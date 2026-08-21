Tesla retirará casi cinco millones de vehículos en China por problemas de seguridad

Tesla retirará en China casi cinco millones de vehículos eléctricos por dos problemas relacionados con la seguridad, según los planes presentados este viernes por la compañía ante la Administración Estatal para la Regulación del Mercado.

Una de las retiradas afecta a los sistemas de apertura de emergencia de las puertas de determinados Model 3, Model Y, Model X y Model S. "Las manijas mecánicas de emergencia pueden ser difíciles de identificar y accionar porque su color es similar al de los acabados interiores", ha explicado. En caso de una colisión grave que provoque un fallo del sistema de bajo voltaje, esto podría impedir que los ocupantes abran rápidamente las puertas para escapar y dificultar las labores de rescate.

Esta campaña afectará a 2.975.910 vehículos y comenzará el 25 de septiembre de 2026. Incluye 973.156 Model 3 y 1.956.713 Model Y de producción nacional, además de 35.590 Model 3, 8.328 Model X y 2.123 Model S importados.

Tesla colocará etiquetas de advertencia gratuitas en los vehículos afectados y actualizará mediante tecnología inalámbrica (OTA) el software de control de las ventanas para incorporar una estrategia de descenso automático de las ventanas tras un accidente. Algunos vehículos ya cuentan con las etiquetas y no necesitarán una nueva instalación.

La otra campaña, con efecto inmediato, afecta a 2.740.642 Model 3 y Model Y de producción nacional. En estos vehículos, Tesla ha explicado que el mecanismo de control de la atención puede no alertar suficientemente al conductor de la necesidad de apartar la vista cuando se activa la dirección asistida o el sistema combinado de asistencia a la conducción. "Si el conductor no reacciona a tiempo, aumenta el riesgo de colisión", añade.

Tesla proporcionará actualizaciones de software gratuitas mediante OTA para reducir este riesgo. Además del sistema de monitorización del par de dirección, incorporará una cámara en el habitáculo para alertar a los conductores y favorecer una reacción rápida cuando utilicen las funciones de asistencia a la conducción.