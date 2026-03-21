Lancia Ypsilon LX Elettrica: elegancia italiana en un modelo con más de 40 años de historia y sello 'made in Spain'

La transformación que experimenta la industria del automóvil no tiene parangón alguno. Centrados ahora en la electrificación, el sector dedica sus esfuerzos a cumplir con las normativas de reducción de emisiones, a hacer frente a la competencia china y a políticas proteccionistas.

Medidas, todas ellas, que ponen en jaque la rentabilidad de los consorcios automovilísticos. Prueba de ello es la situación que vive el grupo Stellantis. El consorcio cerró 2025 con sus primeras pérdidas tras la fusión de los grupos PSA y FCA en 2021.

Lancia, firma italiana del consorcio, fue una de las primeras enseñas que contó con un plan estratégico tras años centrada única y exclusivamente en su mercado doméstico. Carlos Tavares, otrora consejero delegado de Stellantis, ideó un plan a una década vista para el renacer de una marca premium en los mercados europeos.

Fruto de ello es el lanzamiento del nuevo Ypsilon, un modelo del segmento B que atesora más de 40 años de historia. Y lo hizo con dos tipos distintos de tecnología: de microhibridación (MHEV, por sus siglas en inglés) y completamente eléctrica (BEV). Todo ello le permite contar con etiquetas ECO y Cero de la Dirección General de Tráfico.

La versión probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Lancia Ypsilon LX Elettrica, es decir, la que incorpora el acabado intermedio. Dicho modelo incorpora un motor con una potencia de 115 kW (156 CV), un par de 260 Nm y una batería de níquel-manganeso-cobalto (NMC) con 54 kWh de capacidad.

Silueta Lancia Ypsilon Lancia

Esto le permite contar con una autonomía eléctrica de hasta 426 kilómetros en el ciclo WLTP, según declara el fabricante.

En la prueba realizada, en la que se recorrieron más de 200 kilómetros por vías urbanas, el modelo declaró un consumo de 13,6 kWh a los 100 kilómetros. Una cifra por debajo de los 14,6 kWh a los 100 kilómetros que declara el fabricante.

No hay que olvidar que hablamos de un vehículo eminentemente urbano. El Ypsilon tiene una longitud de 4,07 metros, una anchura de 1,75 metros, una altura de 1,43 metros y una distancia entre ejes de 2,54 metros.

El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos. En cuanto a la capacidad de carga, también admite 100 kW en corriente continua, lo que le permite recargar del 10% al 80% en 30 minutos.

Un interior elegante

En cuanto al interior, la versión probada llama la atención por unos detalles cuidados, al más puro estilo Lancia. Por poner un ejemplo, los asientos son de terciopelo reciclado, al tiempo que cuenta con cristales de privacidad.

El puesto del conductor está presidido por dos pantallas, una de instrumentación y otra para manejar el sistema de infoentretenimiento. Ambas pantallas no están unidas y tienen una dimensión de 10,25 pulgadas.

Dicho sistema multimedia se denomina SALA (Sound Air Light Augmentation), donde se agrupan las funciones de climatización, iluminación y sonido.

Según reconoce la compañía, el sistema SALA "permite que el interior del Ypsilon pueda adaptarse al ambiente del momento, cambiando inmediatamente la música, el aire y la luz del interior del habitáculo". Además, debajo de la pantalla multimedia se encuentra un vaciabolsillos.

Puesto de conducción del Lancia Ypsilon. Lancia

Es en la consola central donde están ubicados el motor de arranque del vehículo, el selector de marchas y la selección de los modos de conducción. Concretamente, el Lancia Ypsilon dispone de tres modos de conducción distintos: Eco, Normal y Sport. Y es a través de ellos donde se gestionan las entregas de potencia.

Por suerte, hablamos de un modelo de un fabricante continental, por lo que cuenta con una generosa botonera para gestionar el climatizador, situada tras la pantalla central, en el volante multifunción y en la puerta del conductor. De hecho, cabe recordar que el Lancia Ypsilon se produce en la planta zaragozana que Stellantis tiene en Figueruelas.

Lo cierto es que debido a sus dimensiones la habitabilidad en las plazas traseras es limitada. Por poner un ejemplo, los ocupantes que superen los 1,75 metros de altura rozarán la cabeza con el tapizado del vehículo.

A nivel tecnológico, los ocupantes de las plazas traseras disponen de dos puertos USB, al tiempo que el espacio de almacenamiento en el interior alcanza los 25 litros. Asimismo, los ocupantes de las plazas delanteras también cuentan con un cargador inalámbrico.

La capacidad de carga en el maletero alcanza los 309 litros, una cifra a considerar al tratarse de un modelo del segmento B.

A nivel de equipamiento de seguridad, el Lancia Ypsilon LX Elettrica monta retrovisores eléctricos plegables, cámara delantera y trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, control de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto y unas llantas de 17 pulgadas, entre otros.

Vista tres cuartos trasera del Lancia Ypsilon. Lancia

En lo que a precio se refiere, la versión probada se sitúa en los 33.808 euros. Sin duda, su precio se sitúa por encima de la competencia a la que se enfrenta. Ahora bien, ninguno de estos modelos ofrece la singularidad que tiene Lancia: innovación tecnológica, elegancia en el diseño, así como una herencia en competición. De hecho, la marca dispone de la versión HF, la cual es completamente eléctrica y desarrolla hasta 280 CV de potencia.

En definitiva, el Lancia Ypsilon es una opción a considerar para aquellos que estén pensando en dar el salto hacia la movilidad eléctrica y aprecien el diseño y la tecnología como elementos clave a la hora de decidir su compra.

Para los que aún no se consideren lo primero pero sí por lo segundo, el Lancia Ypsilon también está disponible con una mecánica microhíbrida.