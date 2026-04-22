Alarma entre los conductores por el nuevo método para robar coches: usan amplificadores para abrirlos en segundos

El robo de vehículos es algo habitual en España, tanto es así, que según los datos publicados por Faconauto, en 2025 se sustrajeron más de 24.000 unidades, este delito se sitúa como uno de los más relevantes en nuestro país.

Las cifras se traducen en que, cada día se arrebatan más de 90 coches. Pero el problema no se queda ahí, puesto que, la evolución de los dispositivos tecnológicos también se ha convertido en el aliado más fiable de los delincuentes.

Una de las novedades es que pueden utilizar llaves inteligentes o amplificadores de frecuencia de los mandos a distancia para conseguir abrirlos.

Robo de coche. istock

Los ladrones poseen así cada vez más técnicas y más tecnología en ellas. Como es el caso de los hurtos relacionados con la clonación de las llaves de los coches.

Una tendencia que se ha iniciado en Estados Unidos. Este método se basa en duplicar la señal de las llaves de los coches y robarlos en pocos segundos. Afecta especialmente a los modelos más modernos.

Los ladrones tienen en cuenta que el mando original del coche, emite de manera sostenida una señal en busca del vehículo, de la misma manera que el coche le rastrea a este.

Conociendo esta información se acercan a la vivienda próxima al vehículo con una caja de retransmisión o antena amplificadora de gran tamaño. Con este dispositivo consiguen captar la señal amplificándola y de este modo engañar al coche, simulando que el mando se encuentra cerca.

El coche se abre automáticamente sin que salte la alarma y pudiendo así arrancar el motor rápidamente y sin alertar a su dueño en ningún momento.

Una forma de evitar este suceso es el uso de fundas Faraday, son contenedores que bloquean todo tipo de señales electromagnéticas como es el wifi o bluetooth entre otras. Para ello utilizan materiales que actúan como jaula, protegiendo al dueño, especialmente de aquellos coches modernos.

Otro de los métodos que utilizan, son los llamados OBD, un sistema estandarizado y habitual en vehículos modernos. Con ellos se consigue monitorear el motor, las emisiones y los componentes electrónicos. Tras haber manipulado el sistema arrancan y se llevan el coche en segundos.

La verdadera funcionalidad de estos dispositivos es en los talleres mecánicos, con los que comprueban los errores, resetear o modificar los parámetros de un sistema en concreto.

Estos ataques han reducido la eficacia de los sistemas. Teniendo en cuenta estos factores, Faconauto destaca que, en la actualidad, el foco se pone en la capacidad de localización y recuperación tras el robo, especialmente durante las primeras 48 horas, ya que se consideran críticas.