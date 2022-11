5 mujeres míticas del blues que debes conocer

El origen del blues se remonta al siglo XIX, cuando las canciones de trabajo que entonaban los esclavos afroamericanos cristalizaron en un nuevo estilo que, en el siglo XX, daría lugar a muchos de los géneros que hoy conocemos.

El género alcanzó máxima popularidad en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo a partir de 1920, cuando se grabaron muchos de los temas de blues más famosos.

En casi todas esos temas, jugaron un papel importante las conocidas como Big Mamas, cantantes de blues cuyas voces quedaron para siempre ligadas a esas primeras grabaciones del género, algunas de las cuales se convirtieron en estándares y fueron versionadas por rockeros como Janis Joplin, Elvis Presley y los Rolling Stones.

[6 rockeras que debes conocer este Día Mundial del Rock]

Estas son algunas de las divas del blues más famosas:

Ma Rainey

Conocida como la Madre del Blues, Gertrude Ma Rainey influyó decisivamente en el desarrollo del género, y muchos cantantes posteriores adoptaron su estilo sentido y “gimoteante'', como lo calificaron algunos críticos contemporáneos.

Rainey empezó su carrera cantando en minstrels junto a su marido, Will Pa Rainey, de quien tomó su apellido. Durante una de sus giras, en 1902, el grupo recaló en Missouri, donde Rainey entró por primera vez en contacto con el blues.

[Netflix busca el Oscar póstumo para Pantera Negra con ‘La madre del blues’]

Rainey fue incorporando el blues en sus shows, y en 1923 fue descubierta por el productor J. Mayo Williams, de Paramount Records. La Madre del Blues grabó con la legendaria compañía discográfica 92 canciones, entre 1923 y 1928.

Entre las canciones que grabó, estaban, por ejemplo, See See Rider Blues, que Rainey cantó junto a Louis Armstrong (y que Elvis versionó años más tarde), o Prove It to Me, un tema en el que se vislumbra el lesbianismo de su autora.

Bessie Smith

Un poco más joven que Rainey, Bessie Smith es una de las grandes cantantes de blues de los años 20. Sus primeras grabaciones datan de 1923, y en poco tiempo conquistó al público, llegando a vender 800.000 copias de la canción Downhearted Blues.

[Lil Hardin, la mujer que hizo a Louis Armstrong]

Smith grabó con Columbia unas 200 canciones, y aunque las primeras consistían únicamente de su voz y el acompañamiento de un piano, la Emperatriz del Blues llegó a tocar junto a músicos como Benny Goodman, Coleman Hawkins y Louis Armstrong.

En sus canciones, Smith se atrevió a tratar temas delicados en la época, como la violencia de género o la libre sexualidad de las mujeres. Al igual que Ma Rainey, Smith también abordó a través de su música el lesbianismo, en temas como Young Woman´s Blues.

Memphis Minnie

Considerada como la primera gran guitarrista de blues, comenzó a tocar en las calles de su Memphis natal para ayudar a su familia, aunque sus primeras grabaciones son ya de los años 20.

En 1935, se mudó a Chicago, donde se hizo un nombre tocando en los bares y clubs más prestigiosos. En algún momento, Minnie se pasó a la guitarra eléctrica, lo que motivó un cambio de sonido en su música que la colocan como una de las precursoras del rock and roll.

Minnie era autora de la mayoría de sus canciones, incluida una de sus mayores éxitos, When The Levee Breaks, que Led Zeppelin recuperaron en su famosa versión de 1971.

Mamie Smith

En 1920, esta mujer hizo historia al convertirse en la primera afroamericana en grabar un blues. La canción, titulada Crazy Blues, fue un éxito comercial, llegando a vender 75.000 copias el primer mes después de su salida al mercado.

La popularidad de la canción hizo que las compañías discográficas valoraran más las voces femeninas y que, durante un corto periodo de tiempo, las cantantes cobraran más que sus compañeros masculinos.

Al mismo tiempo, el éxito de Smith sirvió para que la industria discográfica identificara en el público afroamericano un importante nicho de mercado. Esto permitió que se desarrollaran géneros como el jazz o el blues, que estaban específicamente dirigidos a la población negra.

[Mujeres que producen música: El problema de la visibilidad]

Con su música, Mamie Smith inspiró a otras estrellas femeninas del blues de los años 20, como Ma Rainey o Bessie Smith.

Koko Taylor

Popularmente conocida como la Reina del Blues, Koko Taylor nació en Memphis en 1928, aunque fue en Chicago donde se hizo famosa, sobre todo a partir de 1962, cuando conoció al bluesman Willie Dixon.

Cautivado por su voz, Dixon la animó a que grabara una versión de varias de sus canciones más populares, como Wang Dang Doodle o Hoochie Coochie Man, que ya habían interpretado Muddy Waters y Howlin’ Wolf.

[Blues: dolor, magia y consuelo]

En 1975, firmó con Alligator Records, con los que grabó nueve álbumes —ocho de los cuales obtuvieron nominaciones en los premios Grammy—. Además, en 1997 Taylor fue admitida en el Blues Hall of Fame.

'Big Mama' Thornton

Willie Mae Thornton, apodada Big Mama Thornton, alcanzó la fama en 1952, cuando grabó por primera vez la canción Hound Dog, escrita por Jerry Lieber y Mike Stoller y versionada por Elvis en 1956.

Fue el mayor éxito de Thornton, quien consiguió con este tema mantenerse en el número uno de Billboard durante siete semanas seguidas. Después de ello, Thornton grabó otros temas, como I Smell a Rat o Stop Hoppin' on Me, pero ninguno tuvo el éxito de Hound Dog.

[Una chica sin suerte]

A finales de los sesenta, consiguió relanzar su carrera a través de varias grabaciones que sacó con Mercury Records. En los 70, sus problemas con la bebida afectaron gravemente a su estado de salud. Finalmente, murió en 1984, a los 57 años.

Sigue los temas que te interesan