'Zombieing': cuando quien te dejó vuelve a tu vida.

Ghosting, breadcrumbing, haunting, pocketing… la lista de vocablos relacionados con ese nuevo concepto de amor vivido a través de las redes sociales no deja de crecer y parece que ahora hay otro término más que unir a esa larga lista, hablamos del zombieing. Una palabra encargada de etiquetar sentimientos y comportamientos comunes que siempre han estado de una forma u otra en las relaciones amorosas, pero que ahora están vinculados de manera directa a redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook, Tinder…

Otro término anglosajón por lo tanto vinculado al mundo de las nuevas tecnologías y a esa nueva forma de relacionarse, pero lamentablemente también al temido ghosting. Y es que zombieing no deja de hacer referencia a esa persona que nos hizo ghosting en el pasado y que de la noche a la mañana decide regresar a nuestra vida.

¿Qué es el zombieing?

Como hemos mencionado anteriormente, el zombieing está muy vinculado al ghosting, debido a que se trata de un comportamiento que hace referencia a una persona que desapareció de tu vida sentimental de la noche a la mañana sin dejar rastro ni aviso y que de repente decide volver a tu vida a través de un simple mensaje de texto, WhatsApp o comentario en redes sociales. ¿El objetivo de esa reaparición? Resucitar la relación.

Este tipo de comportamientos no dejan de acarrear un sufrimiento para la persona que ha tenido que asumir en el pasado ese ghosting con una persona a la que estaba vinculada emocionalmente. Esta es una de las razones por las que ese regreso, aunque solo sea a través de un mensaje, puede acarrear preocupación e incertidumbre e incluso dolor emocional a la persona que lo recibe y que tiene que volver a asumir esa vuelta y esa reapertura de heridas.

¿Qué tipo de persona se esconde detrás del zombieing?

El comportamiento asociado al zombieing suele ir asociado a personas con un perfil narcisista, con poca empatía e inmaduras. Estas personas regresan cuando tienen necesidad de alimentar su ego a través de ese contacto con esa persona que en algún momento de su vida les aseguró sentirse admirados, queridos y atendidos.

Lamentablemente este se trata de un perfil cada vez más frecuente en las relaciones actuales y de un comportamiento social de alguien que no aprecia los vínculos amorosos ni las relaciones, esta es la principal razón de por qué no ve ningún problema en su forma de actuar.

¿Cómo enfrentarse al zombieing?

Enfrentarse al zombieing es enfrentarse de nuevo a esa reapertura de heridas emocionales que ya habíamos conseguido dejar cerradas, esta es una de las principales razones por las que la persona que lo sufre se enfrenta a una situación dolorosa y complicada. Ese regreso del zombi trastorna nuestro equilibrio y altera nuestro bienestar emocional, mientras que quien aplica ese zombieing regresa fresco, con energía y como si nada hubiera pasado.

Pero entonces ¿Qué se debe hacer en este tipo de situación? Para empezar, lo más importante es que no pierdas la perspectiva de la realidad por muy bonitos o tentadores que puedan ser esos mensajes. No dejes que alguien vuelva a hacerte experimentar una vivencia dolorosa como el ghosting y recuerda que el zombi siempre regresará con una única misión: alimentar más su ego.

Recuerda que el amor no tiene por qué doler, ni tampoco herir y en él no tiene que haber cabida para fantasmas ni para zombis. No olvides que tú también mereces disfrutar de un amor y de una relación sana emocionalmente, sin heridas y sin dolor.

Una forma efectiva de protegerse contra ese regreso a través de mensajes, es directamente garantizando el contacto cero con esa persona, bloqueando en redes sociales y bloqueándole cualquier tipo de entrada a nuestra vida.

Sigue los temas que te interesan