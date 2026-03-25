España recalca las normas de tráfico: multas de 200 € a los conductores que pongan esto en sus coches

Personalizar tu coche puede ser una decisión estética, pero ignorar las reglas de visibilidad es un error que se paga muy caro. Y es que, a día de hoy, llevar ambientadores, muñecos, pegatinas o distintas decoraciones se considera un riesgo para los conductores.

Y aunque tener un ambientador o una figura parezca un gesto inocuo, lo cierto es que la Dirección General de Tráfico (DGT) lo considera peligroso. Puede provocar una sanción de hasta 200 euros.

La razón no es otra que si se coloca en el espejo retrovisor frontal, se considera un obstáculo para la visibilidad del conductor e incluso puede generar distracciones al volante.

Ambientador en el espejo frontal. istock

Las superficies acristaladas deben en todo momento garantizar la visibilidad, todo ello de acuerdo con el artículo artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación.

Esta normativa también se puede aplicar a las decoraciones que utilizan muchos conductores de España, al utilizar vinilos o pegatinas en los cristales.

Si los agentes consideran que los adornos impuestos reducen la visibilidad podrán imponer la sanción, en casos extremadamente graves podrían incluso ascender a los 500 euros y la pérdida de cuatro puntos del permiso de circulación.

Lo mejor es que si se quiere decorar el vehículo o utilizar ambientadores, se coloquen en lugares alejados al salpicadero evitando las distracciones innecesarias.

Y es que la visibilidad se considera uno de los factores más importantes, tanto es así, que cabe la posibilidad de ser sancionado por tener los cristales sucios, si no se permite visualizar correctamente la carretera.

Sucede lo mismo para aquellos que tintan las lunas, ya que está prohibido hacerlo en la parte delantera y aquellos que lo incumplan se enfrentarán a otra sanción de 200 euros.

Solo están exentos los conductores con dificultades visuales que por prescripción médica expresa se les autorice para ello, argumentando que su visibilidad mejora.

Por supuesto, los cristales deben ser homologados tanto en las partes delanteras, como traseras, ya que si no el coche no podrá pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Para comprobar su homologación el conductor debe cerciorarse de que existe un número de serie y la recomendación es siempre instalarlos en un centro especializado para ello.

Otros peligros son los bultos sin sujeción en el interior de un vehículo en marcha, ya que en caso de accidente o frenado brusco estos pueden salir disparados y no solo eso, sino que al hacerlo duplican su peso pudiendo causar daño a los ocupantes.

Por lo que, recuerde: antes de personalizar su vehículo, piénselo dos veces para que, al hacerlo, cumpla con todas las normativas y mantenga los entornos más polémicos libres de distracciones.