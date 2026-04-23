Ha entrado en vigor: multas de 500 € si llevas animales en el coche sin este objeto, según el reglamento general de vehículos

Muchos conductores van acompañados de sus mascotas en los viajes y algunos tienen la falsa creencia de que llevar a su perro en el asiento trasero con un simple arnés, o meter un transportín suelto en el maletero es suficiente para evitar las multas.

Sin embargo, la normativa es más exigente, y se necesita un objeto separador o de sujeción muy específico. Aquel que transporte a su mascota sin este elemento homologado, se expone a una inmovilización y una sanción.

Según recalca el RACE, cuando no se cumpla con la normativa la multa puede quedarse en una advertencia o pasar de los 500 hasta los 10.000 euros, el animal no debe sufrir daños físicos ni cambios en su comportamiento para que la infracción no pase a considerarse grave.

Mujer sosteniendo portador cerca del coche. Istock

La peor sanción podría alcanzar los 200.000 euros, cuando el incumplimiento de la ley ocasiona la muerte del animal.

También se considera una infracción conducir llevando al animal en el regazo, o suelto dentro del habitáculo.

Circular a 50 km/h, un perro con un peso de 20 kilos lo multiplica por 35 y corre el riesgo de salir disparado, generando un gran riesgo tanto para este como para los demás ocupantes.

Por otro lado, si se utiliza un transportín, la ley exige que este deba estar equipado por lo menos, con cuatro puntos de amarre fijados en el interior del habitáculo. No sirve cualquier red de tela o pulpo elástico.

Se necesita que esos anclajes superen los ensayos de laboratorio, en los que se deben soportar durante al menos 3 minutos una fuerza de tracción de 250 dam.

La elección de uno u otro depende de la dimensión y tipo de animal. La Dirección General de Tráfico (DGT), recomienda que si tienen un tamaño reducido la mejor opción será utilizar su transportín.

Mientras que si es grande, lo adecuado sería colocarlo en el maletero para obtener mejor seguridad, utilizando a su vez la rejilla divisoria.

Antes de lanzarse a la carretera con una mascota se debe incluir cierta documentación en el equipaje.

El animal debe tener la cartilla sanitaria oficial actualizada y sellada por un veterinario. A ello se suma la placa censal, el chip identificativo, el seguro de responsabilidad civil y la licencia administrativa.

Entender que un animal suelto se transforma en un peligro en la circulación es vital para todos los que viajan con ellos. El RACE confirma que el 82% de las mascotas viajan en coche, por lo que no es un hecho aislado en nuestro país.