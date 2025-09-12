Una administradora de fincas advierte: "¿Tu contador de agua tiene más de 12 años? Te lo van a cambiar sí o sí"

Una administradora de fincas advierte a los propietarios sobre los contadores de agua.

La administradora de fincas de Torres Comunidades advierte a los propietarios de una comunidad de vecinos: "¿Tu contador de agua tiene más de 12 años? Pues agárrate porque te lo van a cambiar sí o sí. En 2020 se aprobó una norma que obliga a todos a cambiar los contadores de agua con más de 12 años".

Esta administradora explica que la fecha límite es octubre de 2025. Además, explica que si el contador es propiedad del ayuntamiento o la empresa de aguas lo cambian ellos gratis, sin embargo, si es tuyo, es momento de preparar la cartera.

Igualmente indica que muchas comunidades tienen un contador general, y luego individuales para repartir el gasto. Esos individuales si no son de la empresa, los paga cada vecino. "Y ojo, que ahora muchos instalan contadores de telegestión, leen a distancia, detectan fugas y te chivan cuánta agua gastas a cada hora. Una maravilla o una pesadilla, según como uses la ducha. Así que si no quieres sorpresas, pregunta ya si el tuyo está en la lista negra, que luego viene los sustos con factura incluida".

Todos hemos visto contadores de agua antiguos en la comunidad, esos que llevan décadas midiendo el agua. Pero la normativa española cambió, y los contadores con más de 12 años de antigüedad ya no están dentro de lo legal. Según la Orden Ministerial ITC/155/2020, sin un contador supera ese límite debe sustituirse o verificarse, sin excepciones generalizadas.

El plazo transitorio para hacer esta adaptación termina el 24 de octubre de 2025. A partir de esa fecha, cualquier contador que haya superado los 12 años deberá haber sido reemplazado, salvo casos excepcionales que acrediten que aún mantiene precisión mediante verificación oficial.

¿Por qué este cambio urgente? Porque los contadores antiguos pierden exactitud con el tiempo. El desgaste mecánico, la acumulación de restos o condiciones ambientales adversas provocan mediciones imprecisas, que pueden traducirse en facturas más altas de lo justo, pérdidas de agua no detectadas y conflictos con las empresas suministradoras.

La Orden Ministerial ITC/155/2020, aprobada en 2020, fija la vida útil máxima de 12 años para los contadores de agua, tanto de agua fría como de caliente.

No se permite reparar o modificar contadores que ya han superado esa vida útil, salvo que pasen una verificación oficial que avale que siguen cumpliendo criterios de exactitud.

El plazo para sustituir todos los contadores que ya han cumplido los 12 años expira en octubre de 2025.

Si tu contador tiene más de 12 años y no se cambia ni se verifica: puedes enfrentarte a sanciones económicas (la Ley de Metrología contempla multas que pueden llegar hasta los 5.000 euros) dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Las facturas podrían estar basadas en lecturas erróneas, lo que perjudica al usuario.

En comunidades de propietarios, puede haber complicaciones adicionales si el contador general o los individuales no cumplen la normativa, ya que afecta al reparto de costes y responsabilidades.

Aunque cambiar el contador de agua puede parecer un gasto innecesario, en realidad supone una inversión a largo plazo. Los nuevos modelos digitales permiten lecturas más exactas, detectar fugas y evitar consumos fantasma, lo que se traduce en facturas más justas y en un control real sobre el uso del agua en la vivienda o la comunidad.