El bolso de Parfois que es ideal y va a arrasar esta primavera: versátil, elegante y estiloso, por solo 7,99 euros

Como cada temporada, hay un tejido que marca tendencia, y esta primavera el verdadero protagonista es el yute.

Precisamente, Parfois tiene un complemento ideal que va a arrasar esta primavera. Se trata de un modelo tipo sobre de yute que destaca por ser versátil, elegante y muy estiloso, con un precio irresistible de solo 7,99 euros.

Es, sin lugar a dudas, una de esas piezas que demuestran que no hace falta invertir mucho para conseguir un accesorio con aire sofisticado y totalmente alineado con las tendencias actuales.

Bolso de yuste. Ref. 233217NCS

Este bolso de fiesta de Parfois está confeccionado en yute, un material natural que se ha convertido en uno de los grandes favoritos de la temporada primavera-verano por su aspecto fresco, ligero y con cierto toque artesanal.

Además, su diseño tipo sobre es limpio y minimalista, lo que lo hace muy fácil de combinar tanto con looks más formales como con estilismos casuales de día. Es un bolso pensado para sumar estilo sin robar protagonismo al conjunto.

En cuanto a tamaño, presenta unas medidas aproximadas de 28 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto y 1 centímetro de fondo, un formato compacto pero suficiente para llevar lo imprescindible: móvil, llaves, cartera pequeña y algún producto de maquillaje.

El cierre con solapa, por su parte, asegura comodidad y funcionalidad, manteniendo el contenido protegido sin complicaciones.

Otro de los grandes aciertos de este modelo es que incluye un asa larga extraíble, de alrededor de 55 centímetros, lo que permite llevarlo como clutch de mano para eventos más especiales o colgado al hombro o cruzado en planes más informales.

Esta doble posibilidad de uso lo convierte en un accesorio especialmente práctico, capaz de adaptarse a diferentes momentos del día sin perder coherencia estética.

En cuanto a colores, el bolso se presenta principalmente en un tono natural, muy acorde con la estética primaveral y fácil de combinar con prendas claras, estampados florales, tejidos fluidos o incluso looks denim.

Por su diseño y material, este bolso resulta perfecto para múltiples usos, ya que combina especialmente en todo tipo de ambientes: desde una comida al aire libre, una tarde de paseo o incluso para el día a día.