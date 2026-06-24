Porsche mantiene sus previsiones para 2026 y prevé reestructurar la plantilla y la gama de modelos para 2035

Porsche, la automovilística alemana perteneciente al Grupo Volkswagen, mantiene sus objetivos financieros para el ejercicio en curso. Una noticia que contrasta con el profit warning lanzado la semana pasada por el Grupo BMW debido a la evolución negativa que sigue el mercado chino y al impacto derivado de la guerra de Irán.

Así las cosas, Porsche prevé que su rentabilidad se sitúe entre el 5,5% y el 7,5% e incluye unos gastos extraordinarios de entre 800 y 900 millones de euros así como unos costes arancelarios de 700 millones de euros. Asimismo, el grupo con sede en Stuttgart contempla que su facturación se sitúe entre los 35.000 y 36.000 millones de euros.

Cabe puntualizar que la situación que atraviesa la multinacional alemana es complicada. El año pasado su rentabilidad se situó en el 1,1% y su cifra de negocios se recortó un 9,5%, hasta situarse en los 36.272 millones de euros.

Lo cierto es que Porsche tiene marcada la salida de 3.900 empleados hasta 2030. Ahora bien, no serán los últimos ajustes laborales que lleve a cabo la firma alemana, dado que se prevén más despidos de cara a 2035.

"Aún nos encontramos en una situación compleja y, por lo tanto, estamos trabajando en una estrategia que nos permita alcanzar una rentabilidad sostenible y una mayor resiliencia estratégica", reconoció Michael Leiters, consejero delegado de Porsche, en la junta general de accionistas.

Una gama más pequeña

Porsche dará a conocer el próximo mes de octubre su estrategia para 2035. Una estrategia que, según su consejero delegado, se caracterizará por contar con "menos complejidad, responsabilidades más definidas y mayor rendición de cuentas en la implementación".

Para ello, Porsche acometerá una reducción de su gama de modelos. Una gama que en los últimos años se ha vuelto demasiado compleja.

"Por eso estamos reduciendo el número de variantes de modelos y centrándonos más en un nicho específico. En EEUU, por ejemplo, hemos descontinuado dos variantes de carrocería del Taycan. De esta forma, respondemos a las preferencias de los clientes en este mercado", aseveró el consejero delegado de Porsche.

En lo que a tecnología se refiere, Porsche mantendrá su oferta de modelos de combustión, híbridos y completamente eléctricos.

De hecho, la tecnología híbrida jugará un papel fundamental en el 911, su modelo insignia, el cual nunca será eléctrico. "Para el 911, el sistema de propulsión híbrido de alto rendimiento desarrollado especialmente es un pilar fundamental, una especie de elixir de vida para el futuro", aseguró Leiters.

Pese a los recortes de plantilla que se prevén, Leiters reafirmó el compromiso de la compañía con Alemania como centro de negocios.

Cae el dividendo

La junta general de accionistas que ayer dio luz verde a un ajuste a la baja del dividendo de 2025. De esta manera, Porsche abonará 1 euro por acción ordinaria y 1,01 euros por acción preferente, lo que corresponde a un volumen total de 916 millones de euros.

En 2024, el dividendo abonado por Porsche a sus accionistas alcanzó los 2.100 millones de euros con un reparto de 2,30 euros por acción ordinaria y 2,31 euros por acción preferente.

"Este es un enfoque responsable para la empresa y sus grupos de interés", aseguró Leiters.

En la jornada de ayer, las acciones de la compañía registraron una caída del 3,11%, hasta situarse en los 46,45 euros. En lo que va de año, la caída de los títulos se sitúa en el 2,42%. Ahora bien, desde que Porsche dio su salto al parqué en septiembre de 2022, sus acciones se han devaluado un 43,7%.

Ante esta tesitura, Leiters pidió paciencia a los accionistas. "Una reestructuración tan completa no se completará en unos meses. Además, no habrá una recuperación inmediata de los márgenes objetivo que Porsche conoce del pasado", reconoció el consejero delegado de Porsche.