de vida. Su enfoque multidisciplinar abarca interiorismo, ingeniería y dirección creativa, desarrollando espacios memorables, de alto impacto conceptual y técnico, reconocidos como puntos de encuentro emblemáticos en el mapa cultural y social.

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    ARK Architects (Manuel Ruiz Moriche)

    Bajo la dirección de Manuel Ruiz Moriche, ARK Architects concibe la arquitectura como una experiencia profundamente humana e integrada en la bioarquitectura. El estudio crea viviendas únicas, sostenibles y atemporales donde la luz, la naturaleza y el bienestar actúan como pilares fundamentales. Cada proyecto nace del equilibrio entre diseño, artesanía y sensibilidad hacia el entorno, dando lugar a refugios que reflejan con precisión el estilo de vida y las necesidades de sus habitantes.
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    b720 (Fermín Vázquez y Ana Bassat)

    Fermín Vázquez dirige b720 Arquitectos desde 1997 junto a Ana Bassat, firmando algunos de los proyectos más emblemáticos construidos en España en las últimas dos décadas. Su obra ha obtenido numerosos reconocimientos internacionales y ha sido expuesta en instituciones de prestigio como el MoMA de Nueva York y el Centro Pompidou de París. Además, su estudio se ha consolidado como el socio local de referencia para destacados arquitectos internacionales en proyectos de gran singularidad.
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  • 11 de 100

    Belén Domecq (Grupo Cosmic)

    El estudio trabaja en edificios emblemáticos y branded residences como Hermanos Bécquer 8, Velázquez 53 u O’Donnell 5, además de proyectos en Londres, Nueva York, Ibiza o Punta Cana. Tras diseñar zonas comunes y viviendas en las residencias de Mandarin Oriental, avanzan en el ámbito hotelero con el nuevo Four Seasons en Sevilla y otros desarrollos del sector. Asimismo, abordan un encargo de gran relevancia al diseñar una de las bodegas más prestigiosas de España.
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    Benedetta Tagliabue (EMBT Architects)

    Benedetta Tagliabue, cofundadora y directora de Miralles Tagliabue EMBT Architects, lidera desde el año 2000 este estudio internacional con sedes en Barcelona y Shanghái. Su obra integra tradición, innovación y poesía en constante diálogo con el contexto. Entre sus proyectos destacan el Parlamento de Escocia, el Mercado de Santa Caterina o el Pabellón de España en Shanghái. Su trayectoria abarca proyección global y reconocimientos prestigiosos como el RIBA Stirling Prize y el Premio Nacional de Arquitectura.
    Sergi Alcázar
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    Borja Esteras (Arquitalia)

    Borja Esteras, arquitecto, CEO y director creativo de Arquitalia, concibe la arquitectura como un motor para transformar la vivencia del espacio. Su labor integra creatividad, estrategia y precisión técnica en proyectos residenciales, comerciales y efímeros, entre los que destacan la reconversión de un teatro histórico en club de jazz y su presencia en Casa Decor. Desde una visión atemporal y centrada en las personas, proyecta espacios con identidad concebidos para perdurar en la memoria.
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  • 14 de 100

    Carlos Lamela (Estudio Lamela)

    Fundado hace 70 años, Estudio Lamela es una de las firmas de arquitectura de referencia en España. Con sede en Madrid y oficinas en Los Ángeles, Polonia, México y Holanda, la firma cuenta con más de 2.000 proyectos ejecutados en 32 países. Este estudio multidisciplinar abarca diversas tipologías —aeropuertos, estadios, oficinas o viviendas— y ha sido distinguido con más de treinta premios internacionales por una trayectoria ampliamente difundida en la prensa especializada.
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    Carlos Rubio Carvajal

    Carlos Rubio Carvajal concibe la arquitectura como un arte fundamentado en la necesidad, existente únicamente en tanto que resulta de utilidad. Su práctica se orienta a dar respuestas propositivas que resuelvan problemas concretos sin generar otros nuevos. En su trabajo, la belleza y la emoción surgen como consecuencia natural de una filosofía enfocada en la belleza de lo útil.
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  • 16 de 100

    Carrillo Arquitectos (José María Carrillo Rodríguez)

    Liderado por José María Carrillo Rodríguez, Carrillo Arquitectos es un estudio de referencia que combina funcionalidad contemporánea y una estética atemporal y sofisticada. Centrado en el cliente, el equipo transforma necesidades residenciales y corporativas en espacios singulares definidos por la luz, los materiales nobles y la sostenibilidad técnica. Generan soluciones duraderas de alta calidad constructiva, posicionando a la firma como un actor determinante en la arquitectura y el diseño en España.
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  • 17 de 100

    COMAD (Beatriz Enríquez Amo y Teresa Enríquez Amo)

    En COMAD trabajan en estrecha colaboración con cada cliente para comprender sus necesidades y estilo, con el propósito de crear espacios únicos, concebidos a medida y capaces de perdurar en el tiempo. El estudio entiende la arquitectura y el interiorismo como una misma disciplina donde la funcionalidad, la estética y el cuidado por los detalles conviven en equilibrio. Cada proyecto nace de una mirada contemporánea, basada en un trabajo profesional, honesto y rigurosamente detallista.
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  • 18 de 100

    COSMOS AEC (Pietro Paolo Speziale, Tomás Villa y David Sastre Mata)

    Fundado en Valencia en 2019 por Pietro Paolo Speziale, Tomás Villa y David Sastre Mata, COSMOS AEC -integrado en el grupo IVICSA- combina diseño, tecnología y sostenibilidad. Con sedes en Valencia, Medellín, Verona y Riad, destaca por sus soluciones modulares y de vivienda industrializada de autor. Su cartera incluye miles de metros cuadrados de oficinas para el aeropuerto de NEOM, 439 viviendas para Roshn y más de 30 proyectos residenciales unifamiliares personalizados.
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  • 19 de 100

    Cuarto Interior (Germán Álvarez y José Manuel Fernández)

    Fundado por Germán Álvarez y José Manuel Fernández en 2003, Cuarto Interior opera en Madrid y su fuerte es el residencial de lujo, hoteles y restaurantes. Su especialidad es crear conceptos completos ofreciendo a sus clientes servicios integrales que incluyen desde la conceptualización inicial hasta la ejecución global de cada proyecto. Ofrecen servicios específicos de consultoría de diseño y suministro de mobiliario permitiendo crear espacios únicos, y tienen una larga experiencia y presencia consolidada en España y Oriente Medio.
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    De La Villa Estudio (Miguel Otero, Juan Esteve y Alberto Espejo)

    Fundado en Madrid por Miguel Otero, Juan Esteve y Alberto Espejo, De la Villa Studio concibe el diseño de forma sensible, precisa y ligada al arte de habitar. Su práctica abarca proyectos residenciales -con foco en la rehabilitación en el centro madrileño- y espacios hosteleros. Mediante una escucha atenta, materiales honestos y texturas naturales que envejecen con elegancia, el estudio crea interiores cálidos y con carácter que buscan emocionar de forma natural, estética y funcional.

