El conflicto en Irán no altera la compra de vehículos eléctricos en Europa pero la inflación amaga con reducir el mercado

El mercado automovilístico europeo no nota, por ahora, las consecuencias derivadas de la guerra de Irán. En lo que a compra de vehículos se refiere, claro está. El alza del precio del combustible ha sido notable desde que estalló el conflicto.

Si bien el incremento del crudo alcanza el 57,6% desde el 27 de febrero, día previo a que se iniciase la guerra, y el precio del barril de Brent supera los 110 dólares, por ahora no se puede asegurar que las ventas de vehículos eléctricos crezcan por la crisis del petróleo.

Así lo defiende la patronal europea de fabricantes de automoción (Acea), quien reconoce que los crecimientos en las ventas de modelos de batería obedecen a la puesta en marcha de los programas de incentivos nacionales.

En España, las ventas de vehículos eléctricos crecen un 40,6% en los cuatro primeros meses del año, hasta las 41.741 unidades matriculadas. Un dato remarcable, pero en el que aún no se aprecia un fuerte trasvase hacia el coche enchufable.

Dicho avance ha sido importante para que el mercado español cerrase el primer cuatrimestre del año con un alza en las ventas del 8,4%, hasta las 485.746 unidades. Sin embargo, el peso del mercado lo llevan los modelos híbridos no enchufables.

Este tipo de modelos supusieron cuatro de cada diez ventas que se realizaron entre enero y abril. En total, se matricularon 194.718 turismos, un 19,6% más en la comparativa interanual.

Los eléctricos, por su parte, copan el 8,6% del mercado, casi dos puntos más que en los cuatro primeros meses de 2025.

Sin embargo, la guerra de Irán sí podría afectar a la evolución del mercado. Las previsiones actuales que maneja el sector pasan por comercializar 1,2 millones de turismos, lo que supondría igualar los registros prepandemia.

En caso de que el conflicto se prolongue en el tiempo, esta previsión estaría en el aire. De hecho, los concesionarios alertan de una cierta caída en la actividad comercial de la red con una menor cartera de pedidos.

El diésel, en niveles de 1992

Ahora bien, si hay una tecnología a la que ha dado la espalda el mercado esa es el diésel. Las ventas de modelos de gasóleo en los cuatro primeros meses del año se mantienen planas, con 83.105 unidades.

De hecho, la cuota de mercado retrocede 1,4 puntos porcentuales si se compara con el primer cuatrimestre del año pasado, hasta situarse en el 17,1%.

Para hacernos una idea, se trata de una cuota de mercado similar a la que tenía en 1992, cuando empezaba su despegue en ventas en España.

Situación similar vive la tecnología de gasolina, cuyas ventas retroceden un 18,6% hasta abril, con 99.813 unidades matriculadas. Su cuota de mercado cae casi siete puntos en la comparativa interanual, hasta situarse en el 20,5%.

Previsiones a la baja en Reino Unido

En el caso de Reino Unido, la patronal de los fabricantes (SMMT) alerta de que el creciente interés por los vehículos eléctricos podría verse atenuado debido a la inflación, el alza de los precios de la energía y el impacto negativo generado en el coste de la vida motivado por la guerra de Irán.

Cabe puntualizar que se prevé que las ventas de vehículos eléctricos en Reino Unido -segundo mercado más grande del Viejo Continente- en 2027 acaparen el 32% del total (en la actualidad es del 26,2%).

De esta manera, el sector automovilístico británico cerraría el año que viene con una brecha de seis puntos porcentuales en las ventas de eléctricos.

Sin embargo, las previsiones de venta de modelos eléctricos se han revisado a la baja. Para este año se espera que los eléctricos supongan el 26,8% de las ventas, frente a las anteriores previsiones del 28,5%.

Por ello, la patronal ha demandado una revisión de la normativa que exige la venta de una cuota determinada de eléctricos al año.

En caso de que esta revisión no se lleve a cabo, "el atractivo de Gran Bretaña como mercado de vehículos y centro de fabricación se verá comprometido", asegura Mike Hawes, director de la SMMT.