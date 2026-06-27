El impresionante paseo de 5 km entre acantilados milenarios: paraíso de buitres leonados y una ermita del siglo XIII

Hay lugares capaces de demostrar que no hace falta recorrer grandes distancias para disfrutar de un paisaje espectacular y dejarte llevar por la inmensidad que esconde España.

En el corazón de Castilla y León existe una ruta sencilla, apta para casi cualquier caminante, que reúne algunos de los escenarios naturales más impresionantes del interior de España.

Se trata de uno de los recorridos más populares del Parque Natural del Cañón del Río Lobos, un espacio protegido situado entre las provincias de Soria y Burgos.

Este paraíso, cada año recibe miles de visitantes atraídos por sus enormes paredes de roca, su rica fauna y su singular patrimonio histórico.

La excursión apenas supera los cinco kilómetros y puede completarse en unas dos horas, lo que la convierte en una opción perfecta para una mañana de fin de semana.

Un cañón milenario

A lo largo del camino, se avanza junto al río mientras contempla acantilados que alcanzan más de 100 metros de altura, observa el vuelo de decenas de buitres leonados y termina el recorrido frente a una ermita medieval que parece surgir de la propia roca.

El gran protagonista de esta ruta es el propio paisaje. Durante millones de años, el río Lobos fue modelando lentamente el terreno hasta abrir una profunda garganta en las rocas calizas del Sistema Ibérico.

El resultado es un espectacular corredor natural que sorprende desde el primer momento. Las paredes verticales acompañan gran parte del recorrido y crean una sensación difícil de encontrar en otros espacios naturales de la península.

Caminar por el fondo del cañón permite apreciar la magnitud de estas formaciones geológicas. En algunos tramos, los paredones parecen cerrar el horizonte y obligan a levantar la vista constantemente para contemplar la altura de las rocas.

#cañonriolobos #soria #senderismo ♬ sonido original - milyunarutas @milyunarutas Hoy te enseñamos una de las rutas que más nos ha sorprendido últimamente. Un paisaje brutal, una ermita en medio de la nada, cuevas con pinturas rupestres, buitres y varios senderos fáciles de recorrer. Nosotros escogimos la senda de las Gullurías. INFO DE LA RUTA -Distancia: 12 km -Desnivel: 190 m -Dificultad: Fácil -Tipo de ruta: Circular⭕️. 📌 Cañón del río Lobos, Soria. ¿Lo conocías? #riolobos

El sendero discurre prácticamente llano, atravesando bosques de sabinas, pinos y vegetación de ribera. La ausencia de grandes desniveles hace que sea una ruta muy frecuentada por familias con niños y por personas que buscan una excursión sencilla sin renunciar a paisajes espectaculares.

Además, el sonido constante del agua y la sombra que proporcionan algunas zonas arboladas ayudan a que el paseo resulte especialmente agradable durante los meses más cálidos.

Reino de buitres leonados

Si hay una especie que domina el cielo del Cañón del Río Lobos, esa es el buitre leonado. Este espacio protegido alberga una de las colonias más importantes de la Península Ibérica, convirtiéndose en un auténtico paraíso para los aficionados a la observación de aves.

No hace falta disponer de prismáticos para disfrutar del espectáculo. Durante la caminata es habitual ver varios ejemplares planeando sobre los acantilados aprovechando las corrientes térmicas que se generan en las paredes del cañón.

Su enorme envergadura y la facilidad con la que permanecen suspendidos en el aire suelen dejar sin palabras a quienes visitan el parque por primera vez.

Aunque los buitres son los grandes protagonistas, no son los únicos habitantes del espacio natural. Entre las especies que también encuentran refugio en el parque destacan el águila real, el alimoche, el halcón peregrino o el búho real.

En las zonas boscosas tampoco es extraño encontrar rastros de corzos, jabalíes o zorros, que completan la extraordinaria biodiversidad de este enclave soriano.

La combinación de fauna salvaje y paisajes escarpados convierte cada paseo en una experiencia diferente, especialmente para quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza.

La ermita medieval

El punto culminante del recorrido llega cuando el paisaje parece abrirse ligeramente y permite descubrir uno de los monumentos más emblemáticos de Castilla y León.

Se trata de la ermita de San Bartolomé, una construcción levantada a comienzos del siglo XIII que constituye uno de los mejores ejemplos del románico tardío de la provincia de Soria.

Su ubicación es tan sorprendente como su arquitectura. Rodeada por enormes paredes de roca y vegetación, la ermita parece formar parte del propio cañón.

Esta singular localización ha alimentado durante décadas numerosas leyendas relacionadas con los caballeros templarios, que según diversas teorías habrían estado vinculados a este lugar.

Más allá de las historias y los misterios, lo cierto es que la ermita se ha convertido en uno de los monumentos más fotografiados de toda la provincia y en el gran símbolo del parque natural. Muchos visitantes aprovechan este punto para descansar, disfrutar del entorno y contemplar con calma uno de los paisajes más singulares del interior peninsular.

Por su accesibilidad, su riqueza natural y su extraordinario valor histórico, esta ruta del Cañón del Río Lobos se ha consolidado como una de las excursiones imprescindibles para quienes buscan una escapada corta, sencilla y espectacular.