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  • 21 de 100

    Diego Gronda

    Diego Gronda es un arquitecto y diseñador argentino referente en el diseño hotelero internacional. Formado en Buenos Aires y Parsons (Nueva York), y distinguido con la Medalla de Oro del AIA, dirigió proyectos en Tony Chi y Rockwell Group para firmas como W Hotels, Nobu y Cirque du Soleil. Desde Studio GRONDA, fundado en 2015, crea espacios de hospitality de lujo globales. En España destacan proyectos emblemáticos como Saddle, Ginkgo Sky Bar y Nobu Hotel Madrid.
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  • 22 de 100

    Diego Rodríguez (Concepto DR)

    Con 45 años de trayectoria profesional, Diego Rodríguez (CONCEPTO DR) aborda la rehabilitación y la obra completa integrando el diseño en cada propuesta. En los sectores residencial, comercial, hotelero y corporativo, el estudio ha desarrollado proyectos tanto en España como en el ámbito internacional, destacando sus intervenciones en París, Londres, Italia, Portugal, México y Nueva York.
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  • 23 de 100

    DIIR (David Meana, Ignacio Navarro, Iñigo Palazón y Ricardo Fernández)

    Fundado en Madrid en 2018 por David Meana, Ignacio Navarro, Iñigo Palazón y Ricardo Fernández, DIIR es un estudio de arquitectura con proyección internacional. Su labor se fundamenta en cuatro pilares: rigor, sensibilidad, atemporalidad y resonancia. Con un sistema de trabajo donde cada socio lidera una fase del proyecto para asegurar una revisión continua, intervienen en el espacio con una arquitectura honesta, singular y atenta al detalle, concebida para perdurar en el tiempo.
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  • 24 de 100

    Egue y Seta (Daniel Pérez y Felipe Araujo)

    El estudio Egue y Seta concibe el diseño desde una atenta escucha y una observación detallada, con el fin de proyectar espacios donde el lujo y la elegancia se adapten plenamente a las necesidades y los sueños de sus clientes. El equipo aplica su formación y trayectoria para canalizar los deseos y preferencias estéticas de sus clientes mediante soluciones arquitectónicas e interioristas genuinamente innovadoras y funcionales.
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  • 25 de 100

    El Departamento (Alberto Eltini y Marina Martín)

    En El Departamento persiguen la excelencia y lo inédito en cada proyecto. Su metodología une vanguardia, experimentación y un sólido rigor técnico al servicio de soluciones espaciales aún inexistentes. Desde esa mirada transversal, el estudio transforma la intuición y el conocimiento arquitectónico en espacios vanguardistas concebidos para mantenerse vigentes mucho más allá de su tiempo.
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  • 26 de 100

    Erico Navazo Estudio

    Este equipo familiar multidisciplinar aborda la gestión integral de proyectos, desde el concepto inicial hasta la ejecución final. Su labor destaca por un compromiso real con la sostenibilidad y un trabajo cercano al cliente, donde convergen el diseño y el bienestar de las personas. A lo largo de su historia, el estudio ha completado centenares de proyectos tanto en el ámbito nacional como internacional.
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  • 27 de 100

    Estudio Carrillo Projects & Interior Design (Laura Carrillo)

    La interiorista Laura Carrillo destaca por un estilo contemporáneo, elegante y profundamente personal, donde la identidad prima sobre las tendencias efímeras. Desde hace más de dos décadas, lidera el departamento internacional de Carrillo Projects & Interior Design en Madrid, especializado en servicios «llave en mano». Con una sólida experiencia en Oriente Medio, España y a nivel global, desarrolla proyectos residenciales, contract y de restauración, consolidando al estudio como un referente del interiorismo internacional.
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  • 28 de 100

    FL-ARE (Luis Lombao y Álvaro Ferrándiz)

    Liderado por los arquitectos Luis Lombao y Álvaro Ferrándiz, FL-ARE es un estudio de arquitectura e interiorismo especializado en el ámbito residencial, abarcando encargos singulares tanto para clientes privados como para promotores. Su práctica traduce las visiones y necesidades de los usuarios en espacios funcionales, coherentes y con valor emocional. Guiado por la identidad propia de cada encargo, el ADN del estudio combina sensibilidad creativa, precisión en el detalle y rigor técnico.
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  • 29 de 100

    Fran Cisneros

    Más que la arquitectura o el paisajismo, la motivación de Fran Cisneros es transformar los espacios preservando su esencia. Concibe cada lugar como un interlocutor con el que entabla un diálogo abstracto: escucha sus necesidades, interpreta sus sugerencias y responde con intervenciones respetuosas. En lugar de imponer una idea previa, su trabajo busca revelar el potencial latente del entorno, enriqueciendo cada proyecto para convertirlo en una versión más plena, auténtica y armónica de sí mismo.
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  • 30 de 100

    Fran Silvestre

    Fundado en 2005 por Fran Silvestre, Fran Silvestre Arquitectos es un estudio multidisciplinar guiado por la búsqueda de la "belleza eficaz". Su práctica abarca proyectos residenciales, culturales, corporativos y de masterplan a escala global. Destaca por su metodología colaborativa, ofreciendo al menos tres propuestas conceptuales distintas para cada encargo. Además, el estudio diseña la identidad global de sus promociones -incluyendo branding y diseño gráfico-, aplicando el mismo rigor y atención al detalle en cada escala.
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  • 31 de 100

    Galán Sobrini Arquitectos (Cristina Chaves Galán y Adriana Arranz-Sobrini)

