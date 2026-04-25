La ley lo respalda: hasta 400 euros de multa si no cumples con este requisito al llevar enganchado un remolque

Con la llegada del buen tiempo muchos conductores se lanzan a la carretera y no con sus coches, sino con autocaravanas o caravanas.

Y es que en los últimos años, en España se han incrementado este tipo de vehículos, tan solo en el pasado mes de marzo las autocaravanas y campers aumentaron sus ventas un 26,4% alcanzando las 785 unidades.

Para todos aquellos que acaban de comenzar en el sector, deben ser conscientes de ciertas normativas que se deben seguir, una de ellas va dirigida a las caravanas que van sujetas a un vehículo mediante un remolque.

Una familia de viaje con una caravana Istok

Enganchar una caravana transforma al turismo en un conjunto de vehículos, lo que a su vez le somete a reglas mucho más estrictas.

Entre las restricciones los conductores deben tener en cuenta que implantar una bola de remolque no homologada o mal instalada sin haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), supone una sanción de 400 euros.

Su imposición debe estar documentada en la ficha técnica del vehículo tras haber pasado la inspección técnica, asegurándose, que no oculte la matrícula en ningún momento.

A ello se suman los límites de velocidad, en autopista o autovía, no podrán rebasar los 90 km/h, mientras que en carreteras convencionales el límite desciende a 80km/h.

De la misma manera, este tipo de vehículos tiene prohibida la entrada a los carriles reservados para Vehículos de Alta Ocupación (VAO). Una medida muy utilizada en operaciones salida o retorno cuando existe un gran flujo de tráfico.

Y en cuanto a su circulación, si superan los siete metros de longitud, deberán transitar por el carril más pegado a su derecha, pero nunca podrán utilizar el tercer carril de la izquierda, la sanción por hacerlo será de 200 euros.

A ello se suma el aumento de la distancia de seguridad, obligando a mantener una separación de al menos 50 metros. Esta norma no se aplica a poblado, ni cuando esté prohibido adelantar, o cuando exista más de un carril para el mismo sentido.

Un detalle relevante, se encuentra en los estacionamientos. Si se hace en una pendiente pronunciada es obligatorio dejar el vehículo o conjunto, correctamente calzado.

La normativa prohíbe expresamente utilizar para ello piedras u objetos improvisados. La alternativa legal para asegurar una buena sujeción es apoyar una de las ruedas contra los bordillos de la acera.

Aunque también hay algunas ventajas, la ley otorga prioridad a las autocaravanas y turismos con remolque frente a los turismos convencionales y autobuses.

Y la regla de oro, está completamente prohibido viajar dentro de la caravana, hacerlo supondrá una infracción de 200 euros, es considerado una infracción realmente peligrosa, especialmente por la desprotección frente a un accidente en carretera.