Stellantis consolida el segundo puesto en Europa gracias a los modelos híbridos y a los vehículos comerciales

El consorcio francoitaloamericano fue líder en ventas en Francia, Italia y Portugal y segundo en Alemania, España, Reino Unido, Austria, Bélgica y Luxemburgo.

Stellantis, el consorcio automovilístico surgido de la fusión de los grupos PSA y FCA, cerró el pasado año como el segundo fabricante con mayor número de ventas en los 30 principales mercados europeos.

El consorcio francoitaloamericano logró comercializar en 2025 un total de 2.421.571 turismos y vehículos comerciales. Una cifra que le permitió alcanzar una cuota de mercado del 16%. Y lo hizo en un mercado, el europeo, el cual se caracteriza por contar con un déficit de 3 millones de vehículos con respecto a 2019, ejercicio previo a la pandemia.

El grupo logró situarse como segundo consorcio con más ventas en el Viejo Continente gracias a que lideró los mercados de Francia, Italia y Portugal. Ahora bien, Stellantis fue el segundo grupo con más matriculaciones en mercados como Alemania, España, Reino Unido, Austria y la región de Belux. Asimismo, las entregas de vehículos crecieron en cinco de los diez mercados más grandes (Austria, Belux, Polonia, Portugal y España).

El grupo automovilístico logró estos resultados gracias a su apuesta por los modelos híbridos, tanto enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés) como de hibridación ligera (MHEV), así como su liderazgo en el segmento de los vehículos comerciales.

De hecho, Stellantis se mantuvo firme en el primer puesto del segmento estratégico de vehículos híbridos con una cuota del 15%, gracias al éxito del lanzamiento de modelos clave como el Citroën C3 y el C3 Aircross, el Fiat Grande Panda, el nuevo Citroën C5 Aircross, el nuevo Jeep Compass y el nuevo Opel/Vauxhall Frontera.

Ahora bien, el consorcio automovilístico también ocupó el primer puesto en el segmento A con el Fiat Panda y el segundo puesto en el segmento B-SUV. En el segmento de los hatchbacks del segmento B, Stellantis cuenta con tres modelos que se situaron entre los seis primeros, mientras que el Peugeot 3008 confirma su éxito como uno de los cinco primeros modelos del segmento C-SUV, donde registró un crecimiento del 22,6% con respecto a 2024.

Emanuele Cappellano, director de Operaciones de Stellantis en la Europa ampliada, explicó que "a pesar de las constantes turbulencias del mercado y la clara debilidad de la demanda, al final de sus cinco primeros años, Stellantis ha logrado mantener con éxito su segunda posición entre los principales actores del sector automovilístico y ha conservado una ventaja notable sobre sus competidores".

Líder en vehículos comerciales

Ahora bien, el éxito de Stellantis en el Viejo Continente no se circunscribe a los modelos híbridos, sino que también tiene que ver con los vehículos comerciales.

En dicho segmento, el consorcio francoitaloamericano logró una cuota de mercado del 28,6%. Y lo hizo gracias al Fiat Professional Ducato, el cual se situó como el modelo más vendido de la gama Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo.

Por su parte, la familia de furgonetas compactas, que incluye a modelos como el Citroën Berlingo, Fiat Professional Doblò, Opel/Vauxhall Combo y Peugeot Partner/Rifter, es la más vendida de su segmento, en el que destaca con una cuota de mercado del 49,3%.