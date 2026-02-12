Semáforos para jabalíes: llega a España el innovador sistema de alerta inteligente para los coches en las carreteras

El jabalí causa más de un 60% de los accidentes con animales en Galicia, siendo el mes más peligroso diciembre con un 13%, todo ello según el estudio de siniestralidad publicado por AXA el pasado año.

Al igual que en la Comunidad Valenciana, donde se ha recalcado que el 80% de los accidentes están relacionados con este animal. Por este tipo de peligro, la Diputación de Valencia ha comenzado una prueba piloto en la carretera CV-600, en la cual, con un sistema de señalización inteligente se detecta la presencia de jabalíes en las inmediaciones de la calzada; de esta forma, se encenderán señales luminosas de advertencia a los conductores.

Hoy, jueves 12 de febrero, el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, José Carlos Cucarella, director general de Metalesa, quien está llevando a cabo el proyecto y la diputada de carreteras, Reme Mazzolari, han visitado el tramo donde se encuentra el piloto de prueba situado en el Simat de la Valldigna y Benifairó de la Valldigna.

Funcionamiento

Este sistema contará con cámaras artificiales y algoritmos que detectan de manera autónoma el instante en el que un animal se acerque a la zona, encendiéndose en ese preciso momento las señales luminosas si existe un peligro inminente.

Gracias al formato inteligente del sistema se podrán recopilar datos sobre los patrones de paso, las franjas horarias y la periodicidad con la que se active. Mompó, por su parte, ha declarado que la gestión de las carreteras no solo implica su conservación sino la protección de quienes la recorren a diario. Además, asevera que el proyecto será replicado en otras comunidades.

Para su funcionamiento utiliza energía fotovoltaica, con lo que permitirá implantarse en zonas ciegas de tecnología. Ante este problema animal se han tomado otro tipo de medidas, como la instalación de reflectantes con destellos en tono rojo con los que poder espantar a la fauna.

Si desafortunadamente ha atropellado a un jabalí, lo primero que debe hacer es obtener el atestado policial avisando a las autoridades, quienes se encargarán de movilizar a los equipos necesarios. Es fundamental documentar el accidente para el proceso de reclamación y la responsabilidad.

Es vital contactar con el seguro ya que no todas las pólizas cubren este tipo de daños. La responsabilidad será del conductor si este no se adecuaba a las condiciones de la vía. Sin embargo, cuando el accidente sea consecuencia de una acción de caza del mismo día o doce horas antes, será responsable el coto, al igual que cuando se demuestre que el siniestro sea consecuencia de una falta en la conservación del mismo.