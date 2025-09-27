Sonia Monroy, de participar en 'Supervivientes' a su vida amorosa: "Siempre me han puesto los cuernos"

Supervivientes es uno de los realitys más populares de la televisión española y ha ganado una gran base de seguidores a lo largo de los años. Su formato, que lleva a los concursantes a sobrevivir en una isla tropical ha captado la atención de miles de espectadores temporada tras temporada.

El programa ha sido un éxito por su capacidad para generar emoción y drama, así como por la interacción entre los concursantes, que muchas veces crean conflictos, alianzas y momentos de tensión que mantienen al público pegado a la pantalla.

Uno de los factores que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su habilidad para reinventarse, presentando nuevas dinámicas y personajes cada año. Algunos de esos personajes han logrado convertirse en figuras mediáticas gracias a sus personalidades y comportamientos dentro del programa, lo que ha aumentado la notoriedad del show.

Un ejemplo destacado de esto es Sonia Monroy, quien fue una de las concursantes más polémicas de la edición de 2011. Su participación en Supervivientes le permitió ganar visibilidad y establecerse como un personaje mediático.

Sonia, conocida por su carácter extrovertido y sus declaraciones controvertidas, supo captar la atención tanto dentro como fuera de la isla, convirtiéndose en una de las figuras más recordadas de la historia del reality.

Su paso por el programa fue clave en su carrera mediática, ya que gracias a este tipo de programas, pudo mantenerse en el foco de la prensa y participar en otros proyectos de la televisión.

En cualquier caso, ¿quién es Sonia Monroy? Su nombre real es Sonia Monroig Casals y nació en Barcelona el 1 de octubre de 1972. Además, se la considera como una actriz y cantante española.

Sonia Monroy nació como hija de Perfecto Monroig Navarro (1936-2009), dueño de una ferretería en Barcelona, y de Virtudes Casals Barberá (nacida en 1933). Tiene seis hermanos.

Fue la fundadora del grupo musical Sex Bomb, que lanzó un álbum que logró vender más de 50,000 copias en España, obteniendo el reconocimiento de Disco de Oro. Además, ha trabajado como presentadora en varios programas, tanto a nivel autonómico como en la cadena internacional Fox Sports.

Sonia Monroy regresó al teatro con una gira que duró cinco años, participando en un espectáculo junto a los hermanos Calatrava, con quienes ya había trabajado en televisión en 1996 en las comedias y programas de variedades producidos por José Luis Moreno.

En 2009, se unió a la serie Los exitosos Pells en Cuatro, y en 2011 hizo su debut en cine, siendo una de las protagonistas de Serie B y haciendo un cameo en Torrente 4. En 2014, interpretó a Taylor Usher en la película estadounidense Less Than a Whisper (Menos que un suspiro).

Además, cabe destacar que es la famosa que más veces ha aparecido en la portada de la revista Interviú, con un total de 12 portadas.

El 5 de mayo de 2011, lanzó su sexto sencillo en solitario Salvaje, en formato digital a través de iTunes. El videoclip, dirigido por Salva Musté, superó las 250,000 reproducciones en YouTube.

La canción formó parte de Movimiento Pica Pica - Caribe Mix 2011 y también sirvió para promover su participación en Supervivientes 2011.

En cuanto a su repercusión mediática, Sonia Monroy apareció en televisión en 1996 en Esta noche cruzamos el Mississippi. En 1998 se unió al equipo de Crónicas marcianas y trabajó como reportera o colaboradora en esa cadena y en diversos programas de canales autonómicos durante más de una década.

En 2011, fue entrevistada desde Los Ángeles por Callejeros Viajeros, donde interpretó la canción The Climb. En 2020, la actriz y cantante fue interpretada por La Zowi en el primer episodio de Veneno, serie dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

En lo que respecta a su paso por Supervivientes en 2011, cabe destacar que donde fue salvada por la audiencia en ocho ocasiones después de haber sido nominada nueve veces, durante 84 días de competición.

Cuando fue eliminada justo antes de la final, se desplomó en el suelo durante varios minutos, incapaz de reaccionar.

Su salida del programa la convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter, alcanzando el octavo puesto en el trending topic mundial durante la gala y permaneciendo en el trending topic de España durante más de cuatro días.

En lo personal, Sonia Monroy contrajo matrimonio en 2016 con un colombiano llamado Juan Diego, compartiendo momentos de su relación en sus redes sociales. Sin embargo, en 2023 anunció su separación de él.

Esta noticia coincidió con los rumores sobre un beso apasionado entre Monroy y Kim Seok-woo, un popular artista coreano de K-pop conocido como Rowoon, aunque no hay pruebas que lo confirmen.