Kia EV3: el SUV eléctrico con hasta 605 km de autonomía que ofrece tecnología de un segmento superior

El Kia EV3 es un modelo eléctrico que ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía en ciclo urbano. Kia

Kia, la automovilística surcoreana del grupo Hyundai, mantiene un objetivo claro de cara al final de la década: alcanzar los 4,13 millones de vehículos comercializados a nivel mundial para 2030. Para lograr el objetivo, la firma mantiene una apuesta diversificada de producto: por un lado, la firma mantiene su oferta de modelos de combustión; y, por otro, continúa con su despliegue de modelos completamente eléctricos.

Una gama, esta última, que está conformada en el mercado español por hasta siete modelos de los que seis corresponden a turismos y otro a un vehículo comercial. Pero si hay algo por lo que también ha destacado la multinacional surcoreana en el despliegue de sus vehículos eléctricos ha sido por dotarlos de una tecnología de segmentos superiores.

El Kia EV3 se ha confirmado como el modelo eléctrico más demandado de la marca en España. Y no es algo que sorprenda dado que este vehículo, además de ser una alternativa interesante por su relación calidad-precio, también lo es en lo relativo a la tecnología que incorpora.

El Kia EV3 destaca por un diseño moderno y atractivo con proporciones compactas y dinámicas. Kia

A nivel comercial, este SUV compacto, el cual ofrece hasta 605 kilómetros de autonomía en ciclo combinado, se sitúa como el cuarto modelo eléctrico más matriculado en España en los siete primeros meses del año, con un total de 2.837 unidades.

Pero a nivel tecnológico, el Kia EV3 es el primer modelo de la compañía en incorporar un asistente de Inteligencia Artificial basado en ChatGPT, el cual ayuda a mejorar la comprensión, el conocimiento y el disfrute del vehículo por parte del cliente.

Carga bidireccional

Otra de las funciones que ha incorporado la multinacional surcoreana al EV3 es la carga bidireccional, denominada V2L. De hecho, Kia es uno de los fabricantes pioneros en introducir esta función en el segmento de los SUV compactos.

La carga bidireccional permite al coche alimentar dispositivos externos para maximizar su funcionalidad. De esta manera, los EV3 equipados con esta tecnología son capaces de realizar conexiones bidireccionales (de vehículo a la red, de vehículo a casa y de vehículo a edificio) que se irán introduciendo de forma gradual en el mercado europeo.

Así, con la batería totalmente cargada, el Kia EV3 ofrece 3,6 kW de potencia, lo suficiente para hacer funcionar un televisor o un aire acondicionado.

El puesto de conducción del Kia EV3 está dominado por una triple pantalla panorámica (12,3'' + 5,3'' + 12,3'') en las que se combinan las funciones de entretenimiento, climatización y cuadro de instrumentos en un diseño limpio y tecnológico. Como opción, el modelo puede incorporar un Head-up Display de otras 12,3'' en el que se visualiza toda la información necesaria en la línea de visión del conductor.

Iluminación ambiental inteligente

Pero Kia también ha dotado el interior de una importante carga tecnológica. Para empezar, con la iluminación ambiental inteligente personalizable.

Dicho sistema cambia en función del modo de conducción elegido por el conductor (Eco, Normal y Sport). En función del seleccionado, el vehículo combina destellos de advertencia con las alertas de seguridad.

En cuanto a los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS, por sus siglas en inglés), el modelo incorpora, como mínimo, 12 de estas funciones.

Entre ellas destaca el asistente de colisión frontal con reconocimiento de peatones y ciclistas, el monitor de ángulo muerto, el asistente de tráfico trasero cruzado, el control de crucero inteligente adaptativo, cámara y sensores de aparcamiento 360º, que ofrecen una imagen cenital del entorno del coche, y el asistente dinámico de luces de carretera, entre otros.

La amplia habitabilidad es una de las principales características del Kia EV3 Kia

Otra función tecnológica que incorpora el Kia EV3 es la llave digital. El sistema Digital Key 2.0 permite desbloquear el vehículo utilizando el teléfono móvil o el reloj inteligente.

Además, a través de estos dispositivos se puede iniciar la marcha por aproximación, al tiempo que el sistema ofrece la posibilidad de compartir a distancia la llave digital de Kia con hasta siete usuarios distintos, asignando permisos temporales o permanentes de forma remota a través de la aplicación Kia Connect.

En definitiva, Kia se ha sentado en la mesa de los grandes fabricantes que han logrado tener una penetración importante en ventas con un modelo completamente eléctrico. La tarea no era sencilla, dado que se enfrenta a múltiples alternativas en el mercado.

Con todo, el Kia EV3 se muestra como una alternativa a considerar para aquellos que estén decididos a dar el salto a la movilidad eléctrica. El vehículo combina tres aspectos a tener en cuenta: una autonomía considerable, la capacidad de carga rápida y una gran habitabilidad, confort y tecnología de un segmento superior.