Ni Mérida ni Tarragona: la ciudad romana de España más desconocida, tiene un yacimiento del siglo II a. C.

El tiempo se detiene. El rumor del tráfico moderno desaparece para ser sustituido por el azote del viento del Levante y el susurro de un océano que lleva siglos guardando el mismo secreto.

No es un sueño. Es una realidad que emerge entre la arena blanca y el azul turquesa. Hay lugares que tienen el poder de recordarnos nuestra propia fragilidad frente a la historia.

Existe un rincón en el sur de España donde el mármol romano parece seguir esperando el regreso de los barcos que partían hacia Tánger. Es la belleza cruda, elegante y eterna de una civilización que decidió construir su paraíso justo donde el mundo conocido terminaba.

Un refugio imperial

Recorrer la costa gaditana es siempre una experiencia sensorial. Pero alejarse de los chiringuitos de moda para adentrarse en la historia es un lujo que sólo los viajeros con sensibilidad saben apreciar.

En este lugar, la arquitectura no compite con la naturaleza. Se funde con ella. Las columnas se elevan hacia un cielo limpio, desafiando el paso de los milenios y los desafíos de un mar que, en su día, fue el motor económico de toda una región.

Baelo Claudia, en Tarifa (Cádiz).

La importancia de este asentamiento no era casual. Su ubicación estratégica lo convirtió en el puente perfecto entre Europa y África. Un nexo de unión donde el comercio, la religión y el ocio romano alcanzaron su máximo esplendor.

Pasear por lo que fueron sus calles es entender que la globalización no es un invento del siglo XXI. Ya existía cuando las túnicas se cruzaban en el foro y el olor a mar que inundaba el aire. Es, sin duda, una parada obligatoria para cualquiera que busque conectar con las raíces de nuestra cultura.

Como no podía ser de otra manera, este lugar es Baelo Claudia, en Tarifa (Cádiz). Un conjunto arqueológico situado en la espectacular Ensenada de Bolonia. Representa una de las muestras más perfectas de urbanismo romano en la Península Ibérica.

Declarada Monumento Histórico Nacional, esta ciudad nació a finales del siglo II a. C. Y alcanzó su apogeo bajo el mandato del emperador Claudio, quien le otorgó el rango de municipio, permitiéndole acuñar su propia moneda y consolidarse como el gran puerto de salida hacia el Magreb.

Hoy, al visitar Baelo Claudia, el espectador puede distinguir con asombrosa claridad los elementos que definían la vida romana. El foro, presidido por la tríada capitolina, nos habla de la devoción a los dioses Júpiter, Juno y Minerva. Este es uno de los pocos lugares del Imperio donde los tres templos están separados en lugar de compartir un único edificio.

Además, presidiendo la basílica, se halló una impresionante estatua de Trajano de más de tres metros de altura, recordándonos que, incluso en los confines del mundo, el poder de Roma era omnipresente.

El 'oro' de Roma

Si algo dio fama mundial y una riqueza incalculable a este lugar fue su industria gastronómica. Baelo Claudia era la factoría principal del garum, un pescado fermentado que era considerado el "oro líquido" de la época.

Los más sibaritas de la alta sociedad romana pagaban auténticas fortunas por un ánfora de este producto elaborado en las costas de Tarifa, que se utilizaba tanto para realzar sabores como por sus supuestas propiedades afrodisíacas.

El diseño de la ciudad no sólo buscaba la funcionalidad comercial, sino también el deleite estético y social. El teatro ofrecía espectáculos para más de 2.000 personas, que disfrutaban de las obras con el fondo azul del mar como telón de fondo.

Es fácil imaginar a las ciudadanas de la época luciendo sus mejores galas de lino, resguardándose bajo los pórticos del mercado mientras seleccionaban las especias y tejidos más exóticos llegados del norte de África.

El teatro romano de Baelo Claudia, en Tarifa (Cádiz)

Visitar este rincón de Cádiz es, en definitiva, un acto de resistencia contra la inmediatez de nuestra era. Tras recorrer las ruinas, el camino conduce inevitablemente a la Gran Duna de Bolonia, un monumento natural que avanza implacable sobre el pinar, ofreciendo una de las vistas más icónicas de Andalucía.

Allí, donde el patrimonio romano se encuentra con la naturaleza salvaje, entendemos que Baelo Claudia no es sólo un yacimiento arqueológico. Es el testimonio vivo de que la elegancia y la ambición humana pueden perdurar para siempre bajo el sol del sur.