    Fundado en 2008 por las arquitectas Cristina Chaves Galán y Adriana Arranz-Sobrini, el estudio concibe la arquitectura y el interiorismo desde las personas y el lugar. Su práctica parte de la historia del inmueble y de las necesidades del cliente para ofrecer respuestas únicas. Centradas en la atemporalidad, la funcionalidad y el cuidado por el detalle, proyectan espacios de alta calidad capaces de transformar la arquitectura en experiencias y de potenciar el bienestar cotidiano.
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  • 32 de 100

    GOS Properties (Gonzalo Goena y Oliver Sancho)

    En GOS, la pasión por la arquitectura impulsa un trabajo guiado por convicción y criterio. El estudio trasciende la mera funcionalidad para crear espacios únicos que generan experiencias, identidad y valor duradero. Entendiendo que cada cliente, lugar y encargo exige una respuesta rigurosa adaptada a su contexto, proyectan y construyen desde la profundidad. Su visión a largo plazo busca enriquecer el bienestar de las personas mientras consolida el patrimonio arquitectónico y emocional de cada obra.
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  • 33 de 100

    Guille García-Hoz

    Guille García-Hoz es un reconocido diseñador, interiorista y artesano madrileño cuyo trabajo destaca por combinar funcionalidad y un marcado sentido del humor. Es especialmente célebre por sus originales piezas de cerámica artesanal y su participación en prestigiosos espacios de Casa Decor. Su estilo único transforma cualquier ambiente en un espacio fresco, creativo y lleno de alma.
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  • 34 de 100

    Héctor Ruiz-Velázquez (Studio Ruiz Velázquez)

    Héctor Ruiz-Velázquez concibe la arquitectura como una experiencia sensorial que trasciende lo meramente visual. Desde Studio Ruiz Velázquez, su trabajo investiga la interacción entre espacio, materia, percepción y movimiento, incorporando la propiocepción como eje del diseño. Sus proyectos transforman la manera de habitar mediante atmósferas pensadas para generar emoción, memoria y nuevas dinámicas con el entorno. Para el arquitecto, el espacio no solo se contempla, sino que se recorre, se percibe y se vive plenamente.
    Juan Martín
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    Hurlé-Martín (Alba Hurlé y Alicia Martín)

    Fundado por Alba Hurlé y Alicia Martín, Hurlé & Martín es un estudio de arquitectura e interiorismo dedicado a crear espacios con identidad, atemporales y funcionales. Su propuesta busca el equilibrio entre elegancia, proporción, materialidad y color a través de una mirada ecléctica y sofisticada. Al hacer dialogar la artesanía con la sensibilidad contemporánea, el estudio diseña atmósferas únicas con carácter, concebidas para emocionar y transformar la forma de habitar y experimentar cada lugar.
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    Impar Grupo (Carlos Calero)

    Impar Grupo es una firma española que transforma ideas en espacios con valor. Desde 2014 combina arquitectura, diseño y gestión integral de proyectos. Su actividad se extiende principalmente por España y México. Diseña y rehabilita espacios singulares tanto residenciales como hoteleros y corporativos, donde controla cada fase del proyecto: diseño, construcción y gestión técnica.
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    Isabel López-Quesada

    Isabel López-Quesada abrió su primer estudio de interiorismo en Madrid con tan solo 20 años. De formación autodidacta, su trabajo se caracteriza por una mirada cosmopolita y sofisticada, con especial atención a los tejidos, los materiales nobles, la luz, la naturaleza y el confort. Con una trayectoria de más de cuatro décadas, ha desarrollado proyectos en distintos lugares del mundo, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suiza, Japón y República Dominicana.
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  • 38 de 100

    Izaskun Chinchilla

    Catedrática en la University College London, Izaskun Chinchilla es pionera en arquitecturas temporales con impacto urbano, economía circular y procesos participativos que involucran a la ciudadanía en el diseño del espacio público. Su labor internacional abarca proyectos de regeneración con instituciones, administraciones y sociedad civil bajo un enfoque ecológico, social y comunitario. Además, es autora de los libros La ciudad de los cuidados (2021) y Los barrios del buen vivir (2026).
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  • 39 de 100

    Jaime Hayón

    Jaime Hayón es una figura referente del diseño contemporáneo internacional. Durante dos décadas de carrera, ha desarrollado proyectos escultóricos e instalaciones públicas en Europa, Asia y Estados Unidos. Su obra, que forma parte de colecciones permanentes como las del Centro Pompidou o el High Museum of Art, ha sido distinguida con el Premio Nacional de Diseño de España. Reconocido por la revista Time como un visionario, redefine la intersección entre arte, espacio público y diseño.
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  • 40 de 100

    Joaquín Vaquero

    Arquitecto de vocación global, Joaquín Vaquero Ibáñez lidera CLK Architects diseñando espacios centrados en las relaciones humanas. Su trabajo fusiona vanguardia técnica y sensibilidad urbana a escala internacional, abarcando Europa, Oriente Medio y África, y colaborando con firmas icónicas como Heatherwick Studio y Richard Rogers. Docente en prestigiosas universidades, compagina la práctica con la enseñanza, entendiendo la arquitectura como un arte y un lenguaje vivo con capacidad para transformar la cultura y la sociedad.
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  • 41 de 100

    José Antonio Granero (Espacio Entreabierto)

    Socio fundador de ESPACIO ENTREABIERTO, acumula una amplia trayectoria desde 1990 en diversas escalas y tipologías arquitectónicas, con una obra reconocida por premios, publicaciones y exposiciones. Fue Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid y presidente de su fundación (2011-2015). Apasionado defensor del sector, vincula cultura y empresa desde la sociedad civil, además de ejercer como docente de posgrado, conferenciante y colaborador habitual en medios de comunicación sobre arquitectura y ciudad.
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    Juan Bengoa

    Su objetivo es aportar un estilo personal y acogedor a la arquitectura, la construcción, el diseño y la decoración, abordando cada proyecto como un sueño hecho realidad. La firma destaca por un sello elegante, atemporal y con personalidad propia. Caracterizados por la combinación de piezas de distintas épocas y un uso maestro de la luz, la vegetación, la madera y la piedra, logran siempre la máxima funcionalidad en la vivencia de cada espacio.
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  • 43 de 100

    L35 ARCHITECTS (Tristán López-Chicheri & Luisa Badia)

