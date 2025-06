La vida actual de Elle Macpherson: de ser top model en los 90 a recibir un duro diagnóstico de cáncer

Una supermodelo convertida en referente del bienestar. Elle Macpherson fue una de las modelos más icónicas de los años 90. Apodada The Body por su figura atlética y elegante, protagonizó incontables portadas y campañas internacionales. Su éxito la llevó más allá de las pasarelas, convirtiéndose en empresaria y rostro habitual de la televisión.

Hoy, con 60 años, su vida dista mucho de aquellos años de glamour. Macpherson ha tomado una dirección completamente distinta, centrada en la salud natural, la alimentación consciente y el equilibrio emocional. Alejada del bullicio de las pasarelas, ha creado su propia marca de suplementos y bienestar: WelleCo.

La modelo ha hecho noticia recientemente por una declaración impactante sobre su salud. “No quiero envenenar mi cuerpo”, dijo al hablar abiertamente sobre el diagnóstico de cáncer que recibió y su decisión de optar por terapias naturales.

Un giro radical hacia la vida holística. Desde hace varios años, Elle ha transformado por completo su estilo de vida. Vive en Miami, lejos de los focos, y sigue una rutina basada en alimentación alcalina, ejercicio suave y meditación. “El cuerpo es sabio. Solo hay que escucharlo”, afirma con convicción.

El impacto del diagnóstico. El diagnóstico de cáncer supuso un punto de inflexión. Lejos de elegir tratamientos convencionales de inmediato, Elle optó por investigar alternativas naturales. “Quiero tratar mi cuerpo con respeto, no llenarlo de sustancias que lo destruyan por dentro”, explicó en una reciente entrevista con medios australianos.

Una decisión personal y consciente. Macpherson ha reconocido que no fue una elección fácil. “Sé que no es el camino que elige todo el mundo, pero es el mío”, dice sobre su negativa a someterse directamente a quimioterapia o radioterapia. “Quiero entender el origen de la enfermedad, no solo tapar los síntomas”, insistió.

Su nueva vida al margen de los focos. Aunque sigue vinculada al mundo de la moda y el bienestar, Elle ha priorizado una vida discreta y equilibrada. Practica yoga, ayuno intermitente y cuida cada aspecto de su entorno, desde la alimentación hasta los productos que usa en su hogar. “Todo influye”, asegura.

Un ejemplo de reinvención personal. Muchos ven en su historia un ejemplo de reinvención. De icono de belleza a gurú del bienestar, Elle Macpherson ha sabido encontrar sentido a una etapa difícil. “Estoy viva, estoy agradecida y quiero compartir lo que he aprendido”, comentó al lanzar su último suplemento natural.

Sus seguidores la apoyan. Las redes sociales han sido testigo de la evolución de Elle, y su comunidad de seguidores le muestra un apoyo constante. “Eres una inspiración”, le escriben miles de personas que también buscan formas alternativas de cuidar su salud.

Una filosofía clara: cuerpo y mente en equilibrio. Para Macpherson, la enfermedad ha reforzado su idea de que la salud va más allá del físico. “Es energía, emociones, pensamientos. Es vivir con conciencia y amor propio”, concluye. Su mensaje sigue calando hondo en quienes buscan un estilo de vida más natural.

Un legado más allá de las pasarelas. Con su experiencia y su voz, Elle ha dado un giro a su carrera, demostrando que la belleza verdadera también está en la coherencia, en cuidarse y respetarse. Y que, incluso en los momentos más duros, una actitud positiva puede marcar la diferencia.

Además de rechazar ciertos tratamientos convencionales, Elle Macpherson ha colaborado con médicos naturistas, especialistas en nutrición celular y terapeutas holísticos. Su objetivo no ha sido solo combatir la enfermedad, sino fortalecer su organismo desde la raíz y mantener una salud duradera. “La prevención empieza en cada decisión diaria”, afirma.

Elle también ha hablado sobre el papel de las emociones y el estrés en su diagnóstico. “Aprendí que guardar resentimientos o vivir con ansiedad pasa factura”, confesó. Por eso ha incorporado hábitos como la escritura terapéutica, el contacto con la naturaleza y el descanso consciente como pilares de su recuperación.

Su decisión de evitar ciertos tratamientos convencionales no ha estado exenta de controversia. Algunos sectores médicos han cuestionado su enfoque, pero Elle se mantiene firme. “Mi cuerpo, mi decisión”, ha dicho. Mientras tanto, muchos seguidores la respaldan por mostrar una forma distinta de afrontar el cáncer.

Más allá del diagnóstico: un propósito renovado. Hoy, Elle Macpherson no solo lucha por su bienestar, sino que también busca inspirar a otros. A través de charlas, entrevistas y sus redes sociales, comparte aprendizajes y hábitos saludables. “No se trata solo de mí, sino de abrir caminos a quienes buscan alternativas conscientes”, concluye.