Toyota gana un 8,4% menos en España pese a elevar un 8% sus ventas, tras duplicar su tributación en 2026

Toyota España, la filial del gigante automovilístico nipón en territorio nacional, cerró su ejercicio fiscal 2026 (comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026) con una caída en su beneficio del 8,4%, hasta situarlo en los 19,3 millones de euros.

Una caída que se explica por el importante incremento que sufrió la compañía en materia fiscal. De esta manera, el impuesto sobre beneficios que tuvo que abonar Toyota España alcanzó los 15,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 98% en comparación con el ejercicio fiscal anterior, según consta en las cuentas anuales remitidas al Registro Mercantil.

El resultado de explotación de Toyota España en el ejercicio fiscal 2026 registró un aumento del 2,7% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 47,5 millones de euros.

Un incremento que obedece al alza de la cifra de negocios, la cual se situó en los 3.320,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8% en comparación con el ejercicio anterior. En lo que a volumen se refiere, Toyota España facturó más de 128.000 unidades, lo que supone un 11% más o 12.000 unidades más frente al ejercicio anterior. Asimismo, el área de negocio de Canarias aportó más de 6.000 unidades, lo que supone 300 unidades más en comparación con el ejercicio anterior.

La sociedad aumentó un 7,3% los ingresos derivados de la venta de vehículos, hasta alcanzar los 2.936,9 millones de euros, mientras que las ventas de repuestos registraron un incremento del 13,7%, hasta los 333,5 millones de euros.

Por modelos, los mayores volúmenes de ventas de la marca Toyota se concentraron en la familia C-HR (segmento C-SUV), que superó las 23.000 unidades. Cabe destacar la incorporación este año de la variante eléctrica en la gama, con más de 9.000 unidades correspondientes a la versión híbrida enchufable.

A continuación, se sitúa la familia Corolla (segmento C), con más de 22.000 unidades, seguida a corta distancia por el Yaris Cross (segmento B-SUV), con más de 20.500 unidades.

En relación con la marca Lexus, posicionada en los segmentos “premium” del mercado, durante el ejercicio fiscal 2025 el volumen de unidades facturadas superó las 9.300, cifra muy similar a la registrada en el ejercicio anterior.

Prácticamente la totalidad de las ventas correspondieron a modelos híbridos o híbridos enchufables, situando a la marca como líder en esta tecnología dentro de los segmentos “premium”. La oferta multitecnológica se completa con el modelo 100% eléctrico RZ.

Por modelos, el NX (segmento D-SUV) fue el más vendido, superando las 3.300 unidades, de las cuales cerca de 800 correspondieron a su versión híbrida enchufable. Le siguió el LBX (segmento B-SUV), con más de 3.100 unidades, mientras que el UX (segmento C) alcanzó un volumen de ventas de aproximadamente 1.800 unidades.

En materia laboral, la plantilla de Toyota España se mantuvo estable con un total de 167 trabajadores. No obstante, los gastos de personal de la sociedad se incrementaron un 20,8% en comparación con el anterior ejercicio fiscal, hasta alcanzar los 19,3 millones de euros. Un alza que se explica por el incremento del 30,1% de los sueldos y salarios, hasta alcanzar los 14 millones de euros, así como por las indemnizaciones, las cuales se cuadruplicaron de un año a otro, hasta alcanzar los 653.000 euros.

Previsiones

De cara a los próximos años, la sociedad reconoce que seguirá apostando por una estrategia multitecnológica, con la tecnología híbrida -tanto autorrecargable como enchufable- como eje principal.

Toyota España señala que, de forma progresiva, "se irán incorporando también vehículos 100% eléctricos, como ya ocurrió con el bZ4X y más recientemente con el C-HR+".

"Asimismo, y de manera más limitada, se mantendrá la oferta de vehículos de pila de combustible". Cabe recordar que la compañía nipona acumula un descenso del 56,7% en las ventas mundiales de vehículos de pila de combustible de hidrógeno en el primer semestre del año, con un total de 306 unidades comercializadas.