Es oficial: el nuevo motor de 101 CV de potencia y tres cilindros montado en España llegará a las calles este mes de marzo

La marca francesa Peugeot pretende revolucionar el sector con su nuevo motor Turbo 100. Esta novedad va dirigida a los modelos 208 y 2008. Este último se produce en la factoría de Stellantis situada en Vigo.

El nuevo motor cuenta con tres cilindros y 1.199 cm³ lo que significa que es un bloque más pequeño, ligero y eficiente, se suele asociar a consumos reducidos y sin demasiadas emisiones.

El modelo desarrolla una potencia máxima de 101 CV (74 kW) a 5.500 rpm y ofrece un par máximo de 205 Nm a partir de 1.750 rpm.

Imagen del motor de un vehículo. istock

Como desvela la marca, la tecnología implementada proporciona un mayor placer de conducción, esto se debe a su nuevo turbocompresor de geometría variable, "ofrece una respuesta dinámica y aceleración a bajas revoluciones".

Es un motor de tercera generación que incorpora un 70% de componentes nuevos. Dispone de un sistema de inyección directa de alta presión o turbocompresor de geometría variable, lo que facilitará la conducción urbana y las maniobras.

A esas implementaciones se suma la nueva cadena de distribución, que proporciona una mayor fiabilidad a los modelos. También, optimiza el consumo y las emisiones mediante tecnología de vanguardia.

Los pistones y segmentos también son nuevos y su objetivo es claro, contribuir a la robustez general y a un consumo mínimo de aceite.

Su sistema de inyección directa a 350 bares y la distribución variable de baja fricción se combinan con culatas rediseñadas. Además, el uso del ciclo Miller y una alta relación de compresión maximizan la eficiencia térmica en cada explosión.

Estará disponible a partir desde este mismo mes de marzo en el Peugeot 208 y a partir de mayo en el Peugeot 2008. Para la tranquilidad de los consumidores, dispondrán de una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros.

Como extra, este motor está pensado para tener mantenimientos reducidos, por lo que en la compra se incluye una revisión cada dos años o 25.000 kilómetros, con una intermedia anual, y no como estaba prevista anteriormente, cada año o 20.000 kilómetros.

Con este movimiento Peugeot busca plantar cara a la competencia de motores ligeros, ofreciendo una alternativa con grandes mejoras técnicas manteniendo el atractivo de dos de sus modelos más codiciados por el sector.