Síndrome de Casandra: ¿en qué consiste y por qué puede afectarte?

Desgaste por empatía, síndrome de la enfermera... son muchos las afecciones que demuestran un fuerte compromiso humano, en ocasiones, a costa del propio bienestar.

Uno de los más conocidos es el llamado complejo de Casandra. Descubre en qué consiste y si te podrías sentir identificada.

¿Cuál es el origen del complejo?

El síndrome de Casandra encuentra su origen en la mitología griega. La princesa Casandra recibió el don de profecía del dios Apolo. Este, arrepentido, decidió retirárselo, sin embargo, no pudo retroceder.

A modo de venganza, le lanzó una maldición: Cassandra seguiría teniendo premoniciones, pero nadie las creería. La princesa, de hecho, anticipó la ruina de Troya.

El síndrome o maldición de Casandra, por tanto, define por lo tanto la aptitud a dar consejos o advertencias basados en sentimientos, sin ser tomados en serio por los demás. El término fue acuñado por el filósofo francés Gastón Bachelard.

Es fundamental distinguirlo de otros síndromes o de la ansiedad más genérica: las personas "Casandra" no anticipan negativamente o no dan por hecho que el futuro es peligroso. Toca por lo tanto aprender a escucharse.

¿A quién suele afectar más?

Algunas personas tienen mayor predisposición. Según los expertos, las personas con alta inteligencia emocional suelen ser las más afectadas, debido a su sentido agudo de la intuición, poder de reflexión e incluso razonamiento más lógico.

¿Cómo enfrentarlo?

Si vives con este síndrome, no reprimas tus propias premoniciones, por mucho que te digan que no son reales. Si sueles adelantarte a futuros acontecimientos, guiado/a por la intuición, no dejes que limiten este don.

Es, en este sentido, fundamental darle visibilidad y no encerrarse en sus pensamientos. Aunque no todo el mundo desee escuchar ni ser "salvado", lanzar advertencias o consejos suele ser bienvenido siempre y cuando tengan sentido y se cumplan en el tiempo.

Si conoces a alguien que se enfrenta a este complejo, recuerda la importancia de prestar atención para que no se sienta inhibido. Escuchar es el primer paso hacia la comprensión.

