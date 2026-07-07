La playa española que aparece cuando baja la marea: considerado uno de los fenómenos más bellos del mundo

España es capaz de enamorar a cualquiera, más si hablamos del norte en donde encontramos algunas de las playas más bonitas de todo el país, pero también de las más especiales.

En Cantabria podemos ser testigos de un fenómeno natural que fascina a visitantes y locales por igual. En Liencres nos encontramos con una paradisíaca playa que aparece y desaparece en el islote de Castro.

Un lugar mágico del que podemos disfrutar según el cambio de mareas. Este fenómeno, conocido como tómbolo, crea una conexión temporal entre el islote y la costa, ofreciendo un espectáculo geológico impresionante y único en el mundo.

Se trata de una formación geológica que ocurre cuando una barra de arena conecta un islote con la costa continental. Este fenómeno no solo es fascinante por su belleza natural, sino también por la forma en que ilustra las dinámicas costeras.

En el caso de la playa del islote de Castro, durante la marea alta, el mar Cantábrico muestra su magnificencia, envolviendo completamente el islote y haciéndolo inaccesible. Sin embargo, con la marea baja, el mar se retira y deja al descubierto un estrecho puente de arena que une el islote con la playa de Covachos.

La playa que aguarda con recelo el islote de Castro es considerada una de las más bellas y perfectas manifestaciones de un tómbolo en el mundo. Situada cerca de Santander, esta playa es un ejemplo perfecto de la interacción entre el mar y la tierra.

El islote de Castro

La transformación que se da en este espectacular islote cántabro, fruto del cambio de las mareas, convierte este lugar en un destino que no te puedes perder, tanto si visitas Cantabria como si eres un amante de la naturaleza y la fotografía. Capturar imágenes de este lugar en pleamar y bajamar es como tener dos paisajes completamente diferentes en un mismo lugar.

Para visitar la espectacular playa del islote de Castro es crucial planificar según el calendario de mareas. La experiencia de caminar por la lengua de arena que conecta el islote con la costa es algo que solo se puede disfrutar durante unas pocas horas cada día.

Para ello, es recomendable verificar los horarios de las mareas antes de la visita para asegurarse de no perderse este espectáculo y, más importante aún, para evitar quedar atrapado cuando la marea vuelva a subir.

Pero la belleza de la playa del islote de Castro viene acompañada de ciertos riesgos. No es raro que visitantes desprevenidos queden aislados aquí al no prever el rápido regreso de la marea, teniendo que ser rescatados por las autoridades. Es fundamental estar atento a los tiempos y regresar a la costa antes de que el agua cubra nuevamente el tómbolo.

Costa Quebrada

El islote de Castro forma parte de la Costa Quebrada, una parte del litoral cántabro conocido por sus impresionantes formaciones rocosas y playas de ensueño, fruto de la fuerza erosiva del mar y el viento, que han esculpido el paisaje a lo largo de miles de años.

La Costa Quebrada, además de por la espectacular playa del islote de Castro, resulta un destino perfecto para los amantes del senderismo y la geología, con numerosos senderos que ofrecen vistas panorámicas del litoral cantábrico.

Playa de Barnejo Berellin, Cantabria. iStock

Pero el islote de Castro corona la experiencia. La posibilidad de caminar hacia un islote que desaparece y reaparece con la marea es una aventura que fascina tanto a adultos como a niños, consiguiendo una experiencia única e inolvidable.

La playa del islote de Castro, en Cantabria, es uno de esos lugares que parecen sacados de un sueño. Este tómbolo perfecto no solo es una joya geológica, sino también un recordatorio de la increíble belleza y poder de la naturaleza.