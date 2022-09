'Haunting': así es la variación del ‘ghosting’ que sufren algunas parejas

La era digital, no solo ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, sino también la manera en la que nos relacionamos y en la que conocemos a otras personas. WhatsApp, Tinder, Instagram y otras redes sociales se han convertido en los sustitutos en tiempo real de las tradicionales cartas y llamadas que vivieron nuestros padres, madres y abuelos.

Es precisamente con este nuevo concepto de comunicación online y de “amor moderno” que también han aparecido una gran cantidad de nuevas palabras con las que poner nombre a diferentes interacciones sociales tóxicas que lamentablemente también se han puesto de moda en el mundo de las relaciones digitales.

Comportamientos bautizados con anglicismos como ghosting, pocketing o breadcrumbing, entre otros, que afectan tanto a personas adultas como jóvenes que viven este tipo de relaciones. Maneras tóxicas de desaparecer o reaparecer a través de las redes sociales, que siempre han existido en el mundo real, pero que cada vez son más frecuentes en el mundo digital y que lamentablemente han venido para quedarse.

Una serie de términos a los que recientemente se ha unido el haunting. Otra conducta tóxica relacionada con el temido y conocido ghosting asociada al amor y al desamor, de la que te hablamos a continuación.

¿Qué es el haunting?

El haunting deriva de esa tendencia a desaparecer por completo de una relación sin despedirse y sin dejar rastro que se conoce como ghosting. El haunting en concreto es una palabra que se traduce en español como “espantar” o “aparición fantasma” y que se refiere a cuando una persona que desapareció haciendo ghosting de una relación, de repente vuelve a estar presente pero de forma indirecta a través de las redes sociales.

Una reaparición que no se produce a través de ningún mensaje directo, llamada o comentario en post, pero sí a través de un discreto like o visualización en tus historias de Instagram. Una forma de seguir dejando huella y de no quedarse en el olvido, pero sin estar ya vinculado directamente a esa relación pasada. A este fenómeno es al que la generación de las redes sociales ha bautizado como haunting.

¿Qué consecuencias puede tener?

Como cualquier conducta tóxica que pueda darse al dejar una relación, el haunting al igual que el ghosting, también tiene consecuencias negativas para quien lo sufre. La persona que está viviendo ese duelo por la separación solo se sentirá más confundida y con más dificultades para enfrentar y admitir esa ruptura amorosa en la que tras ese like o visualización el contacto cero se hace imposible.

Una mezcla entre confusión y frustración a la que se añade el daño que sufre la persona que experimenta ghosting, ya que además de sufrir la ruptura y sentir que el duelo se alarga más de lo necesario, ni siquiera tiene idea de lo que ha sucedido para que esa relación se haya terminado de la noche a la mañana.

¿Cómo enfrentarlo?

Si este es tu caso y tu ex ha decidido reaparecer de esta forma a tu vida, antes de reaccionar pensando en querer volver a tener contacto o frustrarse, intenta recordar y aceptar la forma en la que decidió desaparecer de tu vida. Permítete sentirte triste y tomarte tu tiempo para enfrentarte a esa pérdida. Acepta lo ocurrido y evita hacerte más daño emocional. No permitas que siga dañando tu autoestima.

Si consideras que esa forma de reaparecer a través de las redes sociales daña tu estabilidad y tu salud mental, no dudes en facilitar el contacto cero bloqueando o evitando que esa persona siga alargando tu duelo. Pero sobre todo, no dudes en apostar por cuidarte, por pensar en ti y si lo necesitas, en pedir ayuda profesional o hablar de la situación con alguien de tu círculo cercano.

