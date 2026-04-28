Ebro EV Motors recorta sus pérdidas un 31,5% en su primer año completo de actividad, hasta los 16,3 millones de euros

Ebro EV Motors, la sociedad encargada de la producción de vehículos en las antiguas instalaciones de Nissan Barcelona, cerró su primer año completo de actividad con la reducción de sus pérdidas. La firma recortó un 31,5% sus números rojos, hasta situarlos en los 16,3 millones de euros.

A nivel operativo, el grupo alcanzó un ebitda ajustado positivo de 4,4 millones de euros, cifra que contrasta con los 15,3 millones de euros negativos del periodo anterior. Asimismo, Ebro EV Motors cerró el ejercicio 2025 con una rentabilidad del 1,2%, mientras que el año anterior la compañía tuvo un margen del -43,7%.

El incremento de las ventas provocado por el lanzamiento de nuevos modelos comerciales y la densificación de la red comercial a lo largo del año, favoreció la aceleración de las operaciones en la segunda mitad del año y permitió alcanzar el objetivo de ebitda establecido para 2025.

En lo que a ingresos se refiere, Ebro EV Motors alcanzó una cifra de negocios de 356,9 millones de euros, lo que supone multiplicar por 10 la cifra obtenida en 2024. Asimismo, esta cifra también supera el objetivo de ingresos marcado por la compañía para el ejercicio, que se situaba en los 333 millones de euros.

En lo referente a las ventas, la compañía finalizó 2025 con 14.148 vehículos vendidos a concesionarios y 12.459 matriculaciones registradas. Estos datos otorgan a la marca una cuota de mercado del 1,1% en España, con una tendencia creciente que llegó hasta el 2,1% en el mes de diciembre.

En cuanto a unidades vendidas por modelos, el Ebro s700 lideró las ventas del catálogo, seguido por el Ebro s400, cuya comercialización comenzó en junio de 2025.

Además, las ventas de unidades híbridas enchufables e híbridas no enchufables supusieron el 65% de las entregas.

En lo que al pasivo se refiere, Ebro EV Motors cerró 2025 con una deuda financiera neta de 76,3 millones de euros, lo que supone una reducción del 25,2% en comparación con el ejercicio anterior.

Asimismo, la red comercial cerró con 85 puntos de venta operativos en España. De cara a 2026, Ebro EV Motors prevé aumentarla, hasta alcanzar los 105 puntos en España y cinco en Portugal.

La inversión en activos ascendió a 92,5 millones de euros en 2025, frente a los 46,5 millones de 2024. De esta cifra, destaca la partida de 43,5 millones de euros destinada a la nueva línea de soldadura (M1), que permitirá incrementar sensiblemente la capacidad productiva de la planta a lo largo de 2026.

En el ámbito social, la compañía completó con éxito su proceso de reindustrialización, contando ya con más de 1.450 empleos directos en el grupo Ebro EV Motors a cierre de diciembre de 2025.