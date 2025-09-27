"He bautizado a mi hijo sin el permiso de su padre y me va a demandar, ¿puede hacerlo?” Una abogada de familia responde

Cuando una madre decide bautizar a su hijo sin contar con el consentimiento del padre y este amenaza con demandar, surgen dudas legales esenciales. Esta es la duda que le plantean a la abogada de familia que hay detrás de la cuenta de TikTok @mateomateosabogados: "He bautizado a mi hijo sin el consentimiento de su padre y me dice que me va a demandar, ¿puede hacerlo? Estoy divorciada y tengo la custodia exclusiva de mi hijo".

Ella contesta lo siguiente: "La decisión de bautizar a un hijo es un tema que entra dentro de la esfera de la patria potestad, no de la guarda y custodia, con lo que se necesita el consentimiento de los dos progenitores. En este caso, no has pedido consentimiento del otro progenitor, con lo que sí, podría demandarte."

"La única forma de hacerlo sin la autorización del otro progenitor, es que también ostentes la patria potestad exclusiva, pero no es el caso por lo que entiendo".

Muchas personas creen que la custodia exclusiva otorga poder absoluto, pero la realidad jurídica puede ser distinta. En consecuencia, es necesario analizar si es posible demandar legalmente ese bautizo y cuáles son los fundamentos aplicables.

La respuesta no es inmediata ni uniforme: dependerá del régimen de patria potestad, de los acuerdos entre los progenitores y de decisiones judiciales previas. Además, conviene considerar cómo ven los tribunales las decisiones religiosas respecto de los menores. Igualmente, ¿cuáles son las vías legales que estarían abiertas en caso de conflicto?

La patria potestad implica que ambos padres deben participar en decisiones importantes sobre la vida del menor. No basta con tener la custodia exclusiva para decidir unilateralmente aspectos trascendentes.

Según la doctrina legal, las celebraciones religiosas como el bautismo suelen considerarse decisiones de relevancia que recaen bajo esa esfera compartida.

En concreto, una sentencia recogida en el BOE señala que el bautizo recae dentro del ámbito de decisiones que requieren el consentimiento mutuo o, en casos de discrepancia, la intervención judicial.

De esta forma, si uno de los progenitores bautiza sin consultar al otro, podría alegarse que ha vulnerado el ejercicio conjunto de la patria potestad.

¿Puede el padre demandar? Sí, el padre afectado puede acudir a los tribunales. Existen dos vías básicas: la vía civil (familia) o incluso medidas urgentes. En el ámbito civil, podría interponer un procedimiento de modificación de medidas o solicitar que se reconozca que esa decisión fue tomada de forma irregular.

También podría solicitar medidas urgentes amparadas en el artículo 158 del Código Civil, para que se ordene suspender actos relacionados con el bautismo.

El padre debe demostrar que no recibió información ni participación en la decisión, y el juzgado valorará los argumentos de cada parte, el interés del menor y las circunstancias concretas.

No obstante, demandar no garantiza que el bautizo se "anule" en la práctica: la Iglesia ya lo habrá realizado y en muchos casos el tribunal podrá sólo regular aspectos futuros o la autoridad parental sobre decisiones religiosas.

Aunque bautizar a un hijo sin el consentimiento del padre no es "imposible" en el ámbito religioso, desde el punto de vista legal puede abrirse una demanda fundamentada en el incumplimiento del deber de la patria potestad compartida.

El padre puede reclamar judicialmente, aunque el tribunal no siempre pueda "deshacer" lo ya hecho, sino regular decisiones futuras. Más allá del enfrentamiento, lo más sano para el menor suele ser buscar el consenso.