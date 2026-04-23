Tesla mejora su beneficio neto un 17% en el primer trimestre hasta los 407,5 millones

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla registró un beneficio neto atribuido de 477 millones de dólares (unos 407,5 millones de euros al cambio actual) en el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 17% en comparación con los 409 millones de dólares (349,4 millones de euros) contabilizados en el mismo periodo de 2025, según las cuentas presentadas por la compañía.

La compañía dirigida por Elon Musk registró unos ingresos valorados en 22.387 millones de dólares (19.125,5 millones de euros) entre enero y marzo, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior, de los cuales principalmente provinieron de la venta de vehículos logrando una facturación de 16.234 millones de dólares (13.869,1 millones de euros).

Asimismo, su segmento de servicios y otros negocios avanzó un 42% en los primeros tres meses del año hasta lograr 3.745 millones de dólares (3.199,4 millones de euros), mientras que sus ingresos por generación y almacenamiento de energía se desplomaron un 12% logrando 2.408 millones de dólares (2.057,3 millones de euros).

Por otro lado, Tesla obtuvo un fuerte desempeño a nivel de entregas mundiales en los primeros tres meses, las cuales se contabilizaron en 358.023 unidades (+6% en valores interanuales). En concreto, de los modelos 3/Y la firma estadounidense matriculó 341.893 unidades en el acumulado trimestral, un 6% más en términos interanuales, mientras que el resto de modelos fueron unas 16.130 unidades (+25%).

La firma estadounidense destaca que su última estrategia enfocada en "la accesibilidad y la utilidad" de su gama de vehículos sigue siendo "una ventaja competitiva clave, especialmente a medida que las alternativas a gas se encarecen debido a su dependencia de una cadena de suministro energético más sensible y menos flexible".

En ese sentido, el margen operativo de la compañía cerró el primer trimestre del año en el 4,2%, lo cual supone el aumento de 2,1 puntos porcentuales que en el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado hasta marzo fue de 3.668 millones de dólares (3.133,6 millones de euros), lo que se corresponde con un alza del 30% sobre los datos de finales de marzo de 2025.

Previsiones

Por otro lado, Tesla también aumentó la producción de sus modelos a nivel mundial en el primer tercio del año ensamblando 408.386 nuevos ejemplares, un 13% más que hace un año. La compañía norteamericana también aumentó sus estaciones de carga en aquellos mercados en los que opera un 19%, teniendo abiertas 8.463 ubicaciones y 79.918 supercargadores.

Respecto al beneficio por acción, Tesla reportó un dividendo de 0,41 dólares (0,35 euros/acción), lo que representa un alza de 52% respecto al mismo periodo del año anterior y quedando por encima de los 0,36 dólares que pronosticaba la compañía (0,30 euros/acción).

En cuanto a las previsiones, Tesla ha expresado que su objetivo actual se centrar "en maximizar la utilización de la capacidad de nuestras fábricas" y en aumentar sus volúmenes de ventas mediante haciendo valer su "cartera de productos diferenciada".

Igualmente, la compañía se centra en 2026 en aumentar su cartera de producto --con Cybercab, Tesla Semi y Megapack 3 que comenzarán a producirse este año--, revisando sus "costes y las futuras oportunidades de monetización a través de servicios impulsados IA".