Así es la moto eléctrica española que rompió un récord de altura sobre un volcán: su precio ronda los 12.000 euros Stark Future

La hazaña conseguida en los Ojos del Salado puso a esta motocicleta en el radar de todo el mundo motor. Pero más allá del hito de altura, la moto eléctrica española Stark VARG EX es un producto de serie que cualquiera puede comprar, si dispone del presupuesto adecuado. Se trata de una pieza de ingeniería que busca jubilar al motor de gasolina tradicional mediante prestaciones puras.

Stark VARG EX: Precio y potencia bruta de 80 CV

Si quieres tener en tu garaje la misma tecnología que escaló el volcán y marcó un récord de altura, debes saber que el modelo parte de los 12.990 euros. Esta cifra te da acceso a una bestia de Enduro con una potencia pico de 80 CV y un par motor descomunal de 1036 Nm.

Lo más interesante es que supera en rendimiento a una 450cc tradicional de gasolina, pero con la ventaja de un mantenimiento casi nulo: olvida los cambios de filtros, pistones o ajustes de válvulas complejos.

La marca permite configurar la moto según el peso del piloto y ofrece opciones de llanta trasera de 18 o 19 pulgadas. Además, la entrega de potencia es totalmente personalizable, por lo que puedes convertirla en una dócil 125cc o en un misil de competición en segundos.

Tecnología de batería y autonomía para rodar en silencio

El secreto de la agilidad de esta moto eléctrica radica en la batería patentada "Flying V" de magnesio, una pieza que conecta las celdas directamente a la carcasa para mejorar la refrigeración y ligereza.

Esto permite una autonomía de hasta 6 horas en conducción tranquila por senderos o completar una manga entera de MX a ritmo profesional. Todo el conjunto pesa solo 120 kg, lo que la hace sentir extremadamente ligera y maniobrable.

Puntos claves de su ficha técnica: