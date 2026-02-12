Kia prevé elevar sus ventas un 15% en España este año gracias a la llegada de nuevos modelos y nuevos negocios

Kia Iberia, la filial española de la multinacional surcoreana perteneciente al Grupo Hyundai, prevé incrementar sus ventas un 15% durante el presente ejercicio, hasta totalizar 65.000 unidades.

Un crecimiento que se sustentará en la llegada de nuevos modelos y nuevos negocios. Entre los lanzamientos para el presente ejercicio, Kia desplegará cuatro nuevos vehículos: dos eléctricos y dos de combustión.

Antes de entrar en detalles, es preciso recordar que Kia Iberia comercializó el año pasado un total de 56.694 unidades. Una cifra que supone un descenso del 0,7% en comparación con 2024.

De hecho, estas cifras se sitúan por debajo del objetivo que se marcó la compañía el año pasado, el cual ascendía hasta las 60.000 unidades.

Ahora bien, cabe puntualizar que el mercado patrio aporta el 10% de las ventas de la compañía en Europa.

La compañía sustentó la no consecución de sus objetivos en tres razones: la desaparición de un concesionario en Madrid y Toledo, que aportaba entre 1.500 y 2.000 matriculaciones al año; la llegada tardía al mercado de modelos clave como el Stonic, debido a problemas de producción; así como a la falta de modelos en el segmento B, uno de los más populares en el mercado patrio.

Una carencia, esta última, que se paliará con el aterrizaje del Kia EV2, un modelo eléctrico del segmento B-SUV, con 4,06 metros de longitud. Dicho modelo se producirá en la factoría eslovaca de Žilina, por lo que podrá beneficiarse de las máximas deducciones en el Plan Auto+.

Otro de los modelos que llegará al mercado español será el Kia EV5, un vehículo del segmento C-SUV, el de mayor demanda en Europa.

Ahora bien, el despliegue de modelos también contempla la llegada de versiones de combustión. Es lo que sucederá con el Kia Seltos, modelo del segmento C-SUV pero que tan sólo contará con mecánicas de gasolina e híbridas, y el Kia K4.

Nuevos negocios

Pero la filial española de Kia también apostará por nuevos negocios. Entre ellos se encuentra Kia Drive, que permite los alquileres entre un día y los seis meses. En la actualidad, dicho modelo de negocio cuenta con una media de alquiler que se sitúa en los 29 días y han participado el 45% de los concesionarios.

Para aquellos que necesiten alquileres de mayor duración, la compañía contará con Kia Flex, que contempla alquileres entre los seis y los 24 meses (dos años). En dicho negocio participará la totalidad de la red, al tiempo que se podrá gestionar a través de un proceso 100% digital.

Asimismo, la compañía potenciará Kia Charge, la red que integra hasta un millón de puntos de recarga eléctrica en Europa.

Pero también a través de Kia Connect, mediante la que se puede gestionar la visita al taller a través de una aplicación móvil.

Rentabilidad superior al 2%

En lo que a la rentabilidad de la red se refiere, esta se situó en el 1,7% en 2025, al igual que el año anterior. Lo cierto es que la compañía prevé que, gracias al despliegue de producto y a los nuevos negocios, la rentabilidad de los concesionarios este año se sitúe en el 2,2%.

Eso sí, Emilio Herrera, presidente y consejero delegado de Kia Iberia, reconoció en la presentación de resultados que ese margen se puede mejorar. El ejecutivo también aseguró que desde la compañía quieren que "la rentabilidad se sitúe por encima del 2%".

14% de electrificados

En cuanto a las matriculaciones realizadas en España durante el pasado año, Kia logró que el 14% de sus entregas correspondiesen a modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables). Un guarismo que la marca prevé elevar hasta el 20% para el presente ejercicio.

Sin embargo, el 53% de sus ventas correspondieron a modelos de combustión. Motivo que explica el despliegue de dos nuevos modelos de combustión a lo largo de este año.

Ahora bien, la filial española prevé que este año las entregas de modelos de combustión representen el 48% del total.

La tecnología híbrida, por su parte, acaparó una de cada tres ventas el año pasado y las previsiones de la empresa para 2026 sitúan la cuota en el 32%.