    En L35 Architects creen que la arquitectura no empieza en el edificio, sino en cómo las personas viven, se mueven y se encuentran. Fundado en 1967, el estudio cuenta con sedes en Barcelona y Madrid y una red internacional de 10 oficinas dedicadas a transformar la ciudad contemporánea. Combinan visión global y sensibilidad local para abordar proyectos complejos a todas las escalas, desde el masterplanning hasta el detalle, con un enfoque colaborativo y contextual.
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  • 44 de 100

    Las 2 Mercedes (Mercedes Peralta y Mercedes Valdenebro)

    El estudio Las 2 Mercedes está especializado en proyectos a medida para los sectores residencial, hotelero y de restauración, tanto en España como en el ámbito internacional. Su enfoque aborda cada encargo de forma personalizada, adaptándose al espacio, el entorno y las necesidades de los usuarios. Su identidad se fundamenta en una base auténtica y atemporal reinterpretada desde una perspectiva contemporánea, prestando especial atención a la iluminación, el color, la curaduría artística y el detalle.
    Carla Vega-Penichet
  • 45 de 100

    Lázaro Rosa-Violán

    Lázaro Rosa-Violán es un estudio de interiorismo con más de 20 años de trayectoria, oficinas en Barcelona y Madrid, y 500 proyectos en cinco continentes. Su filosofía prioriza la emoción que transmite el espacio mediante una atenta escucha y acompañamiento al cliente. Especializados en superponer luz, materiales y texturas para concebir atmósferas envolventes, destacan por integrar ateliers propios con escultores, carpinteros y pintores, asegurando que cada diseño proyectado sea construido con absoluta fidelidad.
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  • 46 de 100

    LECA & LECO (Espe Soler y Pablo Sánchez)

    Fundado por Espe Soler y Pablo Sánchez, LECAandLECO es un estudio de arquitectura e interiorismo que proyecta desde el Mediterráneo con el foco en la forma de vivir de las personas. Su propuesta se apoya en la sobriedad material, el uso de la luz y un cuidado minucioso de los detalles. A través de este enfoque, el equipo concibe espacios singulares con identidad propia, capaces de transmitir emociones y generar atmósferas de profunda calma.
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  • 47 de 100

    Lorenzo Castillo

    Fundado por el reconocido interiorista y anticuario Lorenzo Castillo, Lorenzo Castillo Estudio destaca por un lenguaje ecléctico y atemporal. Con sede en Madrid, su práctica combina antigüedades, obras de arte y diseño contemporáneo con una refinada selección de tejidos y materiales nobles. El estudio proyecta residencias, hoteles, restaurantes y espacios comerciales a nivel nacional e internacional, creando atmósferas sofisticadas e identidades únicas que trascienden las tendencias pasajeras mediante un cuidadoso diálogo entre historia y modernidad.
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  • 48 de 100

    Lorna de Santos

    Lorna de Santos es una arquitecta cuya práctica busca transformar materiales y formas en espacios serenos que fomenten la conexión. Influenciada por sus vivencias en Tel Aviv y Shanghái -donde trabajó para Neri&Hu-, su filosofía sitúa la quietud, la repetición y las relaciones humanas en el centro del proyecto. Desde su estudio, combina una personalidad vibrante con el afán por explorar nuevos materiales, creando entornos tranquilos y acogedores que transmiten paz, inspiración y seguridad.
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  • 49 de 100

    Luis Bustamante

    Licenciado en Bellas Artes, Luis Bustamante inició su trayectoria artística en la pintura y la escultura antes de volcarse en el interiorismo. Tras consolidar su carrera internacional en Barcelona y México, en el año 2000 estableció su sede central en Madrid. Su estudio desarrolla proyectos residenciales, comerciales y efímeros adaptados a entornos muy diversos, firmando obras de alta gama en destinos internacionales clave como Nueva York, Miami, Londres, Gstaad y República Dominicana.
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  • 50 de 100

    LUV (Christian Sintes)

    La filosofía del grupo LUV difumina los límites entre interior y exterior, ensalzando el espíritu mediterráneo de la vida al aire libre. Sus proyectos de arquitectura e interiorismo aportan naturalidad y autenticidad dando máximo protagonismo a la luz natural, la atención al detalle y los materiales nobles. Reconocido como un grupo internacional de referencia, LUV proyecta entornos atemporales que inspiran y trascienden las tendencias, traduciendo el lujo en confort, estética y belleza perdurable.
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  • 51 de 100

    Mar Vera (Welcome Design)

    Mar Vera, interiorista, art advisor y directora creativa de WELCOME DESIGN, cuenta con amplia experiencia residencial y contract nacional e internacional. Su estudio ofrece un servicio integral de 360º que fusiona interiorismo, gráfica y branding. Su sello distintivo radica en la inspiración artística, la innovación con materiales tecnológicos y un uso premiado del color y la luz. Profesora y embajadora de Maison&Objet, Vera combina rigor contemporáneo y tendencia para proyectar espacios únicos con identidad propia.
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  • 52 de 100

    María Santos

    Estudio María Santos aborda la arquitectura y el interiorismo desde la elegancia de lo sencillo, buscando crear ambientes atemporales, serenos y funcionales. Su enfoque integral abarca desde la distribución del espacio hasta la selección de materiales nobles y los últimos detalles. Con sede en Madrid y una atención cercana y personalizada, el estudio proyecta a nivel nacional e internacional, desarrollando en la actualidad intervenciones en destinos como Nueva York, República Dominicana, Francia y México.
    Francisco Silvela
  • 53 de 100

    Mariana Paccieri

    Con más de una década de trayectoria internacional en países como España, Bolivia, Argentina y Estados Unidos, Paccieri Studio abarca proyectos residenciales, hoteleros, comerciales y corporativos. Su enfoque se basa en una arquitectura sensible y atemporal que transmite emociones mediante la luz, la materia y las proporciones. Galardonado en diversas exposiciones, el estudio prioriza una atención personalizada que transforma las necesidades del usuario en espacios singulares, funcionales y con identidad propia.
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  • 54 de 100

    Masquespacio (Ana Milena Hernández Palacios y Christophe Penasse)

    Masquespacio es un estudio creativo e interiorista fundado en Valencia en 2010 por Ana Milena Hernández Palacios y Christophe Penasse. Especializado en transformar estrategias de marca en experiencias espaciales, su metodología integra pensamiento estratégico, innovación material y diseño emocional mediante un uso audaz de colores, texturas y formas. Con presencia en más de diez mercados internacionales, proyecta espacios flagship y productos conceptuales diseñados para generar un impacto directo en la percepción del usuario.
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  • 55 de 100

