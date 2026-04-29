Antolin triplica sus pérdidas en 2025, hasta los 89 millones de euros, por el cambio hacia el coche eléctrico

Antolin, multinacional burgalesa de componentes de automoción, cerró el ejercicio 2025 con una nueva caída de su beneficio. El año pasado la compañía más que triplicó sus números rojos en comparación con el ejercicio anterior, hasta situarlos en los 89,1 millones de euros.

Así las cosas, Antolin acumula cinco años consecutivos con pérdidas. Las pérdidas registradas el año pasado se explican por la debilidad en la producción de vehículos en Europa, la incertidumbre arancelaria en Norteamérica, así como el proceso de reequilibrio del mercado en China.

"Europa arrastra problemas de competitividad, con precios elevados del vehículo eléctrico y la presión creciente de nuevos competidores; Norteamérica muestra una adopción más lenta de la electrificación en un contexto proteccionista; y Asia atraviesa una intensa guerra de precios que tensiona toda la cadena de suministro", reconoce la multinacional burgalesa.

Así las cosas, la cifra de negocios de Antolin en 2025 cayó un 11,1% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 3.726 millones de euros.

En Norteamérica, la compañía se anotó un crecimiento del 1,1%, impulsada por el inicio de producción de nuevos modelos. En Europa y resto del mundo (Marruecos, Brasil y Sudáfrica), Antolin registró una caída comparable del 6,5%, lastrada por el ciclo de vida de los programas y menores volúmenes. En Asia, la compañía acusó una caída del 9,6%, penalizada por la situación en China.

El resultado operativo de la compañía se redujo un 28% en tasa interanual, hasta situarse en los 57,4 millones de euros. Por su parte, el resultado bruto de explotación (ebitda) se contrajo un 6%, hasta los 296,1 millones de euros.

Asimismo, los costes de reestructuración descendieron hasta los 28 millones de euros, frente a los 51 millones del año anterior.

En el ejercicio 2025, Antolin avanzó en la optimización del capex, el cual se redujo en 28 millones de euros, un 13% menos que en el ejercicio anterior, hasta situarse en 183 millones de euros, lo que representa un 4,9% de los ingresos.

A nivel laboral, la plantilla de Antolin a nivel mundial se redujo en 1.054 trabajadores, hasta situarse en los 19.148 empleados. Asimismo, los gastos de personal descendieron un 9,7% frente al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 763,8 millones de euros.

4.700 millones en pedidos

De otra parte, la multinacional burgalesa registró el año pasado entrada de nuevos pedidos por valor de 4.700 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 81% en comparación con los 2.600 millones registrados en 2024.

Los nuevos contratos provienen de un conjunto diversificado de fabricantes globales, ampliando la base de clientes de la compañía con proyectos de mayor rentabilidad, según reconoce la compañía.

Para el año en curso, Antolin espera mantener los ingresos entre 3.400 y 3.500 millones de euros, en línea con la previsión de un ligero descenso de la producción global de automóviles.

Cabe tener presente que la guerra de Irán introduce una incertidumbre que, por ahora, no se ha incorporado a las previsiones. No obstante, Antolin no tiene exposición directa en ventas en las regiones afectadas.

En cuanto al plan de transformación, en diciembre de 2025 se acordó la venta de tres sociedades en India a Shriram Pistons & Rings por 159 millones de euros. Estas desinversiones se suman a los 21 millones captados en el resto del plan de venta de activos ejecutado durante el año.

En julio de 2025, la compañía firmó un préstamo sindicado de 150 millones de euros, avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y suscrito por cinco de sus principales entidades financieras, con un plazo de siete años y un período de carencia de 18 meses. En esta misma línea, en enero de 2026, la compañía renovó su programa de factoring sin recurso sindicado por un importe de 220 millones de euros.