Confirmado por Renfe: esta Semana Santa se podrán comprar billetes de tren desde 19 € en Avlo y 33 € en AVE

Imagen de archivo de un tren de Renfe. E. E.

Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina. Cada vez queda menos para las primeras tardes de sol en una terraza y los reencuentros pendientes.

Si todavía no has cerrado tus planes para estos días, saca la agenda y prepárate, porque Renfe acaba de lanzar la apuesta definitiva: viajar por España este marzo y abril no sólo será rápido, sino también increíblemente barato.

La operadora ha confirmado precios imbatibles que arrancan en los 19 euros para Avlo y los 33 euros para el AVE, convirtiendo el tren en la opción estrella para escapar de la rutina sin arruinar los bolsillos.

Este anuncio es, sin duda, la señal que muchas de nosotras estábamos esperando. Nuestro tiempo es oro y organizar una escapada –ya sea un viaje de chicas para desconectar, una visita cultural o ese esperado regreso a casa– siempre es más fácil con buenas oportunidades.

Esta campaña de Renfe democratiza la alta velocidad y permite plantearse ese autorregalo en forma de viaje tan merecido después de unos meses de trabajo muy intensos. Porque sí, viajar con comodidad, espacio y llegando al centro de la ciudad es el verdadero lujo accesible de 2026.

Destinos al mejor precio

La promoción no se limita a trayectos concretos, sino que abarca todos los puntos clave de España. Los billetes de Avlo desde 19 euros son ideales para trayectos rápidos. Por su parte, el AVE, con plazas desde 33 euros, ofrece una experiencia prémium que incluye mayor confort y servicios a bordo; ideal para destinos más largos.

La estrategia de Renfe responde a la alta competitividad del sector ferroviario en España, donde la entrada de operadores como Iryo y Ouigo ha provocado una guerra de precios que, afortunadamente, beneficia directamente al viajero.

Si vas a subirte a uno de estos trenes, te gustará saber un dato curioso para compartir durante el viaje. España cuenta con la red de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo, sólo superada por China.

Además, nuestro AVE es famoso internacionalmente por su puntualidad. Mientras que en otros países europeos los retrasos son habituales, el compromiso de puntualidad de Renfe sigue siendo uno de los modelos más exigentes del sector.

Claves para comprar ya

Como ocurre con todas las ofertas "flash" para periodos de alta demanda como la Semana Santa, las plazas a estos precios son limitadas. Por ello, aquí tienes tres claves para no quedarte sin la tuya:

Anticipación total : Los billetes ya están disponibles en la web y la app de Renfe. Cuanto antes compres, más probabilidades tendrás de encontrar la tarifa mínima.

: Los billetes ya están disponibles en la web y la app de Renfe. Cuanto antes compres, más probabilidades tendrás de encontrar la tarifa mínima. Flexibilidad horaria : Los precios de 19 € y 33 € suelen concentrarse en trenes de primera hora de la mañana o última de la noche.

: Los precios de 19 € y 33 € suelen concentrarse en trenes de primera hora de la mañana o última de la noche. Programa de fidelización: Si usas el programa Más Renfe, acumularás puntos incluso en estos billetes promocionales para tus futuros viajes de verano.

Esta Semana Santa no hay excusas para no cambiar de aires. Ya sea para disfrutar de las procesiones más emblemáticas o para perderte por las calles empedradas de pueblos medievales, los trenes de alta velocidad te lo ponen en bandeja.