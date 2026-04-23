España marca las normas: la baliza V-16 tiene fecha de caducidad y debe indicarse según el Reglamento

Ya no es una novedad que los conductores españoles deben hacer uso de la baliza V-16, aunque no todos conocen la letra pequeña de los requisitos que deben tener en cuenta.

La ley advierte que es un dispositivo conectado, del que a su vez se deben comprobar ciertos aspectos. La normativa es muy estricta con la transparencia, y se establece una "fecha de caducidad" de su servicio.

Esta se refiere al periodo de conectividad que se incluye al comprar la baliza, debe estar presente tanto en el envase exterior, como en el propio dispositivo.

Primer plano de la mano colocando la luz de advertencia. Istock

No se debe abonar una cuota mensual, ni usar datos adicionales, la ley exige que el coste de las comunicaciones esté incluido en la fabricación, dentro del periodo de venta al público. Esta conectividad tiene que estar garantizada durante al menos, 12 años completos.

Es importante conocer que se obliga a comunicar la activación, desactivación y geoposicionamiento al punto de acceso nacional de tráfico.

En un accidente, se enviará la información sobre la ubicación exacta cada 100 segundos.

Por otro lado, la normativa también pide que el dispositivo cuente con cierta autonomía, permitiendo garantizar su uso, incluso habiendo pasado 18 meses guardado en la guantera del coche. Una baliza recargable solo sería legal si se puede cargar directamente en el propio vehículo.

A ello se suma la prohibición de implementar "extras" para aumentar su precio, tan solo se permite su uso para señalizar y visibilizar, impidiendo incorporar funciones adicionales.

Por su parte, el ministro Fernando Grande Marlaska ha defendido su funcionalidad y facultades argumentando que "ha sido estudiada durante los últimos ocho años".

También destacó, que este dispositivo posiciona a España como referente en Europa en cuanto a medidas de seguridad, con la siniestralidad por debajo de la media.

En cuanto a las cifras, según publica Europa Press, en nuestro país el 10% de los fallecidos en vías interurbanas corresponde a personas que están fuera del vehículo, y de ellos, un 25% eran conductores que en ese momento estaban colocando los triángulos de emergencia.

En este contexto, el ministro ha recalcado que el objetivo es salvar vidas y como él mismo destacaba, durante los tres primeros meses de aplicación "se ha reducido un 19% el número de víctimas mortales".

Comparó también la inclusión de la baliza V-16 con los cinturones de seguridad en la parte trasera, y otras medidas con las que se rebajaron en 4.500 los fallecidos en siniestros viales entre el año 2004-2005.

Ante este nuevo escenario, del que todavía muchos no están acostumbrados, el objetivo es claro, disminuir los siniestros mejorando la seguridad vial en todas las carreteras españolas.