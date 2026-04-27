Teknia recorta su beneficio un 61% tras cesar operaciones en Turquía y Alemania en 2025

Teknia, multinacional española de componentes de automoción, cerró el ejercicio 2025 con un recorte del beneficio del 61,3%, hasta situarlo en los 1,2 millones de euros.

Todo ello tras cesar operaciones en Turquía y Alemania. Si en el primer semestre del año la multinacional española vendió la planta turca de Gebze, la única instalación que el grupo operaba en el país desde 2017, en el segundo semestre hizo lo propio con la planta de Stuttgart.

Ambas decisiones se enmarcan en el 'Plan Elcano', que incluye la reordenación del perímetro del grupo, orientado a reforzar el foco en sus actividades estratégicas, optimizar su estructura y preservar la capacidad recurrente de generación de resultados y caja.

Este proceso de desinversiones acarreó unos costes a la compañía que alcanzaron los 8,9 millones de euros. Asimismo, la plantilla de Teknia disminuyó en 2025 en un 7,5% hasta situarse en cerca de 3.300 personas.

Ahora bien, en lo que a pasivo se refiere, Teknia logró reducir su deuda financiera neta un 22,6%, hasta situarla en los 65,6 millones de euros. De esta manera, el endeudamiento disminuyó hasta situar la ratio deuda/ebitda en 1,58x frente al 2,08x en 2024.

Eso sí, debido a la ralentización en los proyectos de electrificación, la multinacional moderó sus inversiones de forma significativa, hasta situarlas en los 22,6 millones de euros, lo que supone un 42% menos en comparación con el ejercicio anterior.

Asimismo, la compañía logró en 2025 elevar un 0,3% sus ingresos, hasta alcanzar los 408,4 millones de euros. La compañía mejoró la evolución del mercado en los países en los que opera, donde los volúmenes de fabricación disminuyeron un 1%.

Lo cierto es que la compañía mejoró sus magnitudes operativas durante el pasado año. Así, Teknia mejoró su rentabilidad al aumentar el ebitda hasta los 41,6 millones de euros, lo que supone una mejora del 2% excluyendo los costes de reestructuración no recurrentes.

Pero la multinacional española mejoró su rentabilidad, hasta alcanzar el 10,2%, lo que supone 0,2 puntos porcentuales más en comparación con el ejercicio anterior.

Javier Quesada de Luis, consejero delegado de Teknia, ha explicado que "el año 2025 habría sido muy positivo en términos financieros, pero hemos tenido que tomar decisiones muy duras, como es la interrupción de las operaciones en dos plantas".