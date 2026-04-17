El automóvil premium alemán agudiza su crisis en China: BMW, Audi, Porsche y Mercedes hunden sus ventas hasta marzo

BMW, Audi, Porsche y Mercedes-Benz agudizan su crisis en China, el mercado automovilístico más grande del mundo. Si el pasado ejercicio vieron cómo su cuota se veía reducida ante el avance de las startups chinas, la situación no mejora en el primer trimestre del año.

Las cuatro principales automovilísticas premium alemanas registraron caídas a doble dígito en sus ventas entre enero y marzo en un mercado, el chino, el cual también registró un descenso del 17,4%, hasta las 4,22 millones de unidades.

Sin embargo, tanto BMW como Audi registraron caídas en China inferiores a las experimentadas por el propio mercado. El consorcio bávaro recortó sus matriculaciones un 10%, hasta situarlas en los 143.958 unidades. Audi, por su parte, redujo sus ventas un 12%, con 127.109 vehículos.

La situación es más preocupante para Audi que para BMW, dado que para la marca de los cuatro aros el mercado chino es el más importante al suponer el 35% de las ventas.

La firma alemana achaca este descenso a la desaceleración mundial del sector automovilístico, la supresión de las subvenciones gubernamentales y los continuos cambios en los modelos.

Por su parte, el mercado automovilístico chino es el segundo más importante para el Grupo BMW, dado que aportó una de cada cuatro ventas.

Porsche tampoco deja de recortar sus ventas. La firma deportiva del Grupo Volkswagen acumula cuatro años consecutivos con caídas en sus matriculaciones en el mercado más grande del mundo. Y va camino del quinto.

En los tres primeros meses del año, Porsche comercializó 7.519 vehículos en China, un 21% menos en la comparativa interanual. Dicho mercado aportó el 12,3% de las ventas de la compañía.

"Este descenso se debió principalmente al entorno de mercado persistentemente difícil en China y al enfoque de Porsche en ventas orientadas a la relación calidad-precio", reconoció la firma de deportivos.

El grupo Mercedes-Benz también vio mermar sus ventas en China. Y lo hizo tanto en la división de turismos como en la de furgonetas. El consorcio de la estrella hizo en el gigante asiático un 19,3% de todas sus matriculaciones, con un total de 112.200 unidades.

Ahora bien, el peso es más importante en el negocio de los turismos, dado que suponen el 22,3% de las entregas del grupo alemán. En los tres primeros meses del año comercializó 111.600 turismos en China, un 27% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el negocio de las furgonetas, Mercedes-Benz matriculó 600 unidades, un 86% menos frente al primer trimestre del año anterior.

"Como era de esperar, las ventas del primer trimestre en China disminuyeron, principalmente, debido a la gestión activa del mercado y la retirada gradual de los modelos actuales antes de los próximos cambios generacionales, sobre todo en el segmento de entrada", reconoció el consorcio automovilístico alemán.

Caídas generalizadas

Lo cierto es que los cuatro fabricantes alemanes premium redujeron sus ventas en todo el mundo en los tres primeros meses del año.

El Grupo BMW se mantiene como el consorcio premium con más ventas a nivel mundial, con 565.748 unidades, lo que supuso una caída del 3,5% en la comparativa interanual.

Le siguió Mercedes-Benz, con 499.700 unidades matriculadas en los tres primeros meses del año, un 6% menos frente al mismo periodo de 2025.

Tampoco Audi logró experimentar un alza en las ventas. La firma con sede en Ingolstadt matriculó en todo el mundo 360.106 vehículos, lo que supuso una caída del 7,3% frente al primer trimestre del año pasado.

Asimismo, Porsche recortó sus ventas un 15% entre enero y marzo, hasta alcanzar las 60.991 unidades. Un descenso que la compañía con sede en Stuttgart achaca al "fin de la producción del modelo 718 con motor de combustión, la fuerte fase de lanzamiento del Macan totalmente eléctrico en el mismo período del año anterior y la eliminación de los incentivos fiscales para vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos".