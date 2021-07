Irene Montero lleva a la Fiscalía al 'tiktoker' Naim Darrechi: engaña a chicas para no usar condón

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este lunes de que informará a la Fiscalía sobre las declaraciones del tiktoker Naim Darrechi, en las que asegura que ha engañado a sus parejas para no utilizar preservativo en sus relaciones sexuales.

En un vídeo en el que conversa con otro youtuber, Darrechi explica que no le gusta usar preservativo y no lo hace. Al ser preguntado por la reacción de las chicas cuando sucede esta situación él cuenta que les dice que es estéril. "Le digo, tranquila, me he operado para no tener hijos", cuenta el tiktoker durante la charla.

"Es abuso sexual"

"Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual", ha advertido Montero en su cuenta de Twitter, en donde ha compartido la noticia sobre las declaraciones de este chico.

En el texto publicado explica, además, que en la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley de 'solo sí es sí', que comenzará próximamente su tramitación paralamentaria este comportamiento "se reconocerá como agresión".

"Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía", concluye la ministra su mensaje.