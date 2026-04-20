GWM, el grupo chino que barajó reindustrializar la planta de Nissan Barcelona, iniciará operaciones en España en junio

Un nuevo grupo automovilístico chino está a punto de iniciar su andadura comercial en España. Great Wall Motors (GWM) acaba de iniciar sus operaciones en el mercado patrio.

Lo cierto es que no es un grupo desconocido. GWM fue el consorcio que barajó la idea de quedarse con las instalaciones de Nissan en Barcelona. Una decisión que finalmente descartó, dado que el grupo consideró insuficientes las ayudas ofrecidas por las administraciones públicas y la propia Nissan, y que terminaría recalando en el grupo Chery.

Ahora prepara su aterrizaje en el mercado español. Un aterrizaje cuyas primeras unidades estarán disponibles en los concesionarios "a finales de junio", según explica José Ignacio Olazábal, responsable de GWM en España, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

Olazábal atesora más de dos décadas de experiencia en el sector del automóvil. Concretamente, en Hyundai Motor España, donde fue director de Calidad y Red, así como director Comercial durante más de siete años.

El directivo es el encargado de dirigir la estrategia de negocio de GWM España, expandir su red comercial y liderar el proceso de lanzamiento de la marca en el competitivo mercado español.

Ahora bien, en contra de la estrategia seguida por la mayoría de las automovilísticas chinas, GWM inicia su segunda expansión en el mercado europeo.

La primera ola estuvo marcada por el desembarco en mercados como Alemania, Reino Unido y Suecia. Ahora, el consorcio asiático inicia sus operaciones a través de filiales en España e Italia.

Cinco marcas

Conviene tener presente que el grupo GWM se fundó en 1990, es de capital privado y es uno de los principales fabricantes de modelos SUV y pick-ups (camionetas) del mercado chino. Además, el conglomerado chino cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shanghái. "GWM tiene una visión muy centrada en esa remuneración al accionista", reconoce Olazábal.

El grupo está conformado por cinco marcas distintas: Haval, que engloba los modelos SUV del grupo; Ora, dedicada a los modelos eléctricos; Wey, con una oferta de SUV premium; Tank, especializada en vehículos todoterreno; y Poer, línea que se encarga de los pick-ups.

Ora 5, modelo eléctrico del grupo GWM. GWM

El grupo está terminando de configurar la oferta comercial con la que llegarán a España. Y lo harán en un ejercicio en el que GWM se ha marcado el objetivo de comercializar 1,80 millones de unidades en todo el mundo, de las que un tercio procederán de fuera de China. Esto supondría un crecimiento del 36% en comparación con 2025, cuando vendió 1,32 millones de unidades en todo el mundo, de las que 500.000 se hicieron fuera de China.

"Inicialmente llegaremos al mercado con Ora y Haval como proyectos desarrollados de volumen, diseñados y ajustados específicamente a los gustos europeos", señala Olazábal.

No obstante, el directivo reconoce que "pese a que aún se está configurando esa red comercial, desde el principio contaremos con proyectos más puntuales como pueden ser pick-ups, algún modelo todoterreno o incluso algún Wey".

Preguntado por las tecnologías que montarán los modelos que lleguen al mercado español, Olazábal asevera que serán "todas: desde el eléctrico a la gasolina, pasando por el híbrido y el híbrido enchufable".

Red de concesionarios

Para afrontar este desembarco, GWM se halla en pleno proceso de firma con la red de concesionarios. Una red en la que el consorcio prevé contar con "25 puntos de venta hasta el verano para terminar el año con unos 50 puntos", explica Olazábal.

Dicho plan contempla contar con una red formada por 100 puntos de venta en el territorio patrio de cara a junio de 2027. "Para llegar a esos puntos de venta, calculamos contar con entre 25 y 35 concesionarios", apostilla el directivo.

Ahora bien, Olazábal deja claro que lo que a la compañía le interesa es contar con una red "fuerte y sólida".

El directivo tampoco se marca una meta en cuanto a la rentabilidad de la red, pero asegura que "hay que ser muy conscientes de que una marca que arranca tiene pocos medios para hacer una red rentable, dado que no tiene el beneficio de la posventa".

Haval V7. GWM

Por esa razón, GWM montará "una red de posventa para garantizar un servicio desde el día uno, así como una logística de recambios para garantizarlos también desde el día uno".

De hecho, Olazábal considera "fundamental que el servicio posventa sea un pilar fuerte de la marca".

Aranceles del 20,7%

GWM no está exento a los aranceles impuestos por la Comisión Europea a las importaciones de vehículos eléctricos. El consorcio automovilístico chino cuenta con unas tasas adicionales del 20,7%, que se suman al 10% vigente para las importaciones de vehículos fabricados fuera del Viejo Continente.

"La política que está haciendo la Unión Europea es acertada: otros países, para trabajar en ellos. requieren una localización y Europa tiene que hacer exactamente lo mismo", añade el responsable de GWM en España.

"Al final, si queremos vender en Europa, tendremos que diseñar y pensar en Europa y también fabricar en Europa. Great Wall, como casi todas los fabricantes chinos a día de hoy, no es una marca global, sino una marca china que está empezando a salir", añade.

Cabe reseñar que GWM tiene sus principales plantas de fabricación en China, Tailandia y Rusia y con múltiples centros de ensamblaje repartidos por todo el mundo. De hecho, tiene una instalación de este tipo en Bulgaria a través de una joint venture con Litex Motors.