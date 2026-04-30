Comienza la operación especial 1º de Mayo: Tráfico prevé seis millones de desplazamientos, un 20% menos que en 2025

A las 15.00 horas de hoy da comienzo la operación especial 1º de Mayo, en la que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que haya 6.040.000 desplazamientos hasta la medianoche del domingo 3 de mayo.

Estos movimientos suponen un 20% menos en comparación con la misma operación del año anterior. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional.

No obstante, la previsión de movimientos diarios -en torno a 1,5 millones- es ligeramente superior a la registrada el año pasado.

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico indican que, desde las primeras horas de la tarde del jueves, día 30 de abril, se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y retenciones en sentido de salida de los grandes núcleos urbanos. De hecho, desde la DGT reconocen que la franja horaria más desfavorable para viajar estará comprendida entre las 15.00 y las 23.00 horas.

El viernes, día 1 de mayo, continuará durante la mañana el tráfico intenso de salida de los grandes núcleos urbanos y en carreteras de acceso a los puntos de destino, especialmente en el litoral y en zonas de acampada.

En la jornada del sábado, día 2 de mayo, continuarán las salidas de fin de semana, aunque no se esperan retenciones de consideración. Por la tarde, se iniciarán los primeros movimientos de retorno, que se irán incrementando de cara al día siguiente.

A primeras horas de la tarde del domingo, día 3 de mayo, se prevén problemas de circulación en los principales ejes viarios que encauzan el retorno.

En la jornada del domingo, la DGT instalará durante la tarde-noche medidas de ordenación y regulación en carreteras de las comunidades de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Murcia para favorecer la entrada de vehículos a las ciudades.

A diferencia de otras operaciones especiales, los mayores movimientos para el 1º de mayo se concentrarán en la zona centro, norte de Cáceres, con el 24% de los desplazamientos, así como en la zona de Levante, donde se prevé que se agrupen el 23% de todos los movimientos de esta operación especial.

Medios humanos y técnicos

Para dar cobertura a estos desplazamientos, la DGT contará con la máxima disponibilidad de sus recursos humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), que trabajarán para facilitar la movilidad y velar por la seguridad.

En cuanto al personal, la DGT dispondrá de 657 agentes distribuidos en los distintos centros de gestión de tráfico.

Ahora bien, en cuanto a la Unidad de Medios Aéreos, la DGT cuenta con 80 personas como personal de vuelo y apoyo, nueve helicópteros disponibles, 39 drones y ocho equipos de transmisión de imágenes.

Cabe recordar la obligación de portar y usar la baliza V-16 en caso de tener una incidencia en carretera. Una medida que entró en vigor el pasado 1 de enero.

Asimismo, la operación especial de 1º de mayo del año pasado se saldó con un balance de 18 fallecidos en 15 siniestros mortales ocurridos en vías interurbanas. De los 18 fallecidos, siete eran usuarios vulnerables (dos peatones, dos ciclistas y tres motoristas), mientras que los otros 10 viajaban en turismos. Entre los siniestros mortales hubo 10 colisiones, cinco salidas de vía y dos atropellos.