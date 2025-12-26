Primor desata la locura con el regalo perfecto de estas Navidades: un kit de cosméticos por solo 7,99 euros

Con la llegada de la Navidad, la búsqueda del regalo perfecto se convierte en todo un reto: se buscan opciones que sean prácticas, útiles y, al mismo tiempo económicas.

Para quienes buscan sorprender con detalles que aporten bienestar, Primor propone los neceseres de Skin Positive by Agrado, tres kits de cosmética diseñados para cubrir necesidades específicas de la piel: hidratación, luminosidad o control del sebo.

Cada set, disponible por 7,99 euros, ofrece un ritual facial completo y sencillo, adaptado a distintos tipos de piel, y además, es una opción ideal tanto para regalo como para iniciar una rutina diaria.

Estuches de cosmética.

En primer lugar, el neceser Hyaluronic 8X 4D, pensado para pieles secas, es el aliado perfecto para combatir los efectos del frío en el rostro.

Este estuche incluye un sérum con ácido hialurónico 8X, que hidrata en distintas capas de la piel y ayuda a recuperar elasticidad y confort, y una crema hidratante que protege y nutre la piel durante todo el día.

Asimismo, para quienes buscan devolver luminosidad a pieles apagadas o fatigadas, el neceser Vit C D-Lighted combina un sérum iluminador con vitamina C y Nectarea Lithops, diseñado para revitalizar la piel y unificar el tono, con una crema facial que mejora la textura, la elasticidad y la firmeza del rostro.

Este set es ideal para épocas de estrés, cambios de rutina o falta de luz natural, aportando un aspecto más uniforme, descansado y radiante.

Estuche de cosmética.

El neceser Niacinamide Purify, por su parte, está dirigido a pieles mixtas o grasas que necesitan controlar el exceso de sebo y las imperfecciones.

También con un precio de 7,99 euros, incluye un sérum con niacinamida, prebióticos y extractos marinos, que ayuda a equilibrar la piel sin resecarla, y una crema facial seborreguladora que reduce imperfecciones, suaviza la textura y mejora la apariencia de los poros.

Este estuche permite mantener un cuidado diario sencillo y eficaz, ideal para combatir los efectos de cambios hormonales, alimentación irregular o estrés en la piel.

Los tres neceseres de Skin Positive by Agrado están disponibles en Primor por menos de 8 euros y constituyen una opción accesible y práctica para regalar en Navidad.

Más allá del formato estuche, cada línea cuenta con una gama completa de productos que permite ampliar la rutina de cuidado facial, desde limpieza hasta tratamiento específico, adaptándose a las necesidades de cada tipo de piel.