    Matos Castillo (Beatriz Matos y Alberto Martínez Castillo)

    Beatriz Matos y Alberto Martínez Castillo han dedicado su carrera profesional a la enseñanza de proyectos arquitectónicos y al trabajo en el estudio, dos trabajos que se han influido mutuamente y que han sido para ellos parte de lo mismo: una manera de ver la vida. Creen que la arquitectura es un arte capaz de transmitir emociones, que puede colaborar en el sostenimiento el entorno y, lo más importante, mejorar la vida de las personas.
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  • 56 de 100

    Mayice Studio (Marta Alonso Yebra e Imanol Calderón Elósegui)

    Fundado en Madrid en 2014, Mayice es un estudio multidisciplinar que desarrolla soluciones útiles para objetos y espacios, integrando arquitectura y diseño con un riguroso cuidado por los materiales. Su labor fomenta un diálogo entre artesanía, innovación, durabilidad y emoción. Con proyección internacional y una comunicación cercana, abordan cada reto desde el trabajo en equipo, la responsabilidad y una búsqueda constante de armonía y funcionalidad atemporal.
    KnuKim
  • 57 de 100

    Mesonero-Romanos Studio (Álvaro Mesonero-Romanos)

    Fundado en Madrid en 2018, Mesonero-Romanos Studio desarrolla proyectos de arquitectura e interiorismo en los sectores residencial, hotelero y de restauración, tanto en España como en el mercado internacional. El estudio opera bajo la convicción de que no existen dos espacios iguales. A través de un uso atento de la luz, la materia y el detalle, concibe proyectos contemporáneos, funcionales, sostenibles y atemporales, diseñados para ofrecer una respuesta singular y con identidad propia en cada obra.
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  • 58 de 100

    Michelangeli Design (Jérôme Michelangeli)

    Formado en la École des Beaux-Arts de París y tras colaborar con el premio Pritzker Kevin Roche, el arquitecto francés Jérôme Michelangeli fundó en Madrid el estudio multidisciplinar mid en 2007. Reconocido entre los Europe 40 Under 40 y galardonado con premios internacionales, desarrolla proyectos de arquitectura, hospitality e interiorismo en Europa y África. Su trabajo explora la "Poesía de la Materia", fusionando innovación, arte y artesanía para concebir espacios exclusivos e impregnados de valor cultural.
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  • 59 de 100

    MIL STUDIOS (Naroa Quirós y Juan Luis Medina)

    MIL STUDIOS es un estudio de interiorismo y diseño de interiores ubicado en Madrid, España. Fundado en 2011, el estudio se especializa en la creación de espacios innovadores y funcionales, abarcando proyectos residenciales y comerciales a nivel internacional, incluyendo hoteles, oficinas, restaurantes y locales comerciales de retail. Cuenta con un equipo de más de 20 profesionales y acumula una trayectoria de más de 185 proyectos diseñados.
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  • 60 de 100

    Minimal Studio (Juan David Martínez Jofre)

    Minimal Studio es un estudio multidisciplinar que integra arquitectura, interiorismo, diseño y ejecución de obra bajo una misma visión. Conciben cada proyecto como una respuesta única adaptada a las necesidades del cliente, fusionando creatividad, funcionalidad y precisión técnica. Su filosofía emplea un lenguaje minimalista donde la simplicidad, la luz y los materiales naturales cobran protagonismo. De este modo, crean espacios atemporales, honestos y cuidados al detalle que reflejan la identidad de quienes los habitan.
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  • 61 de 100

    Miriam Alía

    La filosofía del estudio se basa en el poder del color y la luz para crear espacios que emocionan y perduran. Cada proyecto nace de la búsqueda del equilibrio entre funcionalidad, belleza y personalidad, integrando materiales nobles, artesanía y una mezcla de estilos que aporta carácter. El resultado son interiores auténticos, sofisticados y llenos de vida, con una identidad propia.
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  • 62 de 100

    MOME Estudio (María Elizalde, María Mancera y María Ormazabal)

    Establecido en Madrid desde 2020, el estudio se centra en la transformación de espacios existentes y la vivienda en diversas escalas. Su trabajo entiende la arquitectura como una escucha atenta, interviniendo mediante decisiones precisas, contenidas y coherentes que revelan el potencial latente de cada entorno. A través de una lectura minuciosa de la luz, el contexto y la materia, el estudio rehúsa el gesto aislado para construir atmósferas contemporáneas y articular nuevas formas de habitar.
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  • 63 de 100

    MÖPH STUDIO (Jaime Jurado & Mónica Bartolessis)

    Fundado por Jaime Jurado y Mónica Bartolessis tras más de 25 años de trayectoria en interiorismo, Möph Studio une arte, arquitectura y emoción. Su trabajo en proyectos residenciales, comerciales y efímeros busca crear espacios singulares definidos por el equilibrio, la sensibilidad estética y un meticuloso cuidado por el detalle. Reconocido por su destacada participación en ocho ediciones de Casa Decor, el estudio se distingue por integrar el arte como elemento esencial de cada propuesta.
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  • 64 de 100

    MORPH (Ana Amo)

    Las mejores ideas son aquellas que nunca dejan de ponerse a prueba. Así concibe Morph el diseño: una búsqueda permanente impulsada por más de 200 arquitectos, ingenieros y desarrolladores para llevar cada propuesta aún más lejos. Morph S traslada ese mismo ADN al espacio interior, demostrando que el diseño encuentra nuevas posibilidades con cada nueva escala. Porque, al final, solo importa una pregunta: What's next?

