Los españoles quieren cambiar las normas: el 83% está a favor de sancionar el uso del teléfono móvil al cruzar una calle

Según 'Estudio de Percepción de Peatones en España' realizado por el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, el 83,3 % de los españoles piden que se sancione a los peatones que cruzan con el teléfono móvil en la mano o que lo hacen fuera de los pasos habilitados.

Este proyecto se ha llevado a cabo gracias a las encuestas realizadas a 3.570 individuos de más de 18 años.

Los resultados determinan que más de tres de cada cuatro ciudadanos piden medidas y sanciones más estrictas para los peatones que crucen un semáforo en rojo con un 76,4%, todo ello de acuerdo con los datos publicados por Europa Press.

Semáforo, paso de peatones. Europapress

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT), posiciona al uso del teléfono y a la impaciencia como los principales factores de riesgo en los cruces de peatones.

De hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inauguró el pasado mes de febrero la jornada sobre ‘Peatones y seguridad vial’. Una de las razones es porque en 2024, 207 peatones fallecieron en vías urbanas, el 65% de ellos eran personas mayores.

Pere Navarro, director de la DGT argumentaba que “los atropellos son la primera causa de fallecidos en nuestras ciudades, son trayectos cotidianos que deberían ser seguros y que, sin embargo, en demasiadas ocasiones terminan en tragedia”.

Siguiendo con las cifras de los españoles, también se destaca que cuatro de cada diez de ellos opinan que la seguridad de los peatones se mantiene igual que en los años pasados. Y el 60% cree que el límite de 30 km/h en ciudad ha mejorado la seguridad de los viandantes.

Por otro lado, la mitad de los peatones, el 52%, cree posible reducir las víctimas mortales y heridos en 2030.

Este mismo martes también se ha lanzado el 'Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030' por el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial.

Se trata de una hoja de ruta con la que pretenden reducir la cantidad de siniestros, buscan así el apoyo de todos los ayuntamientos españoles para aumentar las zonas peatonales retirando obstáculos en las aceras y estableciendo límites de velocidad de entre 20 y 30 kilómetros/hora.

Incluso proponen la implantación de inteligencia artificial con la que regular los tiempos de los viandantes.

Por su parte, Josep Alfonso de la Fundación AXA y Patricia Pérez de Atresmedia coinciden en la urgencia de proteger al peatón como el usuario más vulnerable y universal de la vía para lograr ciudades más seguras en el año 2030.