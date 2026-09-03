Xiaomi prepara la llegada de sus coches eléctricos a Europa en 2027 tras firmar con ocho grupos de concesionarios

Xiaomi ya ha puesto fecha a su desembarco en el mercado europeo del automóvil.

La tecnológica china comenzará a vender sus coches eléctricos en Europa en 2027, un paso con el que llevará fuera de China una de las áreas de negocio en las que más ha crecido durante los últimos años.

La compañía ha confirmado sus planes durante su participación en IFA 2026, la feria tecnológica que se celebra en Berlín, donde ha mostrado tres de sus vehículos: el Xiaomi SU7 de nueva generación, el SU7 Ultra y el prototipo Vision Gran Turismo.

Durante el evento que se celebra en Berlín, Xiaomi ha anunciado un acuerdo con ocho grupos de concesionarios alemanes para preparar la llegada de sus coches eléctricos al mercado del país.

Yu Liguo, director del departamento de negocio internacional de Xiaomi Auto, ha destacado este primer paso: "Desde Berlín, nos complace iniciar este nuevo capítulo con ocho de los más respetados concesionarios automovilísticos de Alemania".

El salto a Europa empieza además a tomar forma más allá de los anuncios. Xiaomi Auto ha firmado memorandos de entendimiento con ocho grupos de concesionarios alemanes para comenzar a desarrollar su futura red de venta y servicio.

Alemania será uno de los primeros mercados europeos en los que estará presente la compañía.

Por ahora, Xiaomi no ha concretado qué modelos comercializará, cuáles serán sus precios ni en qué otros países europeos comenzará a operar.

Tampoco ha fijado una fecha exacta dentro de 2027 para iniciar las entregas.

La llegada supone un nuevo paso en la expansión de un negocio que Xiaomi estrenó hace poco más de dos años.

La compañía comenzó a entregar vehículos en China en marzo de 2024 y ya supera las 700.000 unidades entregadas en el país asiático.

Europa como escaparate

Antes de iniciar su desembarco comercial, Xiaomi aprovechará IFA 2026 para mostrar parte de su catálogo.

La compañía exhibirá el SU7 Max de nueva generación, el SU7 Ultra y el prototipo Vision Gran Turismo.

El SU7 Max alcanza hasta 835 kilómetros de autonomía, mientras que el SU7 Ultra representa la apuesta de Xiaomi por las altas prestaciones, con 1.548 CV y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 1,98 segundos.

Por ahora, la compañía no ha confirmado si estos serán los modelos que venderá en Europa a partir de 2027. Tampoco ha avanzado sus precios ni los primeros países en los que estarán disponibles.