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  • 65 de 100

    MUHER (Manuel Herrera y Francisca Muñoz)

    En MUHER ART-CHITECTURE conciben la arquitectura como un diálogo en armonía con el paisaje. Tras dos décadas de trayectoria entre China, Florida y Madrid, el estudio integra la estética minimalista asiática donde la luz y el vacío articulan cada propuesta. Al fusionar arquitectura y escultura monumental, proyectan intervenciones respetuosas con el entorno, la topografía y el clima. Su experiencia internacional les permite ofrecer una propuesta sensible, esencial y contemporánea, perfectamente adaptada a cada lugar.
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  • 66 de 100

    NIETO SOBEJANO (Fuensanta Nieto & Enrique Sobejano)

    Fundado por Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, con sedes en Madrid y Berlín, Nieto Sobejano Arquitectos es un estudio especializado en arquitectura cultural y patrimonial. Reconocidos con prestigiosos galardones como la Medalla Alvar Aalto y el Premio Aga Khan, sus proyectos han sido expuestos en instituciones como el MoMA o la Biennale di Venezia. Entre sus obras emblemáticas destacan Madinat al-Zahra y el Centro Arvo Pärt y la actual ampliación del Museo de Arte de Dallas.
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  • 67 de 100

    Noé Prades

    Noé Prades es diseñador de interiores y director creativo de su propio estudio, especializado en proyectos residenciales, hospitality y diseño de producto. Su labor nace de explorar culturas y reinterpretar estilos del pasado desde un prisma contemporáneo, natural y sostenible. Para el estudio, el diseño es una herramienta que genera experiencias sensoriales, emocionales y funcionales, concibiendo espacios con identidad propia, siempre conectados con la dimensión humana y la vida de quienes los habitan.
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  • 68 de 100

    Okuda San Miguel (Óscar San Miguel Erice)

    Okuda San Miguel, con estudio en Madrid, es un artista contemporáneo español de proyección internacional cuyo icónico lenguaje destaca por el uso de geometrías, color y simbología universal. Con raíces en el arte urbano, su práctica abarca pintura, escultura, instalaciones a gran escala y arte digital. Reconocido por intervenciones emblemáticas como el Templo del Kaos y obras urbanas en diversas ciudades del mundo, explora temas universales mediante una propuesta visual vibrante.

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  • 69 de 100

    OOAA (Iker Ochotorena)

    Con sede en Madrid y oficina en Abu Dabi, OOAA es un estudio de arquitectura, interiorismo y decoración fundado por el arquitecto Iker Ochotorena. Su identidad integra el arte, la pintura y el diseño dentro de un mismo proceso creativo global. Especializado en proyectos residenciales y hoteleros en España, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos, el estudio aborda cada obra desde el concepto hasta la ejecución, priorizando la proporción, la materialidad y el detalle constructivo.
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  • 70 de 100

    Paredes Pedrosa Arquitectos (Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa)

    Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa, galardonados con el Premio Nacional de Arquitectura en 2025, lideran el estudio PAREDES PEDROSA desde 1990. Su trayectoria, distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, suma obras recientes como la Biblioteca de Córdoba y la Embajada de España en Roma. Orientados a la transformación de lo existente, actualmente desarrollan proyectos en Mallorca, Marruecos, Sanxenxo y Torrevieja con un profundo compromiso patrimonial.
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  • 71 de 100

    Pascua Ortega

    Pascua Ortega es un referente del interiorismo español con una trayectoria iniciada en Nueva York que transformó el sector nacional. En 1977 fundó su propio estudio con el propósito de aportar un estilo personal, creando una sólida estructura empresarial capaz de gestionar proyectos de forma integral. Su prolífica obra abarca desde el ámbito residencial privado hasta el sector comercial, la alta hostelería y las grandes instituciones, destacando por un diseño elegante, funcional y atemporal.
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  • 72 de 100

    Patricia Bustos Studio

    Patricia Bustos entiende la emoción como un material de proyecto fundamental, al mismo nivel que la luz, la materia y el espacio. Su trabajo explora cómo la arquitectura interior transforma la manera de vivir, sentir y relacionarse con el entorno. A través de la bioarquitectura, los materiales honestos, la artesanía y el cuidado lumínico, el estudio concibe espacios singulares orientados al bienestar, diseñando lo invisible para trascender el tiempo y lo tangible.
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  • 73 de 100

    Paty Pombo

    En Paty Pombo diseñan espacios serenos, naturales y con alma. Otorgan un papel protagonista a la materia, la luz y los procesos artesanales para dar forma a cada proyecto. A través de una búsqueda constante de una belleza atemporal, el estudio concibe interiores con carácter, pensados para sentirse y vivirse.

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  • 74 de 100

    Pepe Leal

    Pepe Leal ha desarrollado y ejecutado proyectos diversos tanto residenciales como públicos (restaurantes, Hoteles, tiendas...) siguiendo fieles a la filosofía de originalidad y exclusividad que le caracteriza, pero siempre adaptándose a las necesidades y preferencias de sus clientes. En respuesta a sus aspiraciones y necesidades específicas, Pepe Leal equilibra originalidad e imaginación con profesionalidad.
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  • 75 de 100

    Pilar Barroso (Almagro Estudio)

    Arquitecta, interiorista y fundadora de ALMAGRO ESTUDIO, Pilar Barroso consolidó su trayectoria en BAO Proyectos liderando destacados encargos de tipo residencial, hospitality y retail. Su filosofía se fundamenta en la búsqueda de la belleza atemporal, equilibrando tradición y contemporaneidad. Mediante el uso preciso de la luz, la proporción y los materiales nobles, el estudio da forma a espacios serenos, elegantes y perdurables, concebidos para emocionar sin estridencias y trascender el paso del tiempo.
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  • 76 de 100

    POLIGHT. (Raquel Gutiérrez y Nacho Castillejo)

    Fundado por los arquitectos Raquel Gutiérrez y Nacho Castillejo, POLIGHT. es un estudio de iluminación donde la luz se concibe como un elemento estructural básico de la arquitectura. Su enfoque combina excelencia técnica, sensibilidad estética y funcionalidad con el objetivo de emocionar y perdurar. Mediante un diálogo constante entre arquitectura, luz y usuario, el estudio transforma los espacios en experiencias sensoriales y humanas, trabajando siempre con criterio, discreción, compromiso y la máxima calidad de diseño.
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  • 77 de 100

    Proyecto Singular (Jorge Lozano)

    Fundado en Madrid en 2011 por el arquitecto Jorge Lozano, Proyecto Singular concibe el diseño como un ejercicio de interpretación orientado a comprender el lugar, el negocio y a las personas. Alejándose de lenguajes prefijados, el estudio transforma necesidades complejas en conceptos sólidos que equilibran funcionalidad, sensibilidad y rigor. Reconocido internacionalmente, acompaña a los clientes desde la estrategia hasta la materialización, creando soluciones coherentes, de alto valor y con vocación de permanencia.
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  • 78 de 100

