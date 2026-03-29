El pueblo medieval que es una joya desconocida en España: fue el refugio de poetas como Antonio Machado

Este rincón de España parece haber sido diseñado por el pincel de un artista o el verso de un poeta. Un lugar en el que el tiempo no corre, se detiene a descansar entre muros de piedra y el murmullo del agua.

En un mundo dominado por las prisas y el turismo de masas, todavía existen secretos guardados bajo llave en el corazón de la Península. Aldeas que conservan la pureza de antaño y que, en su día, fueron fuente de inspiración para las mentes más brillantes de nuestra literatura.

Si buscas una escapada donde la historia y la paz se funden en la eternidad, este destino es tu próxima parada obligatoria.

Una escapada lírica

La provincia de Soria es, a menudo, la gran olvidada en las guías turísticas convencionales. Sin embargo, es precisamente ese aislamiento el que ha permitido que sus tesoros permanezcan intactos.

Aquí, el paisaje castellano se vuelve más verde, más abrupto y más lírico. Por eso, no es de extrañar que figuras de la talla de la Generación del 98 encontraran en estas tierras la inspiración necesaria para escribir algunas de las páginas más bellas de la literatura española, buscando en la sobriedad de sus paisajes una respuesta al alma de España.

Salduero, en Soria.

Caminar por estas calles es hacerlo por un escenario que combina la arquitectura tradicional de la comarca de Pinares con una elegancia señorial difícil de encontrar en otros lugares.

Las casas de sillería, los balcones de madera labrada y el eco de los pasos sobre el empedrado crean una atmósfera de misticismo que atrapa a los visitantes desde el primer minuto. Un refugio de paz que invita a la desconexión total y al deleite de los sentidos.

Piedra, agua y alma

Este lugar es Salduero. Un pequeño municipio situado en la provincia de Soria, en el entorno privilegiado de la comarca de Pinares, a orillas del nacimiento del Duero.

Este pueblo, que apenas supera el centenar de habitantes, se alza como una de las joyas medievales más auténticas del país, capaz de mantener su aspecto original frente al paso de los siglos y la modernidad.

Como curiosidad, cabe destacar que Salduero tiene una relación única con su río. Una de sus estampas más famosas y fotografiadas son las pasaderas. Una hilera de grandes bloques de piedra que permiten cruzar el río Duero a pie, saltando de una en una.

Además, este reconocimiento no es sólo subjetivo. En el año 2017, Salduero fue elegido por votación popular como el "Pueblo más bello de Castilla y León" en la categoría de poblaciones de menos de mil habitantes, superando a rivales con mucha fama mediática.

Las "pasaderas" de Sualdero, en Soria.

El patrimonio arquitectónico de la localidad es otro de sus puntos fuertes. A diferencia de otros pueblos de la zona, Salduero presume de una armonía visual envidiable.

Sus casas, construidas con la robusta piedra de la zona, presentan escudos nobiliarios en sus fachadas que delatan un pasado de esplendor. Muchas de estas viviendas fueron levantadas por los carreteros, una profesión histórica vital en la economía de la zona, que permitió que las familias de la localidad alcanzaran la prosperidad.

Refugio de grandes poetas

Salduero no es sólo un conjunto de casas bonitas. Es un símbolo literario. Fue aquí donde Antonio Machado encontró la inspiración necesaria para su obra. Quedando profundamente prendado de la serenidad del entorno.

La vinculación del poeta con este lugar es tan estrecha que los paisajes que rodean al pueblo sirvieron de escenario para su célebre poema La tierra de Alvargonzález, del poemario Campos de Castilla.

Pero Machado no estuvo solo. Otros intelectuales como Gerardo Diego hallaron en el murmullo del agua una musicalidad única que trasladó a su obra Soria sucedida, convirtiendo el pueblo en un refugio de letras y pensamiento.

Esta joya soriana actuó también como un imán para otras mentes inquietas como Miguel de Unamuno, quien buscaba en la sobriedad de sus casas de sillería la esencia de la intrahistoria española. O Pío Baroja, fascinado por la robusta arquitectura de los antiguos carreteros.

Sualdero (Soria), pueblo de inspiración para poetas.

Para los amantes del senderismo y la naturaleza, Salduero es la puerta de entrada perfecta a parajes naturales de impacto. El verdadero lujo de esta joya desconocida radica en su silencio.

En sus calles no hay ruidos estridentes ni prisas. Sólo la invitación a ser, por unas horas, el protagonista de un poema de Machado, dejando que el aire puro de la Sierra de Urbión renueve el espíritu.

A un paso, el Embalse de Cuerda del Pozo despliega sus "playas" de agua dulce. Un oasis inesperado rodeado de pinos centenarios que invitan al sosiego. Pero es la ascensión hacia la mítica Laguna Negra lo que verdaderamente sobrecoge.

Ruta de la Laguna Negra en Sualdero, Soria.

Este espejo de agua de origen glaciar, envuelto en bruma y leyendas de fondo infinito, parece custodiar aún los ecos de la tragedia de Alvargonzález que Machado inmortalizó.

Caminar por estas rutas no es sólo hacer ejercicio, es atravesar una galería de arte natural donde el aire puro y el silencio absoluto actúan como el mejor bálsamo para el estrés contemporáneo. Un viaje al interior de nuestra propia cultura.