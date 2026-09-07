Jesús, camionero español en Estados Unidos: "Gano 180 € al día, pero no tengo días libres y mi jornada es de 14 horas"

¿Merece la pena ejercer de camionero en Estados Unidos (EEUU)? Más horas al volante, pero un salario acorde y más elevado comparado con España. Según la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense (BLS), el sueldo bruto medio de un transportista en EEUU es de unos 49.600 euros anuales.

En España, la renta bruta media de un camionero es de entre 24.000 y 30.000 euros anuales, tal como reflejan fuentes del sector citadas por Libre Mercado. Es decir, que un conductor de camiones estadounidense cobra -de media- entre 19.000 y 23.000 euros más al año.

Jesús es un camionero español que emigró a Estados Unidos: "Para mí era un sueño desde pequeño venir aquí a trabajar". En una entrevista para el canal de YouTube, Súper Geografía, explica todos los detalles sobre su nómina, su rutina y los sacrificios de su oficio.

Los camioneros cobran y trabajan más en EEUU

"Yo cobro 180 euros por día", asegura. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce: "No tengo días libres, trabajo de lunes a domingo 14 horas diarias". Y es que la normativa de los EEUU es menos estricta que la europea para el sector del transporte por carretera.

En este sentido, en Estados Unidos se permite una conducción diaria de 11 horas, dentro de una ventana de servicio de 14 horas. Por contra, el Reglamento Europeo nº 561/2006 limita a 9 horas la conducción para los transportistas, pudiendo llegar a 10 horas dos veces por semana.

En números semanales, en EEUU se permite trabajar hasta 70 horas en 8 días, mientras que en el Viejo Continente la limitación es de 56 horas en 7 días.

"Es un trabajo duro, pero muy necesario; gracias a que gente como nosotros nos sacrificamos, en los supermercados hay comida, en las farmacias hay medicamentos y en las casas hay ladrillos", expresa el camionero español.

¿Cuánto tiempo descansa un camionero?

En España, un camionero está obligado por ley a descansar 11 horas diarias y 45 entre una semana de trabajo y otra. En cambio, en Estados Unidos los transportistas descansan 10 horas diarias, con un mínimo de 34 horas de descanso previo a una nueva semana laboral.

"Yo tengo mi trabajo muy romantizado porque 'me flipa', pero te machaca psicológicamente", relata Jesús.

Otra diferencia entre ambos países radica en los servicios de las autovías y autopistas. Según él, en las carreteras estadounidenses tan solo encuentras restaurantes de comida rápida.

"Echo de menos el típico bocata de lomo con queso...", admite. En definitiva, un mayor sueldo suele comportar un alto peaje personal. Y es que como bien resume Jesús: "Qué malo es sufrir y qué bueno haber sufrido".