    Rafael de la Hoz

    Rafael de la Hoz representa a una de las dinastías de arquitectos más influyentes de España, cuyo legado perdura a través de su estudio internacional con sede en Madrid. Fundado por Rafael de la Hoz Arderius (1924–2000), pionero en la modernización de la arquitectura española, el estudio está liderado hoy por su hijo, Rafael de La-Hoz Castanys. Bajo su dirección, la firma proyecta complejos corporativos y residenciales emblemáticos, destacando por su rigor técnico e innovación urbana.
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  • 79 de 100

    Rafael Sitges (Et In Arcadia Ego)

    Graduado en Arquitectura de Interiores y con un máster por el International Fine Arts College de Miami, lidera el estudio Et In Arcadia Ego. Especializado en la restauración y recuperación de edificios históricos, su trabajo abarca desde pisos centenarios en Madrid o París hasta fincas rústicas y hoteles boutique. Su propuesta destaca por un estilo atemporal, culto y riguroso que fusiona lo clásico y lo contemporáneo con extrema atención a los detalles y acabados.
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  • 80 de 100

    Ramón Esteve

    Arquitecto y diseñador, Ramón Esteve lidera un estudio centrado en el diseño experiencial integral, abarcando desde el desarrollo de master plans hasta el diseño industrial de producto. Su trayectoria destaca por una mirada precisa que hace dialogar la arquitectura con el entorno y la materia. Con una visión global y coherente en todas sus escalas, proyecta espacios y entornos singulares concebidos para conectar con las personas.
    Alfonso Calza
  • 81 de 100

    Raúl Almenara

    Raúl Almenara fusiona Arquitectura y Bellas Artes para desarrollar un enfoque único centrado en transformar el espacio. Su trayectoria investiga una arquitectura sensorial basada en la materia, la luz, la geometría y la percepción para generar experiencias habitables. Presente en múltiples escalas -desde proyectos de vivienda y hoteles boutique hasta capillas en 3D o la rehabilitación de patrimonio histórico madrileño-, su mirada artística interviene simultáneamente sobre el patrimonio, la edificación y el paisaje urbano.
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  • 82 de 100

    Raúl Martins

    Con más de tres décadas de trayectoria, Raúl Martins lidera un estudio multidisciplinar especializado en interiorismo, arquitectura y diseño con presencia en Europa y Estados Unidos. Su labor en proyectos residenciales, corporativos y comerciales destaca por una elegancia atemporal, el uso de materiales nobles y un minucioso cuidado de la luz. Reconocido en la lista AD100 y premiado por publicaciones del sector, su trabajo equilibra sofisticación, funcionalidad y bienestar para concebir espacios únicos y personales.
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  • 83 de 100

    Ruiz Larrea (César Ruiz-Larrea Cangas)

    Desde hace más de cuarenta años, Ruiz Larrea explora nuevas soluciones arquitectónicas para responder de manera innovadora al desafío medioambiental. A través de su laboratorio de investigación tecnológica, R lab, la firma combina el rigor técnico con la experimentación para desarrollar una arquitectura sostenible, eficiente y vanguardista. Su práctica constante sitúa la innovación en el centro del diseño, comprometiéndose a construir espacios respetuosos con el entorno y preparados para los retos del futuro.
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  • 84 de 100

    Sandra Antón

    Referente en publicaciones, televisión y conferencias sobre interiorismo, el estudio de Sandra Antón suma una destacada trayectoria en colaboración con instituciones como IFEMA. Su filosofía fusiona sensibilidad y materiales nobles para concebir ambientes personalizados en el sector residencial, comercial, hotelero y artístico. Especializada en desarrollo arquitectónico, reformas e interiorismo, su visión espacial le ha llevado a diseñar proyectos de paisajismo, escenografía y arquitectura efímera para firmas internacionales como Ferrari, Bulgari y Aristocrazy.
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  • 85 de 100

    Soledad Ordóñez

    El estudio entiende la arquitectura y el interiorismo como un medio para concebir espacios con identidad. Cada proyecto equilibra sensibilidad, funcionalidad y un meticuloso cuidado por las materias y los detalles. Con la iluminación como pilar para transformar atmósferas y potenciar la arquitectura, proyectan en los ámbitos residencial, comercial y hotelero. Su trayectoria abarca intervenciones emblemáticas como el Marbella Club Hotel y participaciones en eventos como Casa Decor, Marbella Design y MIAD.
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  • 86 de 100

    Srta. Rottenmeier (José Manuel Muñoz y Gemma González)

    Bajo una identidad inspirada en la exigencia del célebre personaje, Srta. Rottenmeier es un estudio inconformista guiado por la búsqueda de la precisión. Nacido en Murcia en 2015, su enfoque combina la sensibilidad mediterránea hacia la luz y los materiales con un método de trabajo de rigor germánico. El equipo asume la complejidad técnica, presupuestaria y ejecutiva de cada obra para transformarla en soluciones sencillas, logrando que cada proyecto alcance y exprese su auténtico carácter.
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  • 87 de 100

    Studio by CLIKALIA (Alister Moreno)

    Studio by Clikalia combina la sensibilidad de un estudio de arquitectura e interiorismo con la potencia operativa de Clikalia Group, compañía dirigida por Alister Moreno. El estudio, creado en 2023, está especializado en reformas integrales llave en mano y cuenta con un equipo de profesionales liderado por Elena Barrigón y Federico Abalsamo que acompañan cada proyecto de principio a fin combinando arquitectura, interiorismo y tecnología.
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  • 88 de 100

    T3N Sport & Investment (David Pampliega)

    David Pampliega lidera T3N Sport & Investment, grupo empresarial multinacional que agrupa diez compañías en sectores como el real estate deportivo, la educación, la salud, la arquitectura y la innovación. Con la misión de impulsar un cambio social a través del deporte, la firma conceptualiza, diseña, financia y gestiona complejos integrales de vanguardia, entre los que destaca «Tenple Madrid», un megacomplejo desarrollado en alianza con marcas globales de referencia como LaLiga y la NBA.
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  • 89 de 100

    Teresa Sapey + PARTNERS

    Teresa Sapey + Partners es un estudio multidisciplinar guiado por el lema “we design spaces with feelings”. Basado en un diseño colaborativo e investigativo, el estudio crea proyectos a medida donde el contexto y la narrativa definen el espacio. Como un maestro sastre, entrelaza color, textura, luz y material para configurar ambientes expresivos, funcionales e inmersivos. Cada propuesta prioriza el detalle, aportando valor añadido a través de la originalidad, la funcionalidad y un marcado sentido de pertenencia.
    Flavio Orsolato
  • 90 de 100

    The Room Studio (Meritxell Ribé & Josep Puigdomènech)

    Desde hace más de dos décadas, The Room Studio concibe el diseño como una herramienta para transformar la forma de vivir. Cada proyecto nace de una visión integral que une arquitectura, interiorismo y construcción para crear espacios atemporales, funcionales y en sintonía con sus habitantes. Tras consolidarse como un estudio de referencia en Barcelona, la firma expande su trayectoria con una nueva sede en Miami, reforzando su proyección internacional y la difusión global de su propuesta.
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  • 91 de 100

    Tomás Alía (Estudio Caramba)

    Tomás Alía es un reconocido interiorista y diseñador español que lidera Estudio Caramba, un laboratorio multidisciplinar especializado en arquitectura, diseño, comisariado y paisajismo. Su labor integra la artesanía tradicional y la innovación contemporánea en proyectos residenciales, hoteleros y urbanos globales. Con la luz, el color y el detalle a medida como pilares, Alía crea atmósferas sensoriales únicas, promoviendo la conservación de los oficios artesanales para proyectar la identidad cultural del diseño español en el mundo.
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  • 92 de 100

    Touza Arquitectos (Julio Touza Rodríguez y Julio Touza Sacristán)

    Con más de 50 años de trayectoria, Touza Arquitectos entiende la arquitectura desde la responsabilidad social y el equilibrio urbano. Liderado por Julio Touza Rodríguez y Julio Touza Sacristán, su equipo multidisciplinar combina diseño, innovación tecnológica, sostenibilidad y respeto por el patrimonio histórico. Autores de obras emblemáticas como Skyline Madrid, Torre Riverside o el Casino-Hotel de Gran Vía, el estudio proyecta espacios donde luz, materia y función trascienden para garantizar una alta calidad de vida.
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  • 93 de 100

    Tristán Domecq

    Tristán Domecq es una referencia del interiorismo residencial de alta gama en España. Desde la fundación de su estudio en 2012, ha ejecutado más de cien proyectos marcados por la atemporalidad, el uso de materiales naturales y un preciso manejo de la luz. Su enfoque integral combina la constructora Somos Arista, la boutique t-domecq Studio + Store y reconocimientos como la lista AD 100 Spain, proyectando espacios con alma que equilibran tradición y elegancia contemporánea.
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  • 94 de 100

    Trueba Studio (Marcos Trueba)

    Trueba Studio es un estudio de Arquitectura e Interiorismo fundado por el arquitecto Marcos Trueba, donde lo experimental y atemporal converge con lo contemporáneo. Con sede en Madrid, abarca una amplia gama de competencias, desde la construcción a gran escala hasta el diseño de mobiliario y la artesanía. El estudio ha evolucionado junto a sus proyectos, apostando por la singularidad a través de un fuerte posicionamiento estratégico y conceptual.
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  • 95 de 100

    Tuñón + Albornoz (Emilio Tuñón & Carlos Albornoz)

    Tuñón + Albornoz es una oficina de arquitectura e interiorismo que aborda su práctica desde un humanismo revisitado. Inspirados en la idea de cambio constante del ensayista Michel de Montaigne, conciben la arquitectura como una narrativa viva. En su proceso, el presente dialoga con nuevas interpretaciones del pasado y del futuro, respondiendo de forma adaptativa, sensible y dinámica a la compleja realidad de cada entorno habitable.
    Luis Asin
  • 96 de 100

    Urban Matters (Enrique Ibáñez)

    Urbanmatters es un estudio de arquitectura, interiorismo y urbanismo dirigido por el arquitecto Enrique Ibáñez. A través de la metodología del placemaking, el estudio sitúa en el centro la identidad del lugar, las personas y las necesidades del cliente. Con amplia experiencia internacional, transforma tanto inmuebles domésticos como entornos urbanos, generando propuestas innovadoras con un impacto positivo y duradero.
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  • 97 de 100

    Vicens + Ramos (Ignacio Vicens y Hualde y José Antonio Ramos Abengózar)

    Vicens + Ramos es un conocido estudio de arquitectura multidisciplinar con sede en Madrid, fundado en 1984 por los arquitectos Ignacio Vicens y Hualde y José Antonio Ramos Abengózar. El estudio destaca especialmente por el diseño de viviendas unifamiliares singulares, edificios institucionales de rotundo carácter escultórico y arquitectura sacra de vanguardia.
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  • 98 de 100

    White Lab (Luis Balaguer Rioja e Ian Vila San José)

    Los arquitectos Luis Balaguer Rioja e Ian Vila San José fundaron White Lab para integrar arquitectura, arte y diseño en un solo espacio. Con una visión multidisciplinar e internacional, el estudio concibe la cultura como motor de transformación, impulsando un modelo centrado en la creación, la investigación y la experimentación. White Lab opera como punto de encuentro donde profesionales y público dialogan para generar nuevas formas de experimentar el espacio contemporáneo.
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  • 99 de 100

    Woodward (Marta Woodward y Carlota Woodward)

    En Woodward & Co entienden la arquitectura como una búsqueda constante de la proporción, la luz, la materia y la forma de habitar. Su trabajo persigue crear espacios que transmitan serenidad, dialoguen con el contexto e inviten a permanecer. El estudio concibe cada encargo de manera integral, integrando arquitectura, interiorismo y paisaje en un mismo lenguaje. Su propuesta apuesta por una arquitectura honesta, atemporal y profundamente humana, capaz de acompañar la vida cotidiana y perdurar.
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  • 100 de 100

    ZOOCO (Javier Guzmán Benito, Miguel Crespo Picot y Sixto Martín Martínez)

    Con más de 15 años de trayectoria nacional e internacional en los ámbitos residencial, hotelero y contract, ZOOCO proyecta espacios que combinan funcionalidad, belleza y bienestar. El estudio abarca distintas escalas arquitectónicas mediante el uso de la atemporalidad, la materialidad y la eliminación de lo superfluo. Galardonado con premios como Frame, Dezeen, NAN, COAM y Casa Decor, ZOOCO consolida su proceso creativo uniforme e integral desde sus tres sedes operativas en Madrid, Santander y Tenerife.
    Pablo Zamora