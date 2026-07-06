El pueblo español de 200 habitantes que tiene una iglesia del siglo XVI y las calles completamente azules

Hace apenas quince años, Júzcar era uno más de los muchos pueblos blancos que salpican las montañas de la Serranía de Ronda. Sus fachadas encaladas, sus calles estrechas y su ritmo pausado lo identificaban plenamente con la arquitectura tradicional andaluza, muy lejos aún de la fama que alcanzaría años después.

Todo cambió en 2011, cuando una campaña promocional para el estreno de la película Los Pitufos propuso pintar de azul las fachadas del municipio. Lo que inicialmente iba a ser una acción temporal terminó transformando para siempre la identidad del pueblo, después de que los propios vecinos decidieran conservar el nuevo color.

Desde entonces, este pequeño municipio malagueño de poco más de 200 habitantes ha recibido miles de visitantes atraídos por su singular aspecto. Sin embargo, detrás de sus llamativas casas azules se esconde una historia mucho más antigua, un valioso patrimonio histórico y un entorno natural privilegiado que convierten la visita en una experiencia mucho más completa.

Júzcar, Málaga

Situado en plena Serranía de Ronda, Júzcar ha logrado algo que parecía impensable: reinventarse sin perder su esencia rural. Aunque hoy es conocido internacionalmente como el primer "pueblo pitufo" del mundo, la localidad posee una historia que se remonta mucho más atrás.

Los orígenes del municipio son probablemente anteriores a la dominación musulmana, aunque el núcleo urbano actual surgió tras la conquista cristiana, cuando se agruparon diferentes asentamientos dispersos por la zona. Esa evolución histórica todavía puede apreciarse en el trazado de sus calles y en algunos de sus edificios más emblemáticos.

El principal monumento histórico de la localidad es la iglesia parroquial de Santa Catalina, construida en el siglo XVI. Este templo constituye el edificio más antiguo conservado en el municipio y destaca no solo por su valor arquitectónico, sino también por el contraste que ofrece su estructura histórica integrada en un pueblo teñido casi por completo de azul.

Además, Júzcar guarda testimonios de un pasado industrial poco conocido. Entre ellos sobresalen los restos de la Real Fábrica de Hojalata de San Miguel, inaugurada en el siglo XVIII y considerada la primera factoría de este tipo en España.

Durante décadas fue uno de los motores económicos de la comarca y hoy sus vestigios recuerdan la importancia que llegó a tener la actividad metalúrgica en esta zona de Málaga.

La transformación del pueblo comenzó oficialmente en 2011. La productora Sony escogió la localidad para promocionar el estreno de la película Los Pitufos y propuso pintar todas sus fachadas de azul cielo.

La iniciativa tuvo un éxito inmediato y, tras la campaña, los vecinos votaron mantener el nuevo color como atractivo turístico.

Aunque en 2017 el municipio perdió el derecho a utilizar oficialmente la marca de Los Pitufos, el pueblo conservó sus fachadas azules y adoptó la denominación de "Aldea Azul", manteniendo intacto el atractivo que lo ha convertido en uno de los destinos más singulares de Andalucía.

#pueblopitufo #malaga #pueblosdeespaña #pueblosmágicos ♬ sonido original - wildsoultravellers @wildsoultravellers ¿Sabías que existe un pueblo completamente azul en España? 💙 Júzcar no siempre fue así… En 2011, este pequeño pueblo blanco de la Serranía de Ronda se transformó por completo cuando Sony Pictures lo eligió para promocionar la película de Los Pitufos. Pintaron todas sus casas de azul… y lo que iba a ser algo temporal, cambió su historia para siempre. Tras el boom turístico que generó, los vecinos votaron quedarse con este color tan especial. Y sí, a día de hoy sigue siendo el único “pueblo pitufo” del mundo 🧿 Curiosidad: el ayuntamiento sigue proporcionando pintura azul GRATIS a los vecinos para mantener la magia intacta 💙 Un lugar diferente, mágico y totalmente inesperado en el corazón de Málaga… ¿lo visitarías? ✨ #Juzcar

Uno de los grandes reclamos de Júzcar es la ruta de murales y grafitis repartidos por el casco urbano. Un total de catorce obras decoran diferentes rincones del municipio y permiten recorrer sus calles mientras se descubren escenas inspiradas en el universo creado por el dibujante belga Peyo.

De hecho, para facilitar el recorrido, cada mural incorpora un código QR que explica la historia y el significado de la escena representada.

Entre todas las obras destaca especialmente la dedicada a Gargamel y su inseparable gato Azrael, convertida en una de las imágenes más fotografiadas por quienes visitan la localidad.

Tampoco faltan representaciones de Papá Pitufo, Pitufina y otros personajes que evocan inevitablemente recuerdos de infancia.

Qué ver en Júzcar

El propio urbanismo de Júzcar, adaptado a la ladera de la montaña en forma de anfiteatro natural, hace que el municipio esté lleno de rincones panorámicos.

El mirador de San José ofrece una de las mejores perspectivas del conjunto urbano, mientras que Torrichela permite contemplar tanto el caserío como el espectacular paisaje serrano que rodea al pueblo.

Otro de los lugares más visitados es el mirador El Jardón, situado junto a la carretera que conduce hacia Pujerra, desde donde se obtienen magníficas vistas de la Serranía de Ronda.

A las afueras del municipio también se encuentra el nacimiento de las Zúas, un manantial accesible mediante el conocido sendero de los Molinos y rodeado de un entorno de gran valor paisajístico.

Los amantes de la naturaleza encuentran además numerosas posibilidades para practicar senderismo. Rutas como las que conducen a Moclón, a la antigua Fábrica de Hojalata o al paraje de Los Riscos permiten descubrir bosques mediterráneos, antiguos caminos y espectaculares paisajes serranos.

Para quienes buscan emociones más intensas, Júzcar se ha consolidado igualmente como un destino de turismo activo con opciones como el circuito de aventuras Sport Mountain, que cuenta con varias tirolinas que permiten sobrevolar el pueblo contemplando desde las alturas el singular mar de casas azules.

A ello se suman actividades de barranquismo en enclaves cercanos como la Sima del Diablo o la zona de Majales.

La ubicación estratégica de Júzcar permite combinar la visita con otros atractivos de la comarca. El pueblo forma parte de la Ruta de Fray Leopoldo, junto a localidades como Alpandeire, Pujerra, Cartajima, Faraján e Igualeja.

Muy cerca se encuentra también Ronda, una de las ciudades monumentales más impresionantes de Andalucía, famosa por el Puente Nuevo, sus baños árabes y el espectacular Tajo que divide